Статус праймериз
Комитет гражданских инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин, опубликовал новый доклад с анализом прошедшего в нынешнем году предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» в преддверии единого дня голосования 2017 года.
Главный объект исследования — партия «Единая Россия», так как только она организовала праймериз перед сентябрьскими выборами. Хотя еще в прошлом году перед выборами в Государственную Думу предварительное голосование также было организовано в «Парнасе» и «Альянсе зеленых».
Специалисты комитета отметили, что в преддверии выборов 2017 года продолжался процесс распространения практики внутрипартийного голосования. По мнению экспертов КГИ, праймериз продемонстрировали кризисное положение большинства партий после выборов-2016. Это связано с тем, что партии лишились ресурсов после того, как снизились их возможности политического представительства. Кроме того, партийные структуры находятся в ситуации «психологической и организационной фрустрации», которая демотивируюет их к какой-либо деятельности.
Даже «Единая Россия» для целого ряда выборов (выборы губернаторов, муниципальные выборы в Москве), как пишут авторы доклада, выбрала фактически неконкурентную и информационно закрытую модель внутрипартийных голосований, по сути, «играющую формальную роль оформления заранее согласованного результата».
«Проведение на праймериз губернаторов голосований только непосредственно на конференциях по выдвижению кандидатов фактически означает отсутствие праймериз как таковых, потому что никакого "предварительного" голосования в этом случае просто нет», — обращают внимание эксперты.
В связи с этим в докладе отмечается, что если закрепить в законах возможность выдвижения кандидатов по итогам предварительного внутрипартийного голосования, это повысит статус праймериз.
При этом авторы доклада признают, что нельзя «принудительно обязывать партии проводить внутрипартийные голосования». Праймериз в России являются «добровольными инициативами», подчеркнуто в докладе, поэтому учет их результатов при выдвижении кандидатов рассматривается «исключительно как акт доброй воли». По этой причине, по мнению экспертов, «всегда существует риск того, что итоги этих голосований и формального выдвижения могут не совпасть и привести к конфликту». Эксперты, в связи с этим, указывают, что, когда партии готовы добровольно вводить такие механизмы, их результаты должны быть защищены законом.
«Добиваться этого можно, предусмотрев в законе, что выдвижение кандидатов может производиться не только решением съезда, но и по итогам официального проведения партией внутрипартийных голосований», — говорится в докладе. Такая норма, уверены в КГИ, могла бы изменить статус праймериз. Вместо того, чтобы оставаться консультативной процедурой, итоги которой можно игнорировать, предварительное голосование приобретет юридический статус.
Интересно, что в самих партиях неоднозначно относятся к праймериз. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил «Известиям», что в КГИ предлагают странную конструкцию. «результаты предварительного голосования фиксировать как обязательные по закону, а процедуру в целом — нет». «Тут требуется широкое обсуждение, в том числе и для законодательного оформления», — заявил он.
Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев сказал изданию, что он категорически против любых видов процедуры предварительного голосования.
Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал «полной глупостью» предложение о частичной легализации предварительного партийного голосования. «Праймериз — процедура внутрипартийная. В конце концов, речь идет о внутрипартийной дисциплине. Людей выдвигают на кандидатуры партийные лидеры, которые избираются съездами партии. И здесь совершенно неуместно вмешательство государства», — объяснил он.