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11 июля 2017, вторник, 14:48
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11 июля 2017, 14:33
Госдума Минфин налоги
Симон Жаворонков

Тихо о повышении НДС

Министр финансов Антон Силуанов на заседании Государственной думы
Министр финансов Антон Силуанов на заседании Государственной думы
Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

Министерство финансов подготовило и направило для обсуждения в Государственную Думу документ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Раньше Минфин готовил три разных «направлений», но в марте депутаты добились внесения изменений в Налоговый кодекс и теперь Минфин должен представлять единый документ.

Многие ждут от Минфина представления плана налоговой реформы, которая, как считается, должна произойти после президентских выборов: ранее Владимир Путин обещал, что до 2018 года налоги расти не будут. Но «основные направления» вышли достаточно скучными, никаких резких перемен в них не прописано, хотя кое что интересное оттуда извлечь можно. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

Возможно, в «направлениях» нет ничего сенсационного потому что ранее подобные документы представлялись в парламент до того, как правительство начало обсуждать бюджет. Сейчас же основные проектировки бюджета уже приняты, так что простора для фантазий остается немного.

Значительная часть документа — это не представление политики, а описание сложившейся ситуации. Минфин отмечает достижение бюджетной консолидации, а также напоминает о скором введении новых бюджетных правил.

В ведомстве Антона Силуанова уверены, что последствия «мощнейшего за полвека внешнего шока» в целом преодолены, но это не значит, что в будущем все будет хорошо. Рост мировой экономики будет достаточно медленным, нефть будет стоить не дороже 45 долларов за баррель марки Brent, а центральные банки крупнейших стран будут проводить все более жесткую денежно-кредитную политику, что значит удорожание внешних заимствований как для правительства России, так и для частных компаний.

Внутри страны никуда не денутся демографические проблемы, нехватка инвестиций, плохая структура госрасходов и неэффективность госкомпаний. Все это не позволит экономики России расти быстрее, чем на 1,5% в год.

Самый ожидаемый и обсуждаемый налоговый маневр, повышение НДС при снижении страховых сборов, в «направлениях» упоминается вскользь. В документе говорится о «целесообразности рассмотрения возможности создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов».

 
Фото Юлии Курносовой, ИА «Клерк.Ру»

Вполне вероятно, что Минфин так аккуратно себя ведет после критики президента, который потребовал не выносить на публику обсуждения несогласованных реформ. Ранее Антон Силуанов спокойно рассуждал о том, что страховые взносы необходимо снизить с 30% до 22%, а НДС повысить, с 18% до тех же 22%.

Минфин пишет что фискальная политика обязательно должна быть предсказуемой. Достижение этого принципа обеспечит бюджетное правило, отвязывающее уровень налоговой нагрузки ненефтегазовой экономики от цен на нефть. Заявлен также принцип фискальной нейтральности — неповышение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков. Также утверждается, что все налоговые изменения будут сделаны в 2018 году, чтобы с 1 января 2019 новые стабильные правила уже были зафиксированы.

Еще одна гордость Минфина — «цифровизация администрирования» налогов. Обещано, что она обеспечит рост собираемости и одновременно снижение административной нагрузки для добросовестного бизнеса.

В понятие «цифровизация» входит: полный охват с 1 июля 2018 года розницы онлайн-кассами, интеграция баз и систем управления рисками налоговых и таможенных органов, запуск с 1 февраля 2018 года пилотного проекта по внедрению на территории ЕАЭС механизма прослеживаемости со «сквозной» (от границы до розничного звена) идентификацией ввозимых товаров. Также написано про интеграцию информационных массивов ФНС и внебюджетных фондов и создание федерального регистра сведений о населении.

 
Онлайн-касса

Минфин также обещает частичное возвращение инвестиционной льготы — то есть введение инвестиционного налогового вычета, права уменьшать налог на прибыль на расходы, связанные с покупкой или модернизацией основных средств. Такой вычет будет предоставляться по решению региональных властей в размере 50% от стоимости объекта (5% — федеральный бюджет, 45% — региональный).

А вот сельхозпроизводителям Минфин грозит ужесточением. В «направлениях» говорится о «пресечении злоупотреблений» со стороны плательщиков единого сельхозналога: компаниям с выручкой выше 150 млн рублей придется платить НДС.

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