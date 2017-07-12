В Научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики» закрылся диссертационный совет по экономике, сообщило 10 июля интернет-издание Znak.com, сославшееся на телеграм-канал публициста Егора Холмогорова. «В Высшей Школе экономики закрыли диссовет… по экономике… (тут должно быть какое-то эмодзи, но такого эмодзи нет в природе)», – цитирует издание его слова.

Холмогоров сопроводил это сообщение приказ Минобнаруки от 26 июня о приостановлении в ВШЭ деятельности диссовета Д21204806. Кроме того, издание отметило, что специальностью этого совета действительно были экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями; маркетинг; менеджмент). Оно также подчеркнуло, что при этом в НИУ ВШЭ по-прежнему действует ряд других диссертационных советов, и высказало предположение, что закрытие диссовета могло быть связано с оптимизацией деятельности диссертационных советов, начатой в 2015 году.

Позже появилась информация, что о закрытии диссовета речи пока не идет. Сообщалