Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 июля 2017, понедельник, 16:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
10 июля 2017, 14:49
банковский сектор Центробанк
Сергей Романчук

Крах «Югры»: сюрприз без сюрприза

Вывеска московского офиса банка "Югра"
Вывеска московского офиса банка "Югра"
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

В банке «Югра», входящем в топ-30 российских банков по величине активов и в топ-20 – по размеру привлечения средств населения, по решению Центробанка введена временная администрация. Регулятор также наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка – по причине неустойчивости его финансового положения.

О случившемся Центробанк сообщил на своем сайте 10 июля. Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», заявили, что случай с банком «Югра» может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.

Издание отмечает, что банк достиг высоких показателей по величине активов очень быстро: в 2012 году он занимал 272-е место по этому параметру, а уже в 2015 году вошел в топ-35. По данным газеты, все эти годы банком владели 12 физических лиц, но участники рынка утверждали, что банк фактически контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным.

Центробанк не раз требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это было сделано полтора года назад, в январе 2016 года, когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин. 

О том, что именно произошло сейчас с банком, каковы могут быть последствия происшедшего и о ситуации в российском банковском секторе в целом с «Полит.ру» побеседовал Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia.

По его мнению, ситуация не стала неожиданностью для аналитиков банковской сферы, так как о проблемах банка было известно достаточно давно. Однако она может сказаться на поведении вкладчиков, хотя значительные последствия тут маловероятны, считает эксперт.

«Раньше, когда шла кампания по оздоровлению банковского сектора, большая часть отзывов лицензий у банков была связана с операциями, вызывающими у регулятора вопросы. Речь шла о некотором ужесточении контроля, о том, чтобы требовать более полного, детального раскрытия информации об операциях и о проверке их соответствия закону о банковской деятельности. Много отзывов, соответственно, было связано именно с определенными нарушениями банковского законодательства в этой сфере.

Сейчас же основная проблема сектора – недокапитилизация, то есть те убытки, которые получают банки из-за наличия некачественного кредитного портфеля. Избежать такой ситуации вообще сложно – подобные случаи еще будут продолжаться, это те риски, которые периодически срабатывают.

Что касается банка «Югра», то, несмотря на его величину, не думаю, что случившееся с ним вызовет какой-то катаклизм на рынке. Потому что на межбанковском рынке было известно, что у банка есть определенные проблемы с капиталом. Вопрос был только в том, смогут ли собственники этот капитал довнести, будут ли у них желание и возможность это сделать. Банк «Югра» находился в такой подвешенной ситуации уже долгое время, и вот сейчас Центральный банк, по-видимому, отчаявшись добиться его докапитализации, принял решение.

Это не означает, что мы вступаем в какую-то новую кампанию или что-либо еще. На мой взгляд, это именно разовое событие, хоть и очень громкое – потому что банк большой и успел привлечь много денег физических лиц. И да, скорее всего, это будет крупнейшей выплатой от АСВ частным вкладчикам в истории российского банковского сектора. Но это показывает только, что акционеры банка, допустив формирование такого высокорискованного кредитного портфеля, либо не видят необходимости, либо не имеют возможности финансировать деятельность банка, который в целом приносит убытки (приносит их за счет невозвратов кредитов и необходимости создавать по ним резервы в силу того, что шансы на их возврат невелики.

 
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Все это, безусловно, связано с экономической ситуацией в стране, с теми проблемами, которые существуют – особенно в строительном, девелоперском секторе. По нему очень сильно ударило отсутствие положительной динамики в доходах населения: они продолжают снижаться, соответственно, первоначальный спрос на недвижимость очень мал. Это порождает проблемы в отрасли. И кстати, в связи с этим же явлением российское агентство АКРА присвоило неожиданно низкий рейтинг банку «Открытие», аргументировав это тем, что у банка также выдано большое количество кредитов в девелоперский сектор и что это ухудшает качество активов и пассивов.

Здесь вопрос только в том, где та черта, которую Центробанк не может позволить банкам перейти, сколько именно он может терпеть ситуацию, когда есть недокапитализированность, а портфели кредитов оцениваются неверно с точки зрения необходимости их обеспечивать созданием резервов. То есть, повторю, случившееся с банком «Югра» не стало сюрпризом для профессионалов в банковском секторе – что у них сложности, было известно, непонятно было только, приведет ли это к отзыву лицензии и когда именно. Потому что никто не может знать заранее, насколько собственники банка будут упорны в том, чтобы поддерживать его денежными вливаниями – и насколько, с другой стороны, Центральный банк будет терпели в ожидании того, когда же ситуация будет выправлена.

Поэтому с фактической точки зрения случившееся не было неожиданностью, но оно неожиданно с точки зрения времени, выбора конкретного момента. Это ведь могло тянуться почти бесконечно. Если сравнивать с другими странами, то можно сказать, что в Японии были похожие проблемы, связанные с тем, что рынок недвижимости стал падать – и большинство кредитов, которые были закачаны туда, оказались невозвратными. Но банки наращивали балансы, ставка снижалась, и все это было так или иначе «заметено под ковер». Правда, при этом экономика десятилетие находится в рецессии.

Насколько это наш путь, трудно сказать. Но проблемы банковской отрасли при желании регуляторов пойти именно по такому пути могут долгое время быть с нами. И банкротство «Югры» в этом смысле не было прямо-таки предопределено. У других банков эта проблема тоже была, это так, и те, кто анализирует финансовую отчетность банков, это видели.

