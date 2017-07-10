Вторую неделю подряд количество ставок американских инвесторов на ослабление рубля превышает число ставок на его укрепление, об этом свидетельствуют данные Комиссии по фьючерсной торговле США. И это понятно: рубль в июне подешевел к доллару на 4%, а за первую неделю июля потерял 2,4%.

Самое интересное, что ослабления рубля ждали все и давно, об этом говорили в правительстве и ЦБ, об этом говорили практически все рыночные аналитики. Теперь, когда рубль дешевеет, все выглядит не так приятно, почему-то именно теперь все вспоминают, что дешевеющий рубль, конечно, выгоден для экспортеров, но делает беднее тех, кто покупает импорт — а это практически все население страны.