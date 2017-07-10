«Просто придумал среду, в которой мы общаемся»

Умер Антон Носик, журналист и блогер, основатель многих известных интернет-проектов, соучредитель благотворительного фонда «Помоги.org» – человек, во многом определивший лицо современного Рунета. Антону Носику был 51 год.

Антон Носик родился в Москве в 1966 году, окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 1990 году уехал в Израиль, где начал заниматься журналистикой. Затем вернулся в Россию.

Именно Носик создал первый в Рунете блог «Вечерний Интернет». Совместно с Фондом эффективной политики Глеба Павловского Носик запустил такие знаковые проекты, как Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Vesti.Ru и NEWSru.com. Его блог в ЖЖ, по версии «Яндекса», занимал 10-е место в топе Рунета.

Антон Носик на вечеринке Fitzparty 18 октября 2006 Александр Плющев

С 2006 года Носик работал в компании SUP, которая управляла «Живым журналом», а после объединения с холдингом холдинга Rambler и «Афишей» – еще и интернет-изданиями Lenta.Ru и Gazeta.Ru. В 2012 году Носик покинул SUP. Через два года он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр».

Друзья и коллеги, в том числе коллеги бывшие, вспоминают о нем в социальных сетях.

«Антон Носик умер – ничего более абсурдного читать не приходилось очень давно. Я чуть руль не выронил, когда мне об этом сообщили. Про БГ Boris Barabanov писал, что он придумал тот язык, на которым мы сейчас разговариваем и пишем. А Носик просто придумал ту среду, в которой мы общаемся – с момента ЖЖ и первых встреч ЖЖ-щников в "Пирогах" и до нынешнего момента. Просто придумал русский интернет. Человек такого жизнелюбия и проактивности не может умереть, это какая-то подлая обманка. Интересно, что в свое время сам Носик сказал про своего друга, Илью Медкова, убитого в 90-е – он был компьютером в стране паяльников. Теперь тоже самое можно сказать и про самого Носика. Причем паяльники, кажется, побеждают», – пишет на своей странице в Facebook Алексей Крижевский, театральный журналист, редактор отдела культуры «Газеты.Ru».

«Сегодня все много говорили о том, сколько, и с какой скоростью и азартом Антон сделал для российской новостной и медиаполяны. И да, я знаю, что все это правда. Он любил новости, любил медиа, ему всегда было это интересно, сколько я его знаю. Но мне достался совсем другой Антон. Неспешный. С кучей времени в запасе. В большинстве случаев – довольно спокойный и очень рассудительный. Лично мне было всегда невероятно жаль погибшего в нем лингвиста. Вот правда: я не видела больше людей, которые бы точно понимали устройство языков, так красиво укладывали их у себя в голове, и так внятно умели бы рассказать об этом другим. Я ему даже сказала как-то об этом. И он ответил, что да, конечно он знает цену и этому своему таланту. Но так же он знает, что жизнь не бесконечна, и всего в ней не успеть. Заодно рассказал, что в молодости читал курс «Иврит за три недели», после которого даже самые тупые, пожилые и не языковые начинали говорить. И я верю: он правда мог. Мог рассказать про структуру языка так, что она становилась кристально ясной. Я никогда не забуду его историй про то, как немецкоговорящая молодежь создала национальный чешский язык, и что именно поэтому он на самом деле немецкий, а не славянский. Это было так убедительно и красиво, что даже почти не понимая чешский, я до сих пор вижу те конструкции, про которые он мне рассказывал. Ну и так далее. Можно бесконечно вспоминать его шутки, культурологические теории и сложные концепции. Он строил их быстро и мастерски, как и положено хорошо образованному мальчику из хорошей семьи. Безумно жалко, что он так уже никогда и не запишет и десятой части этого фейерверка. И, мне кажется, его жизнь блогера – это как раз и была попытка хоть как-то поделиться сиянием того калейдоскопа, который бесконечно крутился в его голове.

