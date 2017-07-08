Накануне на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге президент России Владимир Путин впервые встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Тет-а-тет затянулся вопреки протоколу — встреча длилась 2 часа 15 минут. Попытку вмешаться сделала первая леди США Мелания Трамп, которая вошла в кабинет, где совещались президенты, но ее маневр не удался. После этого главы двух государств разговаривали еще час.

«Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», — приводит слова госсекретаря США Рекса Тиллетсона «Интерфакс».

Кстати, ровно час пришлось ждать премьер-министру Японии Синдзо Абэ, у которого была назначена встреча с Владимиром Путиным. Тот, в свою очередь, объяснился и извинился за себя и за Трампа.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопаснлсти. И я, и от его имени — приносим свои извинения», — цитирует Владимира Путина в начале встречи с японским премьером ТАСС.

Оценил встречу и Трамп. «Спасибо за изумительный первый день. С нетерпением жду второго дня», — написал президент США в своем аккаунте в Twitter.

Большинство экспертов высказались насчет встречи глав двух стран довольно оптимистично.

«Встреча может быть шагом к выходу из той ситуации, в которую зашли отношения России с США», — сказала ТАСС спикер Госдумы РФ Валентина Матвиенко.

«Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои и, уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений. В каком-то смысле это прорыв. Совершено точно — в психологическом, возможно — в практическом отношении», — написал в своем аккаунте в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Впрочем, другие эксперты более осторожны в оценках.

«Прорывных решений фактически нет, но те темы, которые обсуждались, и те договоренности, которые достигнуты, стали результатом майских встреч Лаврова и Тиллерсона в Москве и Вашингтоне. Ко всем результатам здесь надо относиться осторожно, поскольку позиции Трампа внутри страны очень ненадежны», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Российского совета по международным делам Игорь Истомин.

Одним из главных итогов переговоров президентов двух стран политологи называют договоренности по деэскалации в Сирии.

«Решения, подобные установлению новой зоны деэскалации на юге Сирии при участии Иордании, готовятся не одну неделю и требуют колоссальной политической воли с обеих сторон. Учитывая то, что мы живем во времена тотальных информационных утечек и вбросов, сохранять конфиденциальность этих консультаций было непросто, а принимая во внимание давление на администрацию Трампа, сохранять ее было необходимо», — сказал ТАСС эксперт клуба «Валдай» Максим Сучков.

Однако нерешенными остались многие существенные вопросы. Например, тема сокращения стратегических вооружений вовсе не поднималась, а украинский вопрос, хоть и обсуждался, но по нему консенсуса найти не удалось. Об этом говорят и представители других государств.

«Нам придется найти общий язык с Россией. Вести с ней дела, как ни в чем не бывало, уже нельзя, пока Крым остается аннексированным и пока продолжается вмешательство на Украине», — заявил в интервью телеканалу РВС министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя встречу Путина и Трампа.

«Она (нынешняя ситуация), я думаю, еще долго будет продолжаться, потому что найти по ней какое-то решение невозможно. Либо Украина должна идти на уступки, либо должен как-то сворачиваться процесс суверенизации этих двух территорий, что невозможно — ни то, ни другое. Поэтому эта ситуация просто будет означать очень длительный переговорный процесс в будущем», — сказал РИА Новости руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.