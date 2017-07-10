10 июля 2017, 17:31
#100 СЛОВ. Спекулянты ставят на падение рубля
Вторую неделю подряд количество ставок американских инвесторов на ослабление рубля превышает число ставок на его укрепление, об этом свидетельствуют данные Комиссии по фьючерсной торговле США. И это понятно: рубль в июне подешевел к доллару на 4%, а за первую неделю июля потерял 2,4%.
Самое интересное, что ослабления рубля ждали все и давно, об этом говорили в правительстве и ЦБ, об этом говорили практически все рыночные аналитики. Теперь, когда рубль дешевеет, все выглядит не так приятно, почему-то именно теперь все вспоминают, что дешевеющий рубль, конечно, выгоден для экспортеров, но делает беднее тех, кто покупает импорт — а это практически все население страны.
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