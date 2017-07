«Коммерсантъ»: «"Югру"взяли с физличным»: ЦБ ввел временную администрацию в банк со 180 млрд руб. вкладов граждан.

«Противники роуминга перешли границы»: роуминг предлагается отменить на территории России и Белоруссии.

«Минсельхоз подложил страховщикам чумную свинью»: закон об агростраховании предлагается изменить для оплаты ущерба от АЧС.

Почему стал возможен крупнейший страховой случай на российском банковском рынке, РБК пишет в статье «Банк России вступил в "Югру"».

«Недоговорные отношения»: в Кремле не хотят сохранять особые полномочия Татарстана.

Почему президент США поставил под сомнение договоренности с Владимиром Путиным объясняется в статье «Трамп пятится назад».

«Известия»: «Западные инвесторы зашли в Россию через офшоры». Багамы и Бермуды обеспечили четверть прямых инвестиций в российскую экономику.

«Россия готова выслать американских дипломатов»: Москва определилась с зеркальными мерами в отношении Вашингтона.

«Зарплата не доросла до майского указа»: большинство регионов смогли повысить только доходы медсестер, учителей и врачей.

«Газета.ru»: «Лавров ищет подходы к "Евротандему"». Россия не намерена обсуждать с ЕС условия отмены санкций.

«Рудольф Нуриев на Лысой горе»: Владимир Мединский поддержал перенос премьеры балета «Нуриев».

«Не уважаем граждан, заставляя их отдыхать в грязи»: в Госдуме предлагают сократить курортный сбор вдвое.

The Economist: «Ежедневная диаграмма. Бразильская армия становится фактически полицией» (Daily chart: Brazil’s army is becoming a de facto police force). Патрулирование на границе и на улицах города все больше становится обязанностью армии.

«Джереми Корбин и буржуазная мечта» (Jeremy Corbyn and the bourgeois dream). Лидер британских лейбористов станет горьким разочарованием для своих молодых сторонников.

Bloomberg: «Итальянский миграционный кризис — это проблема Европы» (Italy's Migrant Crisis Is Europe's Problem). Летом мигрантам проще перебираться через Средиземное море, поэтому в Италию прибывает новая волна беженцев.

«ФРС перевела рынки в режим выживания" (Fed Has Put Markets in Survival Mode). Федеральная резервная система (ФРС) США должна вырабатывать дальнейшую стратегию в условиях противоречивых сигналов.

The Wall Street Journal: «Ливия и Нигерия приглашены на встречу нефтепроизводителей» (Libya, Nigeria Invited to Meeting of Oil Producers). Ливию и Нигерию пригласили на встречу крупных нефтепроизводителей, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

«Битва за Мосул близится к концу, но ИГ остается угрозой для Ирака» (Battle for Mosul Nears End but ISIS Threat Remains in Iraq). Иракское правительство объявило об освобождении Мосула от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако о преодолении экстремизма в Ираке говорить преждевременно.