В банке «Югра», входящем в топ-30 российских банков по величине активов и в топ-20 – по размеру привлечения средств населения, по решению Центробанка введена временная администрация. Регулятор также наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка – по причине неустойчивости его финансового положения.

О случившемся Центробанк сообщил на своем сайте 10 июля. Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», заявили, что случай с банком «Югра» может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.

Издание отмечает, что банк достиг высоких показателей по величине активов очень быстро: в 2012 году он занимал 272-е место по этому параметру, а уже в 2015 году вошел в топ-35. По данным газеты, все эти годы банком владели 12 физических лиц, но участники рынка утверждали, что банк фактически контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным.

Центробанк не раз требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это было сделано полтора года назад, в январе 2016 года, когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин.

О том, что именно произошло сейчас с банком, каковы могут быть последствия происшедшего и о ситуации в российском банковском секторе в целом с «Полит.ру» побеседовал Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia.

По его мнению, ситуация не стала неожиданностью для аналитиков банковской сферы, так как о проблемах банка было известно достаточно давно. Однако она может сказаться на поведении вкладчиков, хотя значительные последствия тут маловероятны, считает эксперт.

«Раньше, когда шла кампания по оздоровлению банковского сектора, большая часть отзывов лицензий у банков была связана с операциями, вызывающими у регулятора вопросы. Речь шла о некотором ужесточении контроля, о том, чтобы требовать более полного, детального раскрытия информации об операциях и о проверке их соответствия закону о банковской деятельности. Много отзывов, соответственно, было связано именно с определенными нарушениями банковского законодательства в этой сфере.

Сейчас же основная проблема сектора – недокапитилизация, то есть те убытки, которые получают банки из-за наличия некачественного кредитного портфеля. Избежать такой ситуации вообще сложно – подобные случаи еще будут продолжаться, это те риски, которые периодически срабатывают.

Что касается банка «Югра», то, несмотря на его величину, не думаю, что случившееся с ним вызовет какой-то катаклизм на рынке. Потому что на межбанковском рынке было известно, что у банка есть определенные проблемы с капиталом. Вопрос был только в том, смогут ли собственники этот капитал довнести, будут ли у них желание и возможность это сделать. Банк «Югра» находился в такой подвешенной ситуации уже долгое время, и вот сейчас Центральный банк, по-видимому, отчаявшись добиться его докапитализации, принял решение.

Это не означает, что мы вступаем в какую-то новую кампанию или что-либо еще. На мой взгляд, это именно разовое событие, хоть и очень громкое – потому что банк большой и успел привлечь много денег физических лиц. И да, скорее всего, это будет крупнейшей выплатой от АСВ частным вкладчикам в истории российского банковского сектора. Но это показывает только, что акционеры банка, допустив формирование такого высокорискованного кредитного портфеля, либо не видят необходимости, либо не имеют возможности финансировать деятельность банка, который в целом приносит убытки (приносит их за счет невозвратов кредитов и необходимости создавать по ним резервы в силу того, что шансы на их возврат невелики.

Все это, безусловно, связано с экономической ситуацией в стране, с теми проблемами, которые существуют – особенно в строительном, девелоперском секторе. По нему очень сильно ударило отсутствие положительной динамики в доходах населения: они продолжают снижаться, соответственно, первоначальный спрос на недвижимость очень мал. Это порождает проблемы в отрасли. И кстати, в связи с этим же явлением российское агентство АКРА присвоило неожиданно низкий рейтинг банку «Открытие», аргументировав это тем, что у банка также выдано большое количество кредитов в девелоперский сектор и что это ухудшает качество активов и пассивов.

Здесь вопрос только в том, где та черта, которую Центробанк не может позволить банкам перейти, сколько именно он может терпеть ситуацию, когда есть недокапитализированность, а портфели кредитов оцениваются неверно с точки зрения необходимости их обеспечивать созданием резервов. То есть, повторю, случившееся с банком «Югра» не стало сюрпризом для профессионалов в банковском секторе – что у них сложности, было известно, непонятно было только, приведет ли это к отзыву лицензии и когда именно. Потому что никто не может знать заранее, насколько собственники банка будут упорны в том, чтобы поддерживать его денежными вливаниями – и насколько, с другой стороны, Центральный банк будет терпели в ожидании того, когда же ситуация будет выправлена.

Поэтому с фактической точки зрения случившееся не было неожиданностью, но оно неожиданно с точки зрения времени, выбора конкретного момента. Это ведь могло тянуться почти бесконечно. Если сравнивать с другими странами, то можно сказать, что в Японии были похожие проблемы, связанные с тем, что рынок недвижимости стал падать – и большинство кредитов, которые были закачаны туда, оказались невозвратными. Но банки наращивали балансы, ставка снижалась, и все это было так или иначе «заметено под ковер». Правда, при этом экономика десятилетие находится в рецессии.

Насколько это наш путь, трудно сказать. Но проблемы банковской отрасли при желании регуляторов пойти именно по такому пути могут долгое время быть с нами. И банкротство «Югры» в этом смысле не было прямо-таки предопределено. У других банков эта проблема тоже была, это так, и те, кто анализирует финансовую отчетность банков, это видели.

Офис банка "Югра" в Москве после назначения временной администрации Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Повлияет ли случившееся на население, не спровоцирует ли его забирать вклады? Думаю, это все же будет отдельный случай, пусть он и резонансный. И не думаю, что прямо-таки начнется массовый исход вкладчиков из банков. Но что какой-то исход будет, я думаю, это верно. Слишком уж положительный имидж был у «Югры»: там и президент в хоккейной маске и шлеме мелькал на телевидении и как бы показывал, что вот, мол, банк «Югра» хороший… Словом, банк «Югра» очень мощно светился во многих подобных кампаниях и пиар-акциях как очень респектабельный банк. Но мне кажется, наше население довольно прагматично относится к банковским вкладам и большинство все-таки не делает вкладов на сумму большую, чем застраховано в АСВ. Поэтому большая часть вкладчиков получит свои деньги назад, а не получат их только те, кто держал больше.

Думаю, это повысит осторожность поведения вкладчиков. Число больших депозитов – то есть на сумму большую, чем предполагает государственная страховка, – уменьшится. От этого получат выгоду различного рода инструменты с фиксированной доходностью уже долгового рынка. Если у вас большая сумма, то становится привлекательным покупать ОФЗ, а не брать риск какого-либо банка. Так что определенное изменение поведения вкладчиков после этого кейса возможно, конечно: он ведь показал, что даже если банк является крупным и респектабельным, он все равно может рухнуть. Поэтому держать деньги в большом количестве в банках не стоит», – сказал Сергей Романчук.