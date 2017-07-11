Комитет гражданских инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин, опубликовал новый доклад с анализом прошедшего в нынешнем году предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» в преддверии единого дня голосования 2017 года.

Главный объект исследования — партия «Единая Россия», так как только она организовала праймериз перед сентябрьскими выборами. Хотя еще в прошлом году перед выборами в Государственную Думу предварительное голосование также было организовано в «Парнасе» и «Альянсе зеленых».

Специалисты комитета отметили, что в преддверии выборов 2017 года продолжался процесс распространения практики внутрипартийного голосования. По мнению экспертов КГИ, праймериз продемонстрировали кризисное положение большинства партий после выборов-2016. Это связано с тем, что партии лишились ресурсов после того, как снизились их возможности политического представительства. Кроме того, партийные структуры находятся в ситуации «психологической и организационной фрустрации», которая демотивируюет их к какой-либо деятельности.

Даже «Единая Россия» для целого ряда выборов (выборы губернаторов, муниципальные выборы в Москве), как пишут авторы доклада, выбрала фактически неконкурентную и информационно закрытую модель внутрипартийных голосований, по сути, «играющую формальную роль оформления заранее согласованного результата».

Голосование праймериз "Единой России" / tver.mger2020.ru

«Проведение на праймериз губернаторов голосований только непосредственно на конференциях по выдвижению кандидатов фактически означает отсутствие праймериз как таковых, потому что никакого "предварительного" голосования в этом случае просто нет», — обращают внимание эксперты.

В связи с этим в докладе отмечается, что если закрепить в законах возможность выдвижения кандидатов по итогам предварительного внутрипартийного голосования, это повысит статус праймериз.

При этом авторы доклада признают, что нельзя «принудительно обязывать партии проводить внутрипартийные голосования». Праймериз в России являются «добровольными инициативами», подчеркнуто в докладе, поэтому учет их результатов при выдвижении кандидатов рассматривается «исключительно как акт доброй воли». По этой причине, по мнению экспертов, «всегда существует риск того, что итоги этих голосований и формального выдвижения могут не совпасть и привести к конфликту». Эксперты, в связи с этим, указывают, что, когда партии готовы добровольно вводить такие механизмы, их результаты должны быть защищены законом.

«Добиваться этого можно, предусмотрев в законе, что выдвижение кандидатов может производиться не только решением съезда, но и по итогам официального проведения партией внутрипартийных голосований», — говорится в докладе. Такая норма, уверены в КГИ, могла бы изменить статус праймериз. Вместо того, чтобы оставаться консультативной процедурой, итоги которой можно игнорировать, предварительное голосование приобретет юридический статус.

Евгений Ревенко, секретарь Генсовета «Единой России» / er.ru

Интересно, что в самих партиях неоднозначно относятся к праймериз. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил «Известиям», что в КГИ предлагают странную конструкцию. «результаты предварительного голосования фиксировать как обязательные по закону, а процедуру в целом — нет». «Тут требуется широкое обсуждение, в том числе и для законодательного оформления», — заявил он.

Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев сказал изданию, что он категорически против любых видов процедуры предварительного голосования.

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал «полной глупостью» предложение о частичной легализации предварительного партийного голосования. «Праймериз — процедура внутрипартийная. В конце концов, речь идет о внутрипартийной дисциплине. Людей выдвигают на кандидатуры партийные лидеры, которые избираются съездами партии. И здесь совершенно неуместно вмешательство государства», — объяснил он.