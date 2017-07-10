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10 июля 2017, 18:00

Топ новостей 10 июля

Офис банка "Югра"
Офис банка "Югра"
www.jugra.ru/press-center/media-kit/foto

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦБ ввел временное управление в банке «Югра», Владимир Путин рассказал о мотоцикле, которого нет в его декларации, а СМИ сообщили о смене главреда в Republic.

В банке «Югра» введена временная администрация

В банке «Югра» введена временная администрация в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Управлять банком будет АСВ в течение полгода. Об отзыве лицензии у банка не сообщалось. Президент «Югры» расценил ситуацию как «непонятную». Объем средств, которые должны компенсировать вкладчикам, рекордный, он составляет около 170 млрд рублей.

Путин заявил о владении незадекларированным мотоциклом

 
Владимир Путин на автозаводе / kremlin.ru

Владимир Путин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что ему принадлежит мотоцикл Mitsubishi. Во время осмотра павильона с продукцией японских компаний он заявил: «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить». Однако в декларации Путина мотоцикл не указан.

В ГД внесен законопроект об отмене роуминга

 
Туристы на побережье /pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга для мобильной связи в пределах территории страны, а также с Белоруссией. Его внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным. Они указали, некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг, и «такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года».

Бюджетникам запретят автоматически переводить деньги с карты «Мир»

 
Карта "Мир" / wiki

ЦБ решил ограничить автоматические переводы средств с карт «Мир» на карты других платежных систем, чтобы заставить россиян активнее пользоваться картой. По мнению ФАС, подобный запрет не нарушит антимонопольное законодательство. Позднее в ЦБ данную информацию опровергли.

В России упрощена регистрация транспорта

МВД упростило правила регистрации транспортных средств. Теперь автомобиль можно поставить на учет с трудночитаемыми номерами. Транспортное средство можно зарегистрировать вновь после того, как будут устранены причины прекращения регистрации. Для регистрации теперь не нужно предъявлять полис ОСАГО.

Госдума предложила публично отрекаться от гражданства Украины

Депутаты предложили дополнить законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм положением о получении гражданства после «публичного отречения» от предыдущего гражданства и без справки об отказе от него. В ГД отметили, что поправка, прежде всего, касается граждан Украины.

На заводе в Нижнем Тагиле после критики Путина начали выплату долгов по зарплате

На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий после критики Владимира Путина начали выплачивать работникам долги по зарплате, удалось изыскать средства в размере 9,5 млн рублей. Путин во время встречи с врио губернатора Свердловской области заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с «борзотой» и хамством руководства завода, где сотрудники жалуются на невыплату зарплаты.

В Кремле «приняли к сведению» информацию о массовой казни в Чечне

В Кремле приняли к сведению информацию об убийстве в Чечне 27 человек, которая была опубликована «в одной из газет», заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что больше сказать ему нечего, поскольку «непонятен источник этой информации». Песков заметил, что в Кремле также приняли к сведению «опровержение этой информации органами внутренних дел Чечни».

Большой театр объяснил отмену «Нуреева» Серебренникова неготовностью постановки

Отмена премьеры балета «Нуреев» в Большом театре связана с неготовностью постановки, заявил директор Большого театра Владимир Урин на пресс-конференции 10 июля. По его словам, репетиции балета начались в конце января, но труппа была занята на различных мероприятиях, и постановку не успели подготовить. Премьера «Нуреева» перенесена на 4-5 мая 2018 года. По данным СМИ, премьеру перенесли по требованию главы Минкульта Мединского, который увидел в ней гей-пропаганду.

Главный редактор Republic и ее заместители покидают издание

Главный редактор Republic Ирина Малкова объявила о решении покинуть свой пост, чтобы заняться собственным проектом. Она покинет должность до конца июля. Новым главным редактором станет Максим Кашулинский, который сейчас занимает пост издателя. Ранее он уже работал на должности главреда. Редакцию покинут заместители Малковой Павел Миледин и Петр Мироненко.

Мэрия Москвы планирует потратить 6 млрд рублей на подсветку деревьев и травы

Мэрия Москвы в рамках программы «Моя улица» потратит на декоративную подсветку деревьев и газонов в нескольких районах города 6 млрд рублей. Курировать проект будет «чемпион по доходам среди чиновников московской мэрии, владеющий 32 квартирами», глава департамента топливно-энергетического хозяйства города Павел Ливинский. Освещение появится на Бульварном кольце и Воробьевых горах.

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