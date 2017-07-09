Накануне на сайте правительства РФ появился давно анонсированный документ — «Концепция создания единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России». «Цель формирования ресурса – создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц», — говорится в документе.

Что за данные попадут в базу? Это имя гражданина, дата и место рождения, а также информация, которая, например, проходит через отделы ЗАГС — о семейном положении, о дате и месте смерти и захоронения; сведения из миграционной службы, например, о месте регистрации и фактического проживания, а если речь идет о переехавших в Россию на ПМЖ, то о предыдущем гражданстве; данные из налоговой и пенсионной службы, Росреестра и полиции, а также других ведомств, которые имеют в своих базах какие-то сведения о россиянах, за исключением тех, что составляют медицинскую тайну. Также в базе появятся сведения об образовании, судимостях, если таковые имеются, дееспособности и воинской обязанности.

Согласно концепции, утвержденной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, доступ к базе получат как сами граждане (к информации о себе), так и различные учреждения, представляющие государственную власть или органы местного самоуправления. В качестве плюса для самих граждан России авторы документа называют отсутствие необходимости сообщать «куда следует» о смене каких-то важных событий. «Наличие единожды предоставленной гражданами информации в федеральном ресурсе о населении обеспечит возможность реализации государством своих функций в интересах граждан», — говорится в концепции.

В документе указаны и сроки, в которые должна заработать база данных по россиянам. В ближайший год соответствующие учреждения должны подготовить нормативные акты. Затем, в течение 2018-2019 гг должна быть разработана сама информационная система, до 2022 планируется создать ресурс и наполнить его первичными данными, а с 2025 начать взаимодействие «с другими государственными и муниципальными информационными системами».

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — ранее поясняла РИА Новости директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова.

Информация о том, что в России перепишут и в электронной форме запротоколируют данные обо всех жителях страны, появилась еще прошлым летом. Подготовкой концепции такой базы данных занялись в правительстве по поручению президента России Владимира Путина, который объяснил необходимость появления документа «совершенствованием порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды». «Загсы составляют записи актов, собирают их в книгу госрегистрации и электронную систему, затем сведения передаются в органы социальной защиты, налоговую и миграционную службы, ПФР, ФСС и ФОМС. Каждый загс делает это с разной периодичностью. Ошибка в реестре дублируется в базе каждого из ведомств, информацию никто не проверяет, ошибки множатся. Цена этих ошибок – 50 млрд рублей, это лишние траты казны. Например, ПФР на основе сведений о рождении выполняет программу материнского капитала. Данные загсов позволяют фондам видеть, какие семьи могут получить сертификат, а какие лишаются права на него. Из бюджета выделяются деньги за рождение несуществующих детей или продолжают начисляться пенсии умершим, с такими случаями приходится сталкиваться часто», — приводzт слова неназванного чиновника финансово-экономического блока «Ведомости».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что сведения о каждом физлице будут формировать запись, которой будет присваиваться уникальный неизменяемый номер. «Это 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число», — писало агентство.