И еще одна вещь, которой он меня потрясал просто бесконечно – это то, сколько всего самого разного он успевал впихнуть и втиснуть в свою жизнь. Думаю, тех событий, которые с ним успели случится, хватило бы на пару тысяч обычных среднестатистических жизней. Поездки, перелеты, скандалы, благотворительность, новые медиа, Индия, Венеция, архитектура, барышни, сын, опять работа и опять скандалы… Он знал примерно всю Москву, и вся Москва знала его. И, что самое удивительное, большинство этих людей он не только знал, но и любил. Я не знаю, как он это делал и как успевал. Но я точно знаю, что он успевал позвонить, написать, позаботиться об очень многих людях, которые чаще всего совсем даже не ждали от него этого. Мы никогда не общались с ним регулярно, но когда умер мой папа, Антон нашел время написать мне в личку именно то, что мне было важно и ценно услышать в тот момент. И я точно знаю, что он успевал делать очень много таких важных штук. Конечно, так же у него всегда была наготове сплетня про любого, и иногда довольно злословная. Но при этом как-то так выходило, что он почти никогда не говорил ни про кого ничего по-настоящему плохого, злого, или интимного. Он очень редко по-настоящему злился на людей, и, как ни странно, даже если сначала казалось, что он совсем не прав, в итоге оказывалось, что таки да, прав как раз он. Но обычно он не злился, и не держал ни на кого обид. И это была еще одна вещь, которой он все время подкалывал меня. Видимо, его способом жить было как раз простить всех и отпустить, и он вполне хихикал над моими восточными представлениями о чести и лояльности.

<… >Ну и, размышляя обо всем этом целый день, я вдруг подумала, что со смертью Антона на российской медиа-лужайке образовалась какая-то нечеловеческого размера дыра. Так выходит, что много лет он выполнял роль если не интеллектуального камертона, то уж во всяком случае человека, который был готов быстро, точно, красиво, злобно и честно говорить обо всем. Да, иногда он бывал неправ. Но он как МакМерфи – он «хотя бы попробовал».

Можно и дальше много и долго вспоминать об Антоне разное. Он был разный для всех, и всем есть, что про него сказать. Но я хочу сказать последнее.

Да, Антон умер довольно молодым. 51 год – это в наши дни совсем еще не возраст. Но, учитывая, сколько всего он ухитрился вместить в свою жизнь, лично я не чувствую, что он ушел преждевременно. Думаю, в него уже просто больше не лезло. Он слишком любил жизнь, чтобы тратить ее на попытки продлить отпущенный ему срок с помощью беговой дорожки. И это был его вполне сознательный выбор. Надо признать – получилось красиво.

Но нам тебя, Антон Борисыч, будет ужасно не хватать. Уже не хватает.

RIP, барух даян а эмет, и легкой дороги к чистому свету», – делится воспоминаниями об Антоне Носике психолог, основатель проекта «Марабу» Екатерина Кадиева.

«Я не умею писать некрологи. Пусть скажут другие, кто знал его ближе и лучше меня. Но, я, видимо, как-то отстроил ленту, что в ней нет про Антона грязи», – отмечает отсутствие негатива в воспоминаниях о Носике Михаил Симонов, вице-президент Российской ассоциации маркетинговых услуг, президент фестиваля рекламных и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий».

«Уже почти сутки не могу осмыслить, что Антона Носика больше нет. Брожу растерянно по сети, читаю бесконечные некрологи (а заодно всевозможные злопыхательства и завуалированно-довольные высказывания в стиле «в принципе-то любого человека жалко, кем бы он ни был...»). Но общая формула все-таки звучит так: «он был одним из отцов-основателей российского интернета». Мне кажется, это определение не говорит ни о чем – примерно как «икона стиля» или «светская львица». Антон был прежде всего не основателем чего-то там, а уникальнейшим человеком.

