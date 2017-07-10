СМИ обсуждают новое перемирие на юго-западе Сирии, установленное при посредничестве России и США и вступившее в силу в воскресенье. Его толкуют, с одной стороны, в контексте отношений между Россией и США, а с другой стороны, с точки зрения действенности в плане разрешения сирийского конфликта.

CNN пишет, что перемирие представляется как предвестник дальнейшего и более масштабного сотрудничества России и США в Сирии. План по установлению перемирия был озвучен в пятницу на саммите G20 после встречи президентов России и США. Также, отмечает CNN, в Сирии планируется установить три зоны деэскалации при участии России, США и Иордании.

Нынешнее руководство США, поясняет CNN, считает своей главной задачей победу над «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), что будет способствовать прекращению конфликта в стране. Соглашение о прекращении огня в этом смысле представляется важным шагом по направлению к этой цели. Новая попытка перемирия – уже пятая по счету с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 г.

Три из них держались не дольше нескольких месяцев. Четвертое перемирие, провозглашенное в мае, фактически так и не было установлено, потому что оппозиционные группировки не признали эту сделку. Эффективность новой попытки еще только предстоит оценить. Пока CNN оговаривает только, что она пришлась на тот момент, когда силы сирийской оппозиции при поддержке США штурмуют Ракку – главный оплот ИГ в Сирии.

Владимир Путин на встрече лиlеров G20 в Германии / g20.org

Reuters пишет, что сделка между Россией и США по прекращению огня стала первой совместной миротворческой инициативой этих двух стран, после того как у США сменилось правительство. В материале отмечается, что первый день перемирия в основном прошел спокойно. Сирийское правительство также одобрило прекращение огня.

Reuters отмечает, что это всё неплохо, однако для того, чтобы перемирие привело к требуемому результату, необходима более проработанная стратегия сотрудничества. Например, пока еще не решен вопрос о том, кто должен следить за соблюдением перемирия. В понедельник начинаются мирные переговоры при поддержке ООН. Для успешного проведения этих переговоров также необходимы условия, в которых бы все стороны стремились к компромиссу.

Wall Street Journal пишет, что по итогам встречи российского и американского лидеров в пятницу Сирия представляется наиболее продуктивным полем для сотрудничества. В других значимых вопросах – вмешательство в выборы и подход к взаимодействию с Северной Кореей – единодушия было значительно меньше.

Парад в Пхеньяне / cogitASIA.com

The Atlantic отмечает, что договоренность о прекращении огня в Сирии – это большое достижение в российско-американской дипломатии, однако в применении к сирийскому конфликту эта сделка, вероятно, окажется не более эффективной, чем предыдущие миротворческие начинания. Последний раз перемирие пытались установить Россия, Иран и Турция. Главная проблема здесь в том, что Турция, в отличие от России и Ирана, стремится к свержению сирийского президента Башара Асада. Иными словами, между партнерами не было необходимого единства целей.

The Atlantic также отмечает динамику риторики, окружающей роль США в сирийском конфликте. При новой администрации США начали отступать от более раннего принципа, согласно которому они воздерживались от прямого военного выступления против сирийского руководства. В апреле вооруженные силы США нанесли удар по силам сирийского правительства, мотивируя это тем, что сирийское правительство якобы использовало против своих граждан химическое оружие. Россия назвала это провокацией, которая может нанести серьезный ущерб отношениям между ней и США. Однако уже к маю напряженность начала спадать – Россия заговорила о том, что участие США важно для установления стабильного мира в Сирии.