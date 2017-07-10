Договариваясь о строительстве газопроводов с Болгарией, Сербией и Венгрией, «Газпром» фактически реанимирует отмененный по требованию Еврокомиссии в 2013 году проект «Южный поток», утверждает газета «Коммерсантъ». Правда, «реанимированный» проект предполагает вчетверо меньшую мощность, оговаривается газета.

Доказательством версии издание считает тот факт, что с начала июня «Газпром» подписал с Болгарией, Сербией и Венгрией «дорожные карты» по развитию газопроводов для поставок газа из запланированной второй нитки газопровода «Турецкий поток». Этот проект позволяет «Газпрому» обеспечить газом Балканы. Правда, он, по всей видимости, будет конкурировать с другим проектом холдинга по доставке газа в Южную Италию, газопроводом Poseidon.

Прокомментировать эту информацию для «Полит.ру» согласился Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. По его оценке, речь, безусловно, не идет о реанимации «Южного потока» – скорее это просто заявления о намерениях, не предполагающие никаких серьезных обязательств.

«Эти действия, конечно, не являются реанимацией «Южного потока». Основная цель «Южного потока» заключалась в том, чтобы перенаправить потоки газа, которые идут через Украину, по безтранзитному маршруту. Такой цели перед «Турецким потоком», нитку которого могут использовать, не ставится: эта задача сейчас решается за счет строительства «Северного потока-2» с полным изменением логистики поставок в страны Центральной Европы – и даже, возможно, Юго-Восточной Европы.

То есть целеполагание к проекта совершенно другое. Но если отбросить политическую составляющую российско-турецких отношений, а они играют тут определенную роль, то от той цели, которая заключалась в уходе от транзита через Украину, осталась только часть, связанная с отказом от транзита по Трансбалканскому газопроводу в Турцию. Эта цель достигается строительством первой нитки «Турецкого потока»: нитка целиком заменяет действующий Трансбалканский маршрут.

Вторая нитка «Турецкого потока», в принципе, тоже может частично разгрузить «Северный поток-2» за счет снижения нагрузки на него либо в балканские страны, либо в Италию. Но здесь у «Газпрома» как раз есть сложности – до сих пор непонятно, как им газ доставить. Тем более что на рынке Южной Италии будет явная конкуренция за счет столкновения в одном географическом коридоре поставок российского и азербайджанского газа. То есть с Южной Италией, насколько я понимаю, пока ничего не получается, поэтому рассматривается вариант поставок в балканские страны. Или через балканские страны дальше – например, в Австрию.

Но здесь еще никакой новости нет, потому что эти идеи были озвучены еще в декабре 2014 года, когда о проекте «Турецкий поток» еще только было объявлено. То есть это еще первоначальные замыслы «Газпрома». И очевидно, что этот газ не дойдет до Италии, а если говорить о «Южном потоке», он-то как раз должен был идти в Италию. То есть поставки газа во все упоминающиеся в газете страны использовались бы, с одной стороны, для удовлетворения их внутреннего спроса, а с другой – для поставок в Италию, которая является ключевым после Германии рынком газа для России в Европейском союзе.

Промышленные корпуса НПЗ / YouTube.com

Очевидно, что сейчас этот вариант не рассматривается: речь идет только о газоснабжении Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Австрии и Венгрии (может быть, еще Словении) – то есть стран Юго-Восточной и отчасти Центральной Европы. И здесь я вижу два существенных аспекта.

Первый состоит в том, что Австрия, а особенно Венгрия и Сербия, были крайне недовольны отказом от строительства «Южного потока». Об этом они, собственно, прямо и заявляли фактически на уровне первых лиц. И на всех переговорах они постоянно требуют от «Газпрома» дополнительных гарантий обеспечения надежности поставок на свой рынок. Учитывая, с какими сложностями сталкивается «Северный поток-2», который был предложен «Газпромом» взамен «Южного потока», очевидно, что на холдинг оказывается достаточно сильное давление с целью заставить его создать второй альтернативный маршрут за счет «Турецкого потока».

