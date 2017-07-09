Умер Антон Носик — один из первопроходцев российского интернета, родоначальник русской интернет-журналистики, создатель «Вечернего интернета» и Lenta.ru, «сионист, встречавший всех зигой», блогер, которого в современной России одним из первых осудили за экстремизм, филантроп и благотворитель, интеллектуал и путешественник, отец, воспитывающий сына. Светлая память!

Носик умер в ночь на 9 июля. Об этом сообщила жена блогера Анна. У него произошла внезапная остановка сердца. По предварительным данным, смерть наступила в районе двух часов ночи. Носик отдыхал на даче у друзей в поселке Пирогово. Когда бригада врачей приехала по вызову к 51-летнему мужчине, им оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что Управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области забрало из полиции материалы проверки смерти Антона Носика. По предварительным данным, которыми располагают правоохранительные органы, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне алкогольного отравления.

В блогосфере вспоминают «отца рунета» Антона Носика

«Важно переговорить с гуру. Есть такие люди в русском интернете — они все про всех знают. Главных гуру два: Антон Носик и Тема Лебедев. Без разговора с ними лучше не начинать» (Первый инвестор «Рамблера» Сергей Васильев).

Журналисты, политики и общественные деятели выражают в соцсетях свои соболезования с связи с кончиной Антона Носика и рассказывают, какую роль он сыграл для развития российского медиапространства.

Блогер Илья Варламов

Основатель энциклопедии интернет-мемов Lurkmore Давид Хомак

Основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский

Дизайнер Артемий Лебедев

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Оппозиционер Алексей Навальный

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Журналист Максим Кононенко

Учредитель и президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский