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11 июля 2017, вторник, 12:23
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11 июля 2017, 08:55
банковский сектор беженцы Владимир Мединский Дональд Трамп Евросоюз Ирак Минсельхоз Сергей Лавров сотовая связь
Илья Карпюк

Заголовки утра. 11 июля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «"Югру"взяли с физличным»: ЦБ ввел временную администрацию в банк со 180 млрд руб. вкладов граждан.

«Противники роуминга перешли границы»: роуминг предлагается отменить на территории России и Белоруссии.

«Минсельхоз подложил страховщикам чумную свинью»: закон об агростраховании предлагается изменить для оплаты ущерба от АЧС.

Почему стал возможен крупнейший страховой случай на российском банковском рынке, РБК пишет в статье «Банк России вступил в "Югру"».

«Недоговорные отношения»: в Кремле не хотят сохранять особые полномочия Татарстана.

Почему президент США поставил под сомнение договоренности с Владимиром Путиным объясняется в статье «Трамп пятится назад».

«Известия»: «Западные инвесторы зашли в Россию через офшоры». Багамы и Бермуды обеспечили четверть прямых инвестиций в российскую экономику.

«Россия готова выслать американских дипломатов»: Москва определилась с зеркальными мерами в отношении Вашингтона.

«Зарплата не доросла до майского указа»: большинство регионов смогли повысить только доходы медсестер, учителей и врачей.

«Газета.ru»: «Лавров ищет подходы к "Евротандему"». Россия не намерена обсуждать с ЕС условия отмены санкций.

«Рудольф Нуриев на Лысой горе»: Владимир Мединский поддержал перенос премьеры балета «Нуриев».

«Не уважаем граждан, заставляя их отдыхать в грязи»: в Госдуме предлагают сократить курортный сбор вдвое.

The Economist: «Ежедневная диаграмма. Бразильская армия становится фактически полицией» (Daily chart: Brazil’s army is becoming a de facto police force). Патрулирование на границе и на улицах города все больше становится обязанностью армии.

«Джереми Корбин и буржуазная мечта» (Jeremy Corbyn and the bourgeois dream). Лидер британских лейбористов станет горьким разочарованием для своих молодых сторонников.

Bloomberg: «Итальянский миграционный кризис — это проблема Европы» (Italy's Migrant Crisis Is Europe's Problem). Летом мигрантам проще перебираться через Средиземное море, поэтому в Италию прибывает новая волна беженцев.

«ФРС перевела рынки в режим выживания" (Fed Has Put Markets in Survival Mode). Федеральная резервная система (ФРС) США должна вырабатывать дальнейшую стратегию в условиях противоречивых сигналов.

The Wall Street Journal: «Ливия и Нигерия приглашены на встречу нефтепроизводителей» (Libya, Nigeria Invited to Meeting of Oil Producers). Ливию и Нигерию пригласили на встречу крупных нефтепроизводителей, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

«Битва за Мосул близится к концу, но ИГ остается угрозой для Ирака» (Battle for Mosul Nears End but ISIS Threat Remains in Iraq). Иракское правительство объявило об освобождении Мосула от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако о преодолении экстремизма в Ираке говорить преждевременно.

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