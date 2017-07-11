Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что в ЛДПР «полностью поддерживают» позицию Коммунистической партии, которая пригрозила отказаться от участия в губернаторских выборах, если кандидатов партии в отдельных регионах не допустят до кампании с помощью муниципального фильтра. Правда, ЛДПР готова поддержать бойкот только с 2018 года — но заявление, сделанное одним из лидеров партии (Игорь Лебедев — сын Владимира Жириновского), все равно многого стоит.

«В этом году мы не будем пересматривать вопрос применительно к сентябрьским выборам, так как наши кандидаты уже прошли этот фильтр, но на следующих выборах, если решение по его отмене не будет принято, готовы свое участие в выборах пересмотреть», — заявил Лебедев.

Ранее, напомним, ЦК КПРФ выпустил заявление с критикой муниципального фильтра. Партия угрожает «пересмотреть» свое участие в кампаниях, если «Единая Россия» «заблокирует участие в выборах» кандидатам от КПРФ.

Заявление ЦК КПРФ с критикой "муниципального фильтра" kprf.ru

В качестве примера коммунисты приводят ситуацию в Бурятии, где кандидат КПРФ Вячеслав Мархаев не может получить несколько недостающих подписей «из-за спецоперации по тотальному сбору администрацией подписей всех депутатов». Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал также, что «непростой» оказалась ситуация в Кировской области, а вот в Ярославской области лидеру КПРФ Геннадию Зюганову удалось договориться с врио ярославского губернатора Дмитрием Мироновым.

Обухов пообещал, что «резкие движения» КПРФ будет делать, только если партии не удастся пройти фильтр в Кирове и Бурятии. «Есть прогнозы, что подвижки все же будут»,— сказал он «Коммерсанту».

Сергей Мамаев в календаре кировских коммунистов на 2017 год Newsler.ru

В итоге Компартия уже собрала необходимые подписи в Севастополе и Ярославле и близка к порогу в половине выборных регионов.

Сложная ситуация складывается в Марий Эл. Там руководство партии рекомендовало местному отделению выдвинуть своего кандидата, однако они решили поддержать врио губернатора Александра Евстифеева. Если все останется как есть, то впервые КПРФ будет поддерживать кандидата от ЕР.

Ранее кандидаты от КПРФ не допускались на выборы несколько раз. Представители партии не смогли преодолеть муниципальный фильтр в Новгородской области в 2012 году и в Тверской области в 2016 году.

В тоже время в «Справедливой России» решение КПРФ назвали «неэффективным». «Надо не демарши делать, а консолидировать оппозицию, — заявил "Коммерсанту" зампред фракции "Справедливой России" в Госдуме Михаил Емельянов. — Коммунистам надо пенять на себя, ведь "Справедливая Россия" выступила с очень важной инициативой о выставлении единых кандидатов по губернаторским выборам, и если бы эта инициатива была поддержана, то проблем со сбором подписей не было бы ни у кого». Лидер справороссов Сергей Миронов считает, что отказ от выдвижения будет на руку только «Единой России». «Фактически они предлагают бойкот выборов в случае, если не будут зарегистрирован кандидат от КПРФ. Это странная позиция. Почему мы должны руководствоваться в своих решениях тем, как складываются дела у кандидатов от КПРФ? Да, мы против муниципального фильтра. Но пока этот механизм не отменен, мы будем работать в тех условиях, которые есть», — сказал он.

Михаил Емельянов spravedlivo.ru

Как бы то ни было, к 10 сентября отменить муниципальный фильтр уже не получится, выборы во всех регионах объявлены и избирательное законодательство меняться не может. Но и получить полтора десятка кампаний без сколько-нибудь заметных конкурентов вряд ли хоть кто-то хочет.