Министерство финансов подготовило и направило для обсуждения в Государственную Думу документ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Раньше Минфин готовил три разных «направлений», но в марте депутаты добились внесения изменений в Налоговый кодекс и теперь Минфин должен представлять единый документ.

Многие ждут от Минфина представления плана налоговой реформы, которая, как считается, должна произойти после президентских выборов: ранее Владимир Путин обещал, что до 2018 года налоги расти не будут. Но «основные направления» вышли достаточно скучными, никаких резких перемен в них не прописано, хотя кое что интересное оттуда извлечь можно. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

Возможно, в «направлениях» нет ничего сенсационного потому что ранее подобные документы представлялись в парламент до того, как правительство начало обсуждать бюджет. Сейчас же основные проектировки бюджета уже приняты, так что простора для фантазий остается немного.

Значительная часть документа — это не представление политики, а описание сложившейся ситуации. Минфин отмечает достижение бюджетной консолидации, а также напоминает о скором введении новых бюджетных правил.

В ведомстве Антона Силуанова уверены, что последствия «мощнейшего за полвека внешнего шока» в целом преодолены, но это не значит, что в будущем все будет хорошо. Рост мировой экономики будет достаточно медленным, нефть будет стоить не дороже 45 долларов за баррель марки Brent, а центральные банки крупнейших стран будут проводить все более жесткую денежно-кредитную политику, что значит удорожание внешних заимствований как для правительства России, так и для частных компаний.

Внутри страны никуда не денутся демографические проблемы, нехватка инвестиций, плохая структура госрасходов и неэффективность госкомпаний. Все это не позволит экономики России расти быстрее, чем на 1,5% в год.

Самый ожидаемый и обсуждаемый налоговый маневр, повышение НДС при снижении страховых сборов, в «направлениях» упоминается вскользь. В документе говорится о «целесообразности рассмотрения возможности создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов».

Вполне вероятно, что Минфин так аккуратно себя ведет после критики президента, который потребовал не выносить на публику обсуждения несогласованных реформ. Ранее Антон Силуанов спокойно рассуждал о том, что страховые взносы необходимо снизить с 30% до 22%, а НДС повысить, с 18% до тех же 22%.

Минфин пишет что фискальная политика обязательно должна быть предсказуемой. Достижение этого принципа обеспечит бюджетное правило, отвязывающее уровень налоговой нагрузки ненефтегазовой экономики от цен на нефть. Заявлен также принцип фискальной нейтральности — неповышение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков. Также утверждается, что все налоговые изменения будут сделаны в 2018 году, чтобы с 1 января 2019 новые стабильные правила уже были зафиксированы.

Еще одна гордость Минфина — «цифровизация администрирования» налогов. Обещано, что она обеспечит рост собираемости и одновременно снижение административной нагрузки для добросовестного бизнеса.

В понятие «цифровизация» входит: полный охват с 1 июля 2018 года розницы онлайн-кассами, интеграция баз и систем управления рисками налоговых и таможенных органов, запуск с 1 февраля 2018 года пилотного проекта по внедрению на территории ЕАЭС механизма прослеживаемости со «сквозной» (от границы до розничного звена) идентификацией ввозимых товаров. Также написано про интеграцию информационных массивов ФНС и внебюджетных фондов и создание федерального регистра сведений о населении.

Минфин также обещает частичное возвращение инвестиционной льготы — то есть введение инвестиционного налогового вычета, права уменьшать налог на прибыль на расходы, связанные с покупкой или модернизацией основных средств. Такой вычет будет предоставляться по решению региональных властей в размере 50% от стоимости объекта (5% — федеральный бюджет, 45% — региональный).

А вот сельхозпроизводителям Минфин грозит ужесточением. В «направлениях» говорится о «пресечении злоупотреблений» со стороны плательщиков единого сельхозналога: компаниям с выручкой выше 150 млн рублей придется платить НДС.