Для «Газпрома», мне кажется, это больше головная боль, чем его собственное желание, поскольку неочевидно, что экономически будет более рентабельным, чем поставки по «Северному потоку-2». Внутри России произошли очень серьезные изменения в географии добычи газа – она сместилась существенно на Ямальский полуостров. Учитывая, что вся газопроводная инфраструктура уже была построена в Ленинградской области, сейчас для нас дешевле поставлять газ по «Северному потоку», чем тот же газ вести до Краснодарского края и дальше по газопроводу на балканские страны.

Словом, экономически «Газпром» сейчас в этом менее заинтересован, чем это было ранее, когда создавался проект «Южного потока». А если говорить о втором аспекте дела, то непонятно, кто и на какие деньги будет строить газопроводы по территориям этих стран. И, главное, непонятно, как они будут вписываться в Третий энергетический пакет с требованием 50-процентного бронирования мощности для альтернативных поставщиков – что «Газпрому» совершенно неинтересно.

То есть сам он строить эти газопроводы очевидно не хочет, не хочет и вкладывать в это деньги. Был расчет, что удастся использовать статью 13 Третьей газовой директивы, согласно которой национальные операторы в европейских странах обязаны строить новые транспортные мощности или модернизировать имеющиеся, если есть заявки на дополнительные поставки газа со стороны поставщиков или потребителей. Но пока этот механизм, честно говоря, только отрабатывается – вот у Германии появился первый опыт его использования. То есть он есть, но опыт его применения крайне незначителен.

И поскольку все эти страны – Болгария, Сербия, Греция – через которые могут пойти эти газопроводы, являются странами с ограниченными финансовыми возможностями, то с их стороны никакого желания вкладывать деньги в этот проект нет. С их стороны всегда было желание, чтобы «Газпром» строил все на свои средства с минимальным софинансированием с их стороны.

Газпром. Подгонка труб / gazprom.ru

В общем, здесь вопроса два: о себестоимости, то есть каким маршрутом дешевле поставлять, и о том, как и за счет чего все это строить. Поэтому мне представляется, что все эти нынешние соглашения, «дорожные карты» есть в большей мере просто ответ «Газпрома» на инициативы со стороны этих стран. Особенно, конечно, это касается Болгарии, которой просто не доверяют после истории с «Южным потоком» и некоторых предыдущих энергетических конфликтов – Болгария у нас вообще негласно уже не воспринимается как субъект в энергетических отношениях, с которым можно вести серьезные переговоры. Она считается страной, полностью зависящей от Еврокомиссии, и все соглашения с ней носят достаточно условный характер.

Так что я бы пока воспринял составление таких «дорожных карт» просто как реверанс в сторону этих стран, в особенности в сторону Венгрии и Сербии. С Сербией же вообще вопрос достаточно сложный: Россия сильно обидела ее, когда отказалась от «Южного потока». И поскольку все отношения с Сербией, экономические и политические, выстраивались на каркасе реализации этого проекта (он был таким «локомотивом» двухсторонних отношений), а Россия отказалась от него, даже не проконсультировавшись с Сербией, конечно, вызвало бурю возмущения.

А Сербия – действительно важный для России партнер и в силу своего геополитического положения, и в силу экономического потенциала. Поэтому, конечно, с ней нужно выстраивать доверительные отношения и сохранять отношения, идти на какие-то уступки. Так что все эти новости о «дорожных картах» я воспринимал бы как ответ на пожелания европейских стран без каких-либо серьезных обязательств со стороны «Газпрома». Все эти «дорожные карты» ничуть не приближают строительства второй ветки «Турецкого потока» – это пока все-таки лишь заявления о намерениях не очень большой экономической значимости», – сказал Алексей Белогорьев.