Топ новостей 11 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин посетил Валаамский монастырь, в «Исламском государстве» подтвердили смерть лидера Абу Бакра аль-Багдади, а ФСИН вновь попросила суд отправить Навального в колонию.

В группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подтвердили смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Боевики ИГ выпустили заявление, в котором сообщили о смерти саль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа».

Монтаж газовой турбины / wikipedia.org

Германский концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании «Технопромэкспорт», входящей в госкорпорацию «Ростех», и петербургского совместного приятия «Сименс технологии газовых турбин». Иск компании имеет целью «предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения — Тамань». Речь идет о турбинах, которые были произведены совместным предприятием в Петербурге и затем закуплены «Технопромэкспортом».

Патриарх Кирилл и владимир Путин на Валааме / kremlin.ru

Президент Владимир Путин 11 июля приехал в Валаамский монастырь в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Сергия и Германа. Здесь он провел беседу с патриархом Кириллом. СМИ предположили, что посещение Путиным Валаамского монастыря станет началом его предвыборной кампании. Из Карелии президент направится в Свердловскую и Белгородскую область, а также в республику Марий Эл, где будет общаться с кандидатами на пост губернаторов.

Оппозиционер Алексей Навальный дал согласие на участие в открытых политических дебатах, на которые его вызвал бывший лидер ополчения ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). По словам Навального, Стрелков обозначил три главные темы дискуссии: «1. Как же я смогу победить коррупцию, став президентом? 2. Моя позиция в отношении западных партнёров России. 3. Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом?»

Алексей Навальный проведет дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым https://t.co/LsyQxZUSYO pic.twitter.com/uf7NvyiC2w — Лентач (@oldLentach) 11 июля 2017 г.

Здание посольства США в Москве

Власти России готовы пойти на высылку американских дипломатов из-за изъятой в США российской дипсобственности. Высылке могут подвергнуться около 30 американских дипломатов. Также российские власти готовы наложить арест на объекты американской собственности в России. Такое решение связано с недавней встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой два лидера не смогли договориться об урегулировании кризиса вокруг дипсобственности.

В Центральном доме литераторов в Москве прошла церемония прощания с пионером рунета Антоном Носиком. Позже во вторник Носик был похоронен на Востряковском кладбище. На гражданскую панихиду пришли владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, дизайнер Артемий Лебедев, оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией и многие другие.

Патриарх Кирилл и владимир Путин на Валааме / kremlin.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд Москвы с ходатайством об отмене условного приговора Алексею Навальному с направлением его в исправительную колонию. 11 июля заявление было зарегистрировано в суде, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято.

Задержание Алексея Навального

Антон Носик

СМИ сообщили, что в Кремле не хотят продлевать договор о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой Татарстан. Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, носивший чисто символический характер, был утвержден 24 июля 2007 года сроком на десять лет. В Кремле судьбу договора комментировать отказались.

Правительство изменило порядок льготного автокредитования, предоставив право на дополнительную единовременную скидку при покупке автомобиля для семей с двумя и более детьми и тех, кто приобретает машину впервые. По двум программам: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» будет предоставляться дополнительная скидка в размере 10% от стоимости транспортного средства.

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор для российских туристов, которые выезжают на отдыхать за рубеж. По его мнению, сбор может составить до 100 рублей в сутки. Свое предложение он назвал «шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха».