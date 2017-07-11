The Economist заинтересовался темой излишка капитала, скапливающегося в Германии. В прошлом году его объем составил более 8% ВВП. Тема излишка уже стала одним из важных пунктов пререканий между Германией и США.

Один из авторов представил главную коллизию саммита G20 как противостояние между протекционизмом США и свободной торговлей Германии. Президент США Дональд Трамп уже выписался из одной международной торговой сделки и потребовал пересмотра другой. Некоторые комментаторы с самого прихода Трампа к власти предрекали, что начнется торговая война.

Яркий контраст на этом фоне представляет собой торговая политика канцлера Германии Ангелы Меркель. На уровне риторики она постоянно порицает протекционизм и изоляционизм. Практически ЕС уже почти заключил сделку с Японией о свободной торговле. По мнению автора, правда на стороне Меркель. Но в одном пункте прав Трамп. Трамп предъявил Германии в качестве претензии, что ее излишек капитала от торговли в прошлом году составил почти $300 млрд. (больше всех в мире, у Китая всего $200 млрд.). По этому поводу он пригрозил прекратить продажу немецких машин в США.

Автомобиль "Мерседес" на фоне гор / pixabay.com

Получившийся излишек, объясняет автор, - это то, насколько национальные сбережения превосходят внутреннее инвестирование. В случае с Германией это не результат правительственной меркантилистской стратегии, как жалуются некоторые внешние игроки, и не программа по увеличению сбережений в условиях старения населения, как часто объясняют немецкие политики. На самом деле это давний сговор между бизнесами и профсоюзами по сдерживанию роста зарплат с целью поддержать конкурентоспособность экспортных отраслей. Экономика Германии в свое время восстановилась и затем поддерживалась именно за счет экспорта.

Такой гармонии в отношениях между фирмами и работниками, отмечает автор, можно позавидовать. Но у этой модели есть и издержки, которые становятся все более значимыми. Ограничение роста зарплат приводит к сокращению импорта и к уменьшению расходования средств внутри страны. Аналогичная ситуация наблюдается в Швеции, Швейцарии, Дании и Нидерландах.

Когда речь идет о сравнительно небольшой экономике, это может практически не сказываться на экономике мировой. Однако когда речь идет о такой экономике, как Германия, это уже начинает влиять на мировую систему торговли. Чтобы компенсировать такой экономический дисбаланс, другие страны вынуждены больше тратить и брать больше кредитов, чтобы поддержать свои собственные экономики. В некоторых странах, как в Греции и Испании, это уже привело к кризисам.

Протестующий у здания парламента Греции / flickr.com

Вероятно, предполагает автор, проблема решится со временем сама собой. Излишек может рассредоточиться, как было в Китае, из-за роста зарплат. В Германии это может быть связано с низким уровнем безработицы в условиях уменьшения рабочей силы (по причине старения), даже несмотря на приток иммигрантов. Кроме того, растут цены на жилье, а это значит, что расходов будет больше. Также этому может способствовать рост курса евро. Все это может привести к тому, что институты, поддерживающие ограничение роста зарплат, будут терять свое влияние.