Антон Носик в офисе SUP, 2008 Esther Dyson

Во-первых, это был один из умнейших людей века, каких я вообще встречал. Эрудиция Антона была потрясающей – он разбирался во всем, от устройства современного фондового рынка до истории венецианской живописи. Но дело было даже не в эрудиции: он сам любил повторять цитату Гельвеция о том, что знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания многих фактов. А принципы устройства окружающего мира Антон понимал лучше всех: знал, что движется, куда, и почему. И охотно объяснял всем желающим простым и понятным языком.

Второе удивительное качество – он изумительно ясно излагал мысль. Можно по пальцам пересчитать людей, которые способны настолько профессионально структурировать материал, и так изложить его – четко, красиво, остроумно, едко, с убедительны примерами, метафорами и бесконечными пруфлинками: каждое второе слово в своих строчках Антон подтверждал ссылкой на источник. Он был просто лучшим, таких журналистов реально нет.

В-третьих, он был совершенно уникален своей абсолютной независимостью и бесстрашием. Неделю назад один приятель спросил меня – мол, ты знаком с Носиком, как ты думаешь, ведь он некоторые вещи говорит по заказу? Эта мысль привела меня в полное изумление, поскольку Носик в моем понимании был абсолютным эталоном человека, которому невозможно сделать заказ. Как?! Деньги его интересовали мало – они у него, как я понимаю, были в достаточном количестве, чтоб совершено не чувствовать нужды. Общественное мнение его не волновало ничуть: он ходил всюду в своей кипе и не боялся насмешек, он взял себе ник dolboeb (ходят слухи: чтобы его не цитировали в СМИ) и его не смущало существование 75% читателей эквивалентного IQ, которые прекратят чтение его статей сразу после имени. Важнее всего для него были собственные принципы, которыми он не собирался торговать ни при каких обстоятельствах, хотя с детства планировал посвятить себя общественной жизни. Именно для этого он, кстати, пошел в медицинский институт – чтобы иметь полезную профессию в тюрьме. Поскольку был уверен, что рано или поздно там окажется за свои увлечения – за антисоветскую литературу и взгляды, за изучение иврита и иудаизма, за рок-музыку и нежелание маршировать на комсомольских политинформациях. И он обязательно попал бы в тюрьму, да только СССР распался раньше. Прошло два десятилетия, СССР начал возвращаться. И только тогда у Антона снова возникли проблемы с законом – я имею в виду тот прошлогодний «суд» над его заметкой про Сирию (достаточно неприятной на мой взгляд, но дело совсем не в этом – за неприятность нельзя судить). Суд был интересен тем, что от Антона требовалось совсем немного: выйти с лицом Галилея и сказать, мол, да, моя заметка про Сирию была слегка сгоряча... И к нему бы отпали все вопросы у госаппарата, и даже друзья и коллеги не осудили бы: ну сгоряча и сгоряча, не прогнулся же, а просто признал и убрал под кат. Но Антону это было не нужно, ему были важны принципы: на суде он потребовал либо полного оправдания либо тюремного заключения, без полумер. Вот скажите, можно такого человека согнуть, купить, переубедить, ангажировать или перевербовать? Человека, ко всему прочему, глубоко верующего, который считает, что несет ответ лично перед Богом и ни перед кем кроме?

Антон Носик в суде Андрей Любимов / АГН "Москва"

У Антона было свое понимание смысла жизни, и он реализовывал его на полную: работал, тусовался, интересовался всем – был обвешан новейшими гаджетами, участвовал во всех новомодных сервисах, в свои 50 лет даже увлеченно играл в «Покемон-ГО». А еще он создавал вокруг себя сложнейшую паутину социальных графов, сводя между собой людей – эти его постоянные «давайте я вас познакомлю». А еще очень умело и всерьез занимался благотворительностью – если не ошибаюсь, его фонд http://pomogi.org был чуть ли не первым, и остается крупнейшей площадкой помощи больным детям.

