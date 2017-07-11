СМИ обсуждают перспективы приближающегося изгнания «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) из города Мосула в Ираке. В минувшее воскресенье в Мосул приехал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, чтобы поздравить иракскую армию с ее успехами.

Wall Street Journal пишет, что аль-Абади в воскресенье, несмотря на праздничный антураж визита, не стал объявлять полную победу над ИГ в Мосуле. Вместо этого он заявил, что победа обеспечена и что последние группы боевиков ИГ окружены, то есть полная победа – это только дело времени. Полная победа в Мосуле, комментирует WSJ, станет тяжелым военным, психологическим и политическим ударом по ИГ. Взятие Мосула было для него крупнейшим военным достижением.

Затем WSJ цитирует американского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который считает, что кампания по перезахвату Мосула уже представляет собой значительный успех, но также, по его словам, для настоящей победы над ИГ потребуется еще много усилий со стороны иракского руководства и возглавляемой США антитеррористической коалиции. Особенно это важно в плане выстраивания дальнейшей стратегии в Ираке, чтобы предотвратить возникновение гражданского конфликта.

ИГ потеряла свои стратегические позиции в Мосуле еще в октябре, напоминает WSJ. Тогда правительственные войска вытеснили боевиков из восточной части города. Это событие было воспринято как знаменательная победа. Сейчас от боевиков ИГ в Мосуле осталась лишь группа в пару сотен человек, которые заблокированы на небольшой территории на западном берегу Тигра. Тем не менее, ИГ еще присутствует и в Ираке, и в других частях региона. Помимо этого, там еще сильны настроения, за счет которых ИГ первоначально получило поддержку.

Пулеметчик и снайпер повстанцев в западной части Мосула / aljazeera.com

Ранее The Economist опубликовал статью о том, что приближающаяся победа над ИГ – не повод надеяться на быструю стабилизацию обстановки в Ираке. Поражение ИГ сейчас уже представляется неминуемым. Правительство Ирака в связи с этим уже устраивает торжества. Но фон, на котором происходят эти торжества, живо напоминает о предшествующих событиях – ИГ последовательно разрушали святыни, мечети и прочие исторические и культурные ценности.

Кроме того, по итогам военных действий только в Мосуле 900 тысяч жителей из двух миллионов оказались вынужденными переселенцами. Из них 700 тысяч до сих пор лишены жилья. Правительство в связи с этим стремится как можно быстрее сделать город безопасным для возвращения, но, по данным ООН, у 200 тысяч человек там просто разрушены дома. С момента освобождения восточной части Мосула прошло уже девять месяцев, но там до сих пор не восстановлено электроснабжение и водоснабжение. Занятия в школах возобновились почти сразу после оттеснения ИГ, и это первоначально представлялось как символ победы, но учителям уже шесть месяцев не платят зарплату. Университет Мосула – важный региональный научно-образовательный центр – до сих пор пребывает в упадке.

Иными словами, пишет автор, вопрос в том, сможет ли иракское правительство победить в войне так же, как оно побеждает в борьбе за Мосул. В этом смысле важно то, как будет вести себя западная коалиция, поддерживавшая правительство в военных действиях. Мало победить имеющихся террористов, надо еще предотвратить появление новых. Здесь нужно учесть опыт 2003 г., когда американские вооруженные силы быстро удовлетворились победой и фактически ничего не сделали, чтобы предотвратить распространение джихадистских движений.

2004 год. Солдаты США в Мосуле / YouTube.com

По оценкам иракского правительства, на восстановление разрушенных областей потребуется порядке $100 млрд. При этом у правительства мало денег. Но даже если деньги найдутся, восстановление все равно займет время, в течение которого может расти недовольство, рискующее снова принять форму экстремизма.