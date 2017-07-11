Опрос ВЦИОМ показал, что девять из десяти россиян считают, что необходимо привлекать молодых людей в политику. И правда, на избирательных участках граждане часто ставят галочку в бюллетене со словами «вот, молодой, пусть будет депутатом». Также, согласно опросу, 67% россиян хотят, чтобы молодежь принимала участие в голосованиях (с этим традиционно сложнее), а на митинги «отправляют» молодежь только 38% опрошенных.

Понятно, почему в последнее время так много внимания уделяется участию молодых людей в политике. Интересно, скорее, почему мало кого волнует протестная активность людей среднего возраста — у них не просто выше социальный статус, но и, как правило, есть определенные компетенции, например, организаторские.