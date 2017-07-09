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09 июля 2017, 15:02
музыка погода Тверская область
Катерина Норсеева

«Нашествие» увязло в российской грязи

Рок-фестиваль «Нашествие» в 2017 году
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2017 году

В селе Большое Завидово Тверской области с 7 по 9 июля проходит традиционный рок-фестиваль «Нашествие». Он проводится с 1999 года. Сначала фестиваль имел прописку в Московской области — в Раменском, а после переехал в поселок Эммаус в Тверской области, когда организаторы не смогли договориться с подмосковными властями о мерах безопасности после теракта на фестивале «Крылья». Последние годы «Нашествие» проводится в том же регионе, но уже близ поселка Большое Завидово. Однако где бы не проходил фестиваль, во все годы на организаторов обрушивается критика из-за различных недоработок с их стороны. В первые «Нашествия» были проблемы с водой, работой сотрудников МВД, которые вели себя некорректно, с туалетами и водой, вернее, ее отсутствия в умывальниках. В последующие годы проведения фестивалей тоже было много проблем, например, с провиантом — собственные продукты у людей отнимали на входе, а цены на питание внутри периметра поднимали чрезмерно. Июль 2017 года не добавит баллов организаторам — им не удалось провесит фестиваль на нормальном уровне, во многом, благодаря погоде, фактор которой не был учтен. 

 

#нашествие #нашествие2017 #нашерадио #nashestvie #duringtheway135

Публикация от Dasha Prokosheva (@dprokosheva) Июл 7 2017 в 9:46 PDT

 

«Самой «модной» обувью фестиваля стали резиновые сапоги. Уровень грязи местами доходит до колена, и вязкая жижа не желает отдавать поглощённый сапог или ботинок. Совсем это не похоже на грязевые ванны где-нибудь на южных курортах. Температура в дни «Нашествия», не поднимается выше +14 градусов, а по ночам опускается ниже +10. Тем не менее, на поле порой можно встретить отдельных граждан в сланцах и футболках — таких греет изнутри русский рок и бешеный энтузиазм», — пишет репортер «Комсомольской правды» Игорь Докучаев. 

Из-за дождя, который практически не прекращался, желающих купить мороженое или пиво на фестивале находилось немного. В ходу были дождевики, резиновые сапоги и кипяток. «В прошлом году кружку горячей воды продавали по 40 рублей, в этом году – сначала по 50 рублей, а когда стало ясно, что погода не улучшится, под вечер первого дня, продавцы подняли цены до 70 рублей», – цитирует посетителя фестиваля РИА «Новый День»

Интересно, что еще в ходе подготовки к «Нашествию» тверской губернатор Игорь Руденя отмечал, что на фестивале ждут до 100 тысяч посетителей, а от их приезда должен быть хороший эффект для экономики региона, в том числе — за счет налоговых поступлений. «Мы увеличили количество производителей, которые будут продавать свою продукцию на территории фестиваля», — ранее распространяла его слова пресс-служба тверского правительства

Необычный способ заработка нашли и те, кто не попал внутрь фестиваля и не мог продавать свои товары и услуги там. Речь идет о жителях окрестных сел, которые решили извлечь выгоду из проблем посетителей «Нашествия». Из-за дождя землю на парковке развезло, и автомобилисты просто не могли выбраться с нее без помощи спецтхеники — тут подоспели селяне с тракторами и КамАЗами. «В субботу камазисты брали по 2 тысячи рублей за помощь, трактористы – по 3-5 тысяч рублей. Их спрашивали, почему так дорого – они говорили, мол, надо заправиться, гаишнику дать 300 рублей за каждую машину, при этом говорили, что сегодня еще ничего, а вот завтра, в воскресенье, когда все поедут, будет уже дороже – по 10-15 тысяч», — пишет портал Newdaynews со ссылкой на автомобилистов, попавших в передрягу на парковке «Нашествия». 

Действительно, в воскресенье ситуация усугубилась. Сотни застрявших авто пришлось вызволять спецтехнике МЧС. «Помимо обеспечения пожарной безопасности массового мероприятия, сотрудники МЧС России оказывают адресную помощь владельцам транспортных средств, оказавшихся в ловушке в размытой из-за проливных дождей зоне парковки. Благодаря усилиям спасателей сотни машин смогли выбраться на проезжую часть. Применяется техника повышенной проходимости – снегоболотоход «Бобр», стоящий на вооружении специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тверской области. С гостями музыкального фестиваля сотрудниками МЧС России ведутся профилактические беседы о действиях в условиях неблагоприятных погодных явлений», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области

 

Рыбкой #нашествие2017 #грязь #нашествие

Публикация от Alyona Smetanina (@alyonder) Июл 8 2017 в 4:56 PDT

Надо отметить, что музыкальные фестивали под открытым воздухом часто становятся заложниками подобного рода проблем, связанных с погодой. Так было даже со знаменитым фестивалем «Вудстоке» в середине августа 1969 года. «Поколение «Вудстока»? О да, класс, пятидесятимильная автомобильная пробка. Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать. Льет дождь, все в грязи», — вспоминал о фестивале фронтмен Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти. 

Добавим, что в следующем году «Нашествие» пройдет не в июле, а в августе, это связано с проблемами безопасности из-за проведения матчей чемпионата мира по футболу, которые пройдут в городах России с 14 июня по 15 июля. 

 

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