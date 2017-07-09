Видео дня. Трамп пытается вернуть солдату сорванную ветром фуражку

Президент США Дональд Трамп безуспешно попытался помочь американскому военнослужащему, которому порыв ветра сорвал фуражку с головы.

Забавный случай произошел на военной базе в штате Мэриленд, когда глава государства подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США. Порыв ветра сбил фуражку с головы замершего навытяжку темнокожего пехотинца.

Следуя уставу, солдат не шелохнулся, и ему на выручку пришел президент, который поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трамп побежал его ловить. В результате американский лидер бросил эту затею и вернулся, дружески похлопав военного по плечу, после чего поднялся на борт вертолета.

Сначала видео опубликовали американские СМИ, а затем оно стало расходиться по социальным сетям. Как отмечает РИА Новости, большинство американских пользователей соцсетей в комментариях одобрили попытку президента помочь простому солдату. Кроме того, лестного слова он неожиданно удостоился даже от телеканала CNN, с которым Трамп ведет «войну» еще с начала избирательной кампании.