Иными словами, это был уникальный образец честного, бесстрашного и доброго человека, особенно яркий на фоне нашей гниловатенькой эпохи и всевозможных б***ей, которые в дни траура бегут радоваться чьей-то смерти. Антон был для меня примером и образцом, каким должен быть человек. А вы говорите – один из создателей интернета, какая-то там Лента.Ру, Газета.ру... да вся эта чушь не описывает и десятой доли его личности. Я всегда читал его блог в ЖЖ http://dolboeb.livejournal.com и буду, кстати, еще много раз его перечитывать – хотя бы для того, чтобы учиться так работать со словом, как умел он», – рассказывает Леонид Каганов, писатель, поэт, сценарист и телеведущий.

«хожу и зачем-то глажу две трости, которые мой муж унаследовал от носика. одна с уточкой.

и вдруг обнаруживаю, что веду с ним напряженную внутреннюю беседу. Точнее, спорю, потому что носик меня очень ловко утешает в связи с тем, что он умер. традиционное "любимая" и дальше много убедительного.

вот ведь мощный», – пишет Татьяна Малкина, главный редактор журнала «Отечественные записки».

«Умер Антон Носик. Я восхищался и восхищаюсь им. Талантливый, очень талантливый, яркий, свободный – все это про Антона, но это все не те слова. Есть люди, само существование которых убивает безнадегу. Не знаю, как у него это получалось. Мы очень редко виделись, но с ним никогда не хотелось расставаться. С ним всегда было интересно. Дело не в самих его суждениях, а в их красоте, яркости, лихости, в нем самом. Он всегда подходил к телефону. Отзывался на любую просьбу, помогал и давал кучу советов, каждый из которых был художественным произведением. Я иногда просил у него совета не ради совета, а просто, чтобы послушать его, как он говорит. Он был очень добрый. И честный и искренний. Это невозможно подделать, это или есть или нет. Последний раз мы виделись 12 июня, сидели в Райке, говорили о чем-то, о том какой красивый итальянский язык, прекрасное было настроение. Не могу представить, что Антона нет», – размышляет Алексей Паперный, поэт, музыкант, основатель группы «Паперный Т.А..М…».

«Интернет – среда циничная. Соцсети – среда тупая и злобная. И надо быть кем-то совсем особенным, чтобы наполнить сегодня все эти «электроны» рыданиями, причём в буквальном смысле слова. Девяносто процентов штатных ёрников вдруг выбило из рабочего ритма. Такое впечатление, что умерла всеми любимая рок-звезда в расцвете продаж хитового альбома. А это умер Антон Борисович Носик. Человек, который при жизни умудрялся раздражать всех.

Такое впечатление, что он всё делал нарочно. Нарочно выбирал для своего ЖЖ самый нецитируемый в официальной прессе ник. Носил кипу не только в шабат, но и в компании лютых юдофобов. Называл себя еврейским националистом и был при этом русским врачом. Говорил вещи, от которых взрывался мозг хомячков в любой части политического спектра. Умудрялся взрывать интернет, причём именно думающую его часть. Числился отцом русского интернета и в то же время интеллектуалом. Он мог прийти на либеральное радио и возить ведущих носом по столу. Мог прийти в передачу консерваторов и уже их возить лицом по такому же столу. Он мог разработать целую систему мероприятий, чтобы наказать Цукерберга и его псов цензуры. Потому что терпеть не мог цензуру – любую, и либеральную тоже.

Казалось бы, его должны были ненавидеть все кругом. А оно вот как», – констатирует Игорь Мальцев, журналист и публицист.

О смерти Антона Носика 9 июля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Демьян Кудрявцев, член совета директоров «Ведомостей». Информация была подтверждена источниками радиостанции «Эхо Москвы», а затем и официально оглашена. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. «У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче», – рассказала вдова Антона Носика Анна Писаревская журналистам телеканала RT.

По факту смерти начата проверка, сообщили журналистам информационного агентства ТАСС в Следственном комитете России. По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Елены Фокиной, «тело Антона Носика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из домов зоны отдыха курорта "Пирогово" поселка Пансионат Клязьминское Водохранилище городского округа Мытищи».