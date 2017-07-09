«Гвоздем» первого дня саммита в Гамбурге стала долгожданная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая хоть и проходила за закрытыми дверями, но вызвала, в основном, оптимистичные отклики у политологов, иностранных и российских министров, депутатов, аналитиков. Впрочем, программа второго дня была не менее насыщенной и интересной. В частности, глава РФ встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель, с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Судя по всему, Владимир Путин своей работой на саммите остался доволен. «В общем, это Форум, безусловно, полезный, и думаю, что он сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики в целом», — приводит слова президента на пресс-конференции, посвященной итогам G20, сайт Кремля.

Одним из главных достижений G20 стала договоренность лидеров стран и ЕС по поводу отказа от протекционизма, признание верховенства норм ВТО, с чем согласился даже Трамп. Впрочем, отвечая на вопрос о том, не мог ли американский президент схитрить, Ангела Меркель отметила, что «не может заглядывать в будущее». «Можно быть вполне довольными результатами саммита. К большому удивлению все участники встречи были едины в том, что необходимо отказаться от протекционизма. Тот, кто считает, что с ним обходятся несправедливо, должен придерживаться правил Всемирной торговой организации. А это и есть признание концепции многосторонних связей, как того желала канцлер ФРГ Ангела Меркель. И это ее успех тоже. Похвала в этой связи последовала и от французского президента, и от российского», — прокомментировала на страницах Deutsche Welle обозреватель Дагмар Энгель.

Другой важной тема стал климат. Проблемы в этой сфере стали очевидны после выхода США из Парижских соглашений. Но на G20 прийти к консенсусу не удалось, позиция Белого дома не изменилась. «Стало ясно, что мы не смогли прийти к консенсусу, но различия тоже не были выхолощены, они отражены», — приводит ТАСС слова Ангелы Меркель.

Обсудили на саммите и украинский вопрос — во время завтрака, на котором собрались Путин, Макарон и Меркель. Правда, говорить о том, что позиция представителей ЕС или России изменится, говорит рано. Это видно и по заявлениям президента Владимира Путина. «У них остался один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия, и еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой-либо почве России и Украины, поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром», — заявил на итоговой пресс-конференции глава государства.

В целом, по словам Владимира Путина, саммит G20 был «полезный» и «сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики».

Впрочем, эксперты настроены более оптимистично. «Не исключено, что ЕС поменяет свою позицию, ведь теперь Европа уже не является монополистом в деле решения украинского вопроса. Москва открыла параллельный трек — переговоры об Украине с американцами. И вряд ли Трамп будет так уж сильно защищать позицию Меркель, особенно после нынешнего саммита G20, на котором хозяйка сделала все возможное для того, чтобы выставить Дональда Трампа не как лидера Западного мира, а как изгоя», — прокомментировал для РИА Новости доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Еще одной интересной встречей стали переговоры между КНР и Японией. Си Цзиньпин и Синдзо Абэ обсудили, в частности, возможность совместного решения северокорейского вопроса, правда, пока не договорились об условиях. «Китайский лидер отметил, что, несмотря на некоторые позитивные обмены между сторонами, японо-китайские отношения уводятся в сторону сложными факторами. Не может быть никаких компромиссов по вопросам истории или Тайваня, и Япония должна уважать позицию Китая в этом вопросе», — передает агентство Синьхуа.

«Пекин устал всем объяснять, что он не может по звонку вынудить Ким Чен Ына плясать под свою дудку. Конечно, Китай мог бы поднапрячься, но зачем он должен рисковать ради помощи японцам? Что он получит в ответ? Обещания, которые Токио не сможет выполнить просто потому, что их может ветировать Трамп, который грозится объявить Китаю торгово-экономическую войну? Конечно, это ненормальные отношения между соседями, и Си с Абэ будут и дальше работать над созданием атмосферы доверия между Пекином и Токио. Однако работа им предстоит очень, очень серьезная, и одного саммита G20 явно недостаточно», — пояснил Мирзаян.

Что касается организации саммита, то экспертов удивил выбор места, поскольку конгресс-центр Гамбурга примыкает к кварталу Шанценфиртель, «известному оплоту левых радикалов», что сказалось на беспорядках, устроенных антиглобалистами — чтобы остановить погромы магазинов, поджоги машин, строительство баррикад, пришлось задействовать спецназ. «Тот, кто так поступает, действует против нашего демократического порядка», — приводит ТАСС слова хозяйки саммита, госпожи Меркель.