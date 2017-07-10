Следственный комитет России возбудил сразу три уголовных дела после поручения Владимира Путина разобраться с «борзотой». Подозреваемым по делам проходит вызвавший недовольство президента директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, на которого пожаловались работники предприятия.

По данным СК, зарплату 195 сотрудникам завода в Нижнем Тагиле не платили с апреля 2016 года по январь 2017-го, а общая сумма накопившегося за это время долга превысила 13 млн рублей. «В рамках расследования уголовного дела уже признаны потерпевшими более 170 человек из числа работников предприятия, назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза», — говорится в сообщении СК.

В воскресенье, напомним, президент Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников предприятия на отказ руководства выплачивать зарплату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства.

Владимир Путин и Евгений Кувайшев / kremlin.ru

«Надо понять: если это так, то откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», — сказал Путин.

Куйвашев пообещал проверить ситуацию вокруг Нижнетагильского завода и поручил разыскать его директора. «Найдем — разберемся», — заявил губернатор.

Также 9 июля, во время встречи с Куйвашевым, президент решил разобраться с работой администрации Екатеринбурга. «Теперь по самому Екатеринбургу, по маршрутам движения гостей во время чемпионата мира по футболу. Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить». В ответ губернатор области пообещал поговорить и разобраться с главой администрации областного центра Александром Якобом (Евгений Ройзман является мэром города и его полномочия скорее церемониальные, как главы гордумы).

Общение президента с главой Свердловской области может показаться необычным: получается, что о проблемах докладывает не региональный начальник, а глава государства. Ранее президент уже применял такой формат на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

«По моему поручению Администрация сейчас занимается тем, что анализирует поступившие вопросы граждан порегионально, по областям, по субъектам Федерации. Хочу, чтобы это была системная работа, которая охватила бы практически всю территорию страны», — объяснил он.

«Я бы хотел, чтобы Вы увидели, услышали, как люди, проживающие в Орле, в Орловской области, чувствуют себя, какие вопросы их волнуют, на что они обращают внимание. Вы это почитаете, я Вам передам потом», — еще год назад такие слова на встрече губернатора и президента произнес бы скорее глава региона, но теперь так говорит именно Владимир Путин.

Также о новой привычке президента рассказал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин перед встречами с губернаторами начал просматривать обращения, поступившие ему от граждан конкретного региона, после «Прямой линии».

Прямая линия с Владимиром Путиным / kremlin.ru

«Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная», — сказал, как передает «Интерфакс», пресс-секретарь президента. По словам Пескова, от региона к региону «проблемы, в основном, схожи, но акценты могут меняться, и президент обращает на это внимание». Как подчеркнул Песков президент «понимает, что далеко не всегда это проблемы общестранового характера, но, тем не менее, он считает необходимым на них реагировать».

«Готовясь таким образом к встречам в регионах, президент получает понимание о настроениях населения того или иного субъекта Федерации и этим пониманием он делится с главой региона. Это эффективная практика», — отметил Песков. Особо он отметил, что заранее обращения граждан, которые ложатся на стол президенту, не проверяются, хотя и известно, что некоторые обращения граждан не подтверждаются.