Россия — очень неоднородная страна, в том числе и с экономической точки зрения. В 2016 году экономика, в целом, упала на 0,2%, но некоторые регионы показали рост, несмотря ни на что.

Из оценок Минэкономики следует, что валовый продукт более половины российских регионов в 2016 году вырос. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Разница в динамике ВРП между самым быстрорастущим регионом (Еврейская автономная область) и субъектом с наиболее масштабным падением экономики (Челябинская область) составила 12,7 п.п.

В авангарде роста оказался недавно присоединенный к России Крым. Севастополь — регион с самой маленьким валовым продутом, зато в 2016 году он вырос на 6,7%, это четвертое место среди всех регионов. Положительную динамику обеспечивает рост промышленности и инвестиций, уверен директор департамента экономики Севастополя Элимдар Ахтемов.

Стенд Республики Крым на Российском инвестиционном форуме в Сочи glava.rk.gov.ru

Республика Крым выросла даже сильнее, на 6,9%, это второй результат по стране. Это восстановительный рост, частично связанный с реализацией ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, а также с ростом добычи, говорит министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. При этом чиновник уверен, что в дальнейшем рост экономики Крыма ускорится до 7–9% в год.

Всего рост показал 51 субъект федерации — это 60% от всех регионов. Для многих регионов с низкой базой основой роста стали инвестиции из федерального бюджета. Но например, экономика Дагестана, которая по итогам 2015 года была 32 по размеру в России, выросла на 3,8% — это очень хороший показатель.

Дагестан, инвестиционная площадка "Уйташ" gov.e-dag.ru

Впрочем, удельный вес регионов, экономика которых в 2016 году упала, все равно больше — иначе бы результаты 2016 года в целом по стране не выглядели бы так печально. Больше всего потеряла Челябинская область, 5,6%, а также сократилась экономика других крупных промышленных регионов, Свердловской области, Пермского и Красноярского краев и т. д.

Отдельно можно написать про Москву, экономика которой сократилась на 3%. Доля ВРП Москвы в российской экономике — 15–17%, так что сокращение экономики столицы на 3% уже дает снижение ВВП России примерно на 0,5%. Основа экономики Москвы — не промышленность, а сектор услуг, который, по данным самих столичных властей, составляет до 2/3 экономики города. Но на столице сказалось все тоже самое, что и на остальной стране: дешевая нефть, дешевый рубль и санкции. По прогнозам мэрии в 2017 году экономика столицы не вырастет, зато в 2018-2019 гг рост составит 1,8 и 1,4% соответственно. Федеральное Министерство экономики ожидает, что экономика России в целом вырастет на 2% уже в 2017 году.

ВДНХ на реконструкции. Июль 2017 Сергей Киселев / АГН "Москва"

А министр финансов Антон Силунов в кулуарах саммита G20 заявил, что Россия догонит страны еврозоны по темпу экономического роста в 2017 году. «Сегодня двое коллег подошли и были очень позитивно настроены в отношении наших успехов в макроэкономике. Потому что у нас ожидаются темп роста как в Европе, в еврозоне. По сути дела мы идём поэтапно в реализации задачи президента в достижении мировых темпов экономического роста. Напомню, что темпы мировой экономики в текущем году планируются в размере 3,6%. В Европе, еврозоне 2% В этом году мы достигнем динамику развития экономики еврозоны», — передает RNS его слова.

ВВП Евросоюза в 2015 году вырос на 2,3% против 1,6% в 2014-м. В 2016 году экономика ЕС увеличилась на 1,9%. Но, в любом случае, страны Европы намного богаче России и чтобы их догнать надо расти намного быстрее.