 
Офис банка "Югра" в Москве после назначения временной администрации
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Повлияет ли случившееся на население, не спровоцирует ли его забирать вклады? Думаю, это все же будет отдельный случай, пусть он и резонансный. И не думаю, что прямо-таки начнется массовый исход вкладчиков из банков. Но что какой-то исход будет, я думаю, это верно. Слишком уж положительный имидж был у «Югры»: там и президент в хоккейной маске и шлеме мелькал на телевидении и как бы показывал, что вот, мол, банк «Югра» хороший… Словом, банк «Югра» очень мощно светился во многих подобных кампаниях и пиар-акциях как очень респектабельный банк. Но мне кажется, наше население довольно прагматично относится к банковским вкладам и большинство все-таки не делает вкладов на сумму большую, чем застраховано в АСВ. Поэтому большая часть вкладчиков получит свои деньги назад, а не получат их только те, кто держал больше.

Думаю, это повысит осторожность поведения вкладчиков. Число больших депозитов – то есть на сумму большую, чем предполагает государственная страховка, – уменьшится. От этого получат выгоду различного рода инструменты с фиксированной доходностью уже долгового рынка. Если у вас большая сумма, то становится привлекательным покупать ОФЗ, а не брать риск какого-либо банка. Так что определенное изменение поведения вкладчиков после этого кейса возможно, конечно: он ведь показал, что даже если банк является крупным и респектабельным, он все равно может рухнуть. Поэтому держать деньги в большом количестве в банках не стоит», – сказал Сергей Романчук.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Офис банка «Югра» в Москве после назначения ЦБ РФ временной администрации в финансовой организации
ЦБ назвал сумму выплат вкладчикам «Югры»
Владимир Путин на мотоцикле. 2011
Кремль назвал новость о владении Путиным мотоциклом полуфейком
Владимир Путин и Дмитрий Песков
В Кремле «приняли к сведению» информацию о массовой казни в Чечне
Карты российской платежной системы «Мир»
В Центробанке опровергли слухи об усложнении перевода средств с карты «Мир»
Объявление об отмене спектакля "Нуреев" на сайте Большого театра
Большой театр объяснил отмену «Нуреева» Серебренникова неготовностью постановки
16:25 Главный редактор Republic и ее заместители покидают издание
16:15 На Керченском мосту уложили первые 200 метров асфальта
15:55 Песков заявил о российском происхождении поставленных в Крым турбин
15:30 В Кремле «приняли к сведению» информацию о массовой казни в Чечне
15:16 ЦБ назвал сумму выплат вкладчикам «Югры»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лев Кассиль
Лев Абрамович Кассиль
10 июля 1905 года родился писатель Лев Кассиль.
14:53 Кремль назвал новость о владении Путиным мотоциклом полуфейком
14:26 Место прощания с Антоном Носиком изменено
14:04 На фестивале «Нашествие» в грязи увязли 8 тысяч автомобилей
13:51 Молодые деревья какао получают от родителей защиту против болезни
13:39 ГП и МВД дали «промежуточные» ответы на запрос о положении геев в Чечне
13:09 В Иннополисе открылся Летний кампус Президентской академии - 2017
13:04 Большой театр объяснил отмену «Нуреева» Серебренникова неготовностью постановки
12:59 Объявлена дата похорон Носика
12:38 В Центробанке опровергли слухи об усложнении перевода средств с карты «Мир»
12:32 В ГД внесен законопроект об отмене роуминга
12:23 На заводе в Нижнем Тагиле после критики Путина начали выплату долгов по зарплате
12:11 Сталагмиты из иранской пещеры сохранили летопись климата за тысячи лет
12:10 Президент «Югры» назвал «непонятной» ситуацию с временной администрацией в банке
12:01 Россияне ожидают ослабления рубля
11:57 Сайт ЕРГЮЛ перестал работать
11:38 Путин пошутил об удаленной слежке за работой Собянина
11:00 Маккейн заявил о проигрывании США войны в Афганистане
10:42 Путин заявил о владении незадекларированным мотоциклом
10:31 Мэрия Москвы планирует потратить 6 млрд рублей на подсветку деревьев и травы
10:26 Госдума предложила публично отрекаться от гражданства Украины
10:16 Астрономы получили изображение Супер-Юпитера
10:00 В банке «Югра» введена временная администрация
09:55 Задержанный на Украине Виктор Агеев назвал себя российским военнослужащим-контрактником
09:52 Бюджетникам запретят автоматически переводить деньги с карты «Мир»
09:34 Трамп усомнился в создании с РФ группы по кибербезопасности
09:26 В России упрощена регистрация транспорта
09:14 Путин назвал «борзотой» невыплату зарплат на заводе в Нижнем Тагиле
09.07 20:57 От ВВС США потребовали стать «неуязвимыми» для зенитно-ракетных систем РФ и Китая
09.07 20:24 Никифоров нашел в «пакете Яровой» повод для увеличения тарифов на мобильную связь
09.07 19:52 В зоне наводнения в Китае оказались более 12 миллионов человек
09.07 19:23 В Москве задержали более 40 человек с листовками Навального
09.07 18:55 Москалькова передавала Путину информацию СМИ о массовых убийствах в Чечне
09.07 18:29 МЧС предупредило москвичей о приближении грозы и сильного ветра
09.07 17:35 Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
09.07 16:48 Следователи проверят причины смерти Носика
09.07 16:28 Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле
09.07 15:46 Порошенко обговорил с Тиллерсоном условия снятия санкций с России
09.07 15:20 В Чечне назвали ложью новость о массовых убийствах задержанных
09.07 14:58 Трамп рассказал о «решительных» вопросах к Путину о вмешательстве в выборы
09.07 14:24 Дочь Ильи Глазунова назвала причину смерти отца
09.07 13:51 Глава МИД Украины подарил генсеку ООН вышиванку
09.07 13:36 Жена Антона Носика сообщила обстоятельства его смерти
09.07 12:50 На юго-западе Сирии началось согласованное между Путиным и Трампом перемирие
09.07 12:24 ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
09.07 11:32 Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.