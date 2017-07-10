Топ новостей 10 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦБ ввел временное управление в банке «Югра», Владимир Путин рассказал о мотоцикле, которого нет в его декларации, а СМИ сообщили о смене главреда в Republic.

В банке «Югра» введена временная администрация в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Управлять банком будет АСВ в течение полгода. Об отзыве лицензии у банка не сообщалось. Президент «Югры» расценил ситуацию как «непонятную». Объем средств, которые должны компенсировать вкладчикам, рекордный, он составляет около 170 млрд рублей.

Выплаты вкладчикам банкам "Югра" могут быть крупнейшим страховым случаем — Alexey Gusarov (@alexgusarov) 10 июля 2017 г.

Тут вот банк Югра всё, похоже. Это крупнейший страховой случай в истории АСВ. Основные пассивы - вклады физлиц. Как у самизнаетекого еще. — Андрей Мякишев (@Myac_moscow) 10 июля 2017 г.

Югра скатилась с бугра — Бомж Женя Якут (@gtr_lada) 10 июля 2017 г.

Владимир Путин на автозаводе / kremlin.ru

Владимир Путин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что ему принадлежит мотоцикл Mitsubishi. Во время осмотра павильона с продукцией японских компаний он заявил: «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить». Однако в декларации Путина мотоцикл не указан.

Путин: Когда я работал в Питере, нескольких лет ездил на Ниве с прицепом "Скиф" — недруги за бугром (@Lndcalling) 10 июля 2017 г.

Туристы на побережье /pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга для мобильной связи в пределах территории страны, а также с Белоруссией. Его внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным. Они указали, некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг, и «такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года».

Депутаты считают, что если на территории Евросоюза смогли отменить роуминг, то и в России можноhttps://t.co/NTf4vAmm5X — Новая Газета (@novaya_gazeta) 10 июля 2017 г.

Карта "Мир" / wiki

ЦБ решил ограничить автоматические переводы средств с карт «Мир» на карты других платежных систем, чтобы заставить россиян активнее пользоваться картой. По мнению ФАС, подобный запрет не нарушит антимонопольное законодательство. Позднее в ЦБ данную информацию опровергли.

ЦБ настолько понимает, что карты "Мир" отстойные, что хочет запретить автопереводы с них. Что,естественно, только увеличивает их отстойность — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 10 июля 2017 г.

К компании царь-колокола, царь-пушки и пр., которые не звонят, не стреляют..., добавилась карта МИР, которую не принимают в мире — Запрещенная Россия (@zapreti) 10 июля 2017 г.

МВД упростило правила регистрации транспортных средств. Теперь автомобиль можно поставить на учет с трудночитаемыми номерами. Транспортное средство можно зарегистрировать вновь после того, как будут устранены причины прекращения регистрации. Для регистрации теперь не нужно предъявлять полис ОСАГО.

Депутаты предложили дополнить законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм положением о получении гражданства после «публичного отречения» от предыдущего гражданства и без справки об отказе от него. В ГД отметили, что поправка, прежде всего, касается граждан Украины.

А в конце нужно будет сжечь шматок сала и упаковку конфет “Рошен” pic.twitter.com/xADDunhwLo — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 10 июля 2017 г.

На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий после критики Владимира Путина начали выплачивать работникам долги по зарплате, удалось изыскать средства в размере 9,5 млн рублей. Путин во время встречи с врио губернатора Свердловской области заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с «борзотой» и хамством руководства завода, где сотрудники жалуются на невыплату зарплаты.

Прокуратура контролирует процесс выплат зарплат в Нижнем Тагиле.Когда же Прокуратура начнет контролировать процесс трат российского бюджета? — NormaJ (@galamm11) 10 июля 2017 г.

В Кремле приняли к сведению информацию об убийстве в Чечне 27 человек, которая была опубликована «в одной из газет», заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что больше сказать ему нечего, поскольку «непонятен источник этой информации». Песков заметил, что в Кремле также приняли к сведению «опровержение этой информации органами внутренних дел Чечни».

"Путин знает о сообщениях про внесудебные расправы над задержанными в Чечне"

- Знает и до сих пор не наградил Кадырова? — pani Walewska (@pani_walewska) 9 июля 2017 г.

Отмена премьеры балета «Нуреев» в Большом театре связана с неготовностью постановки, заявил директор Большого театра Владимир Урин на пресс-конференции 10 июля. По его словам, репетиции балета начались в конце января, но труппа была занята на различных мероприятиях, и постановку не успели подготовить. Премьера «Нуреева» перенесена на 4-5 мая 2018 года. По данным СМИ, премьеру перенесли по требованию главы Минкульта Мединского, который увидел в ней гей-пропаганду.

Балет плохой, поэтому его в Большом театре не покажут https://t.co/bjx7KtsdrE — Открытая Россия (@openrussia_org) 10 июля 2017 г.

Премьера балета «Нуреев» состоится в мае 2018 года!

Итоги пресс-конференции, посвященной спектаклю и видео репетиции:https://t.co/cXfqFwTno1 pic.twitter.com/T8l7GDfmtR — Комсомольская правда (@kpru) 10 июля 2017 г.

Главный редактор Republic Ирина Малкова объявила о решении покинуть свой пост, чтобы заняться собственным проектом. Она покинет должность до конца июля. Новым главным редактором станет Максим Кашулинский, который сейчас занимает пост издателя. Ранее он уже работал на должности главреда. Редакцию покинут заместители Малковой Павел Миледин и Петр Мироненко.

Команда РБК покидает Republic (экс - "Слон"), пишет Давыдов в телеграме. — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 10 июля 2017 г.

Мэрия Москвы в рамках программы «Моя улица» потратит на декоративную подсветку деревьев и газонов в нескольких районах города 6 млрд рублей. Курировать проект будет «чемпион по доходам среди чиновников московской мэрии, владеющий 32 квартирами», глава департамента топливно-энергетического хозяйства города Павел Ливинский. Освещение появится на Бульварном кольце и Воробьевых горах.