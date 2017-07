«Коммерсантъ» в статье «К паспорту РФ припишут устную форму» пишет, что перед получением российского гражданства власти могут разрешить публично отрекаться от украинского.

«Бизнесменам обрежут проводки»: предпринимателям-неплательщикам откажут в банках как физлицам.

«Страхование стремится в платежку ЖКХ»: Минфин готов изменить проект о страховании жилья граждан от ЧС.

«Партии подошли к фильтру»: в регионах заканчивается выдвижение в губернаторы.

РБК в статье «Продавай, но проверяй» пишет, что суд установит правомерность реализации продукции фирмам-однодневкам.

«Крым тянет ВВП вверх»: большая часть российских регионов проигнорировала рецессию.

Какими стали итоги первой личной встречи лидеров РФ и США, можно прочитать в статье «Президенты вступили в химическую реакцию».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Известиям» о роботизированных производствах и других инновациях, об этом в интервью под заголовком «К 2035 году в России планируется создать 40 "умных фабрик"».

«На одного сотрудника органов опеки приходится несколько тысяч детей»: нехватка квалифицированных кадров приводит к семейным трагедиям.

«Россия может оставить НАТО без постоянного представителя»: в МИДе констатируют, что альянс не настроен на конструктивный диалог с Москвой.

Как националисты стали политической мишенью «Газета.ru» описывает в статье «Правые и виноватые: как националисты попали под зачистку».

«Лебедев ответил критикам»: российский боксер Денис Лебедев единогласным решением судей победил австралийца Марка Флэнагана.

О чем не договорились на саммите G20 в Гамбурге написано в статье с характерным заголовком «"Большой двадцатки" больше нет».

The Economist: «Остров переговоров. Кипр, вероятно, упустил последний шанс воссоединиться» (Negotiation island: Cyprus may have missed its last chance for reunification). Провал переговоров с занятым турками севером затрудняет достижение сделки.

«Ловушка Фукидида: Будут ли воевать Америка и Китай?» (The Thucydides Trap: Will America and China go to war?). Это большой вопрос, которым сейчас обеспокоен Вашингтон.

Bloomberg: «Трамп сказал, что он хочет работать с Россией "конструктивно"» (Trump Says He Wants to Work ‘Constructively’ With Russia). Вернувшись на родину после встречи G20 в Германии, президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что обсудил с российским президентом проблемы кибербезопасности и собирается стремиться к конструктивному сотрудничеству с Россией, чем вызвал волну критики.

«Иракское правительство заявило, что Мосул освобожден от "Исламского государства"» (Iraqi Government Declares Mosul Liberated From Islamic State). Премьер-министр Ирака приехал в Мосул объявить о его освобождении от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) три года спустя после того, как он был захвачен джихадистами.

The Wall Street Journal: «Иракский премьер-министр прибыл в Мосул, чтобы объявить об "освобождении" города» (Iraqi Prime Minister Arrives in Mosul to Declare City’s ‘Liberation’). Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье прибыл в Мосул поздравить иракские вооруженные силы с их победой.

«Спустя год после турецкого переворота страну обуревает стремление к справедливости» (One Year After Turkish Coup, Search for Justice Roils Nation). Турецкая оппозиция протестует против авторитарности своего президента Реджепа Эрдогана. Эрдоган, между тем, отправляет за решетку тысячи госслужащих по подозрению в том, что они поддерживали попытку переворота 15 июля 2016 г.