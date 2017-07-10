Во вторник, 11 июля, на сцене Большого театра должна была состояться премьера современной постановки, над которой работали режиссер Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Спектакль «Нуреев» был одним из самых ожидаемых и обещал произвести фурор, повторив успех «Героя нашего времени», над которым трудилась та же команда в 2015 году и получила за него «Золотую маску». Но за три дня до премьеры постановки об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна стало известно, что она не состоится. Вместо этого тем, кто купил билеты, пообещали показать «Дона Кихота».

Эпизод финального прогона балета «Нуреев» instagram.com/borisenkova_vera

Причин столь резкой перемены в репертуаре ближайших дней Большого не объяснили. «Такого в последние десятилетия не было еще ни разу. Большой театр – надежно работающий производственный организм, к тому же, премьера должна была состояться на Исторической сцене, после реставрации здания прекрасно оснащенной технически. Отмена спектакля по болезни кого-либо исполнителей также исключена – каждую партию репетируют несколько составов танцовщиков», — пишут «Ведомости».

«Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили», — пояснил изданию режиссер Кирилл Серебренников.

Кирилл Серебренников Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Руководство театра не стало давать пояснений, а пресс-служба Большого пообещала собрать брифинг сегодня, 10 июля, в полдень и дать официальный комментарий на сей счет сегодня.

Между тем, в субботу, 8 июля, на Youtube появилось видео, частично объясняющее происходящее. Впоследствии оно было удалено, однако журналисты «Медузы» успели выяснить, что в запись попала встреча директора Большого Владимира Урина с сотрудниками, во время которой он объяснил, что постановка еще «сырая». «Спектакль оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали. И по объему, и по соотношению всего того, что построил там Серебренников, и по хореографии Посохова, и необходимости соединить, гармонизировать эту историю», — сказал Урин, отметив, что «Нуреева» покажут только в сезоне 2018/2019 годов, поскольку на ближайший сезон репертуар Большого уже полностью сформирован.

Артисты Большого тяжело восприняли отмену спектакля. «Наша несостоявшаяся премьера состоялась для нас! Я рыдала в начале, танцевала в самом конце и кричала «браво» до осипшего горла!», — написала в Facebook балерина Вера Борисенкова.

«Нет слов... Понимание, что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, всё начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают... худшее для артиста…», — эмоционально высказался в Instagram артист театра Владислав Лантратов.

Многие эксперты пришли к выводу, что причиной отмены стало уголовное дело в отношении Серебренникова и его «Седьмой студии». Напомним, режиссера подозревают в расхищении средств на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», который и сейчас показывают в «Гоголь-центре». «Похоже, фигура Кирилла Серебренникова стала для «Нуреева» приговором, — пишет Мария Бабалова для «Новой газеты». — В ХХ веке это [отмена постановок] случалось раза три. В 30-х годах запретили «Болт» Шостаковича, в 1969 году Фурцева «закрыла» «Лебединое озеро» в постановке Григоровича: товарищу министру сильно не понравился трагический финал балета. А в 70-х годах аннулировали по решению худсовета премьеру балета Микаэла Таривердиева «Девушка и смерть». Но даже в тоталитарном Советском Союзе подобное не происходило за три дня до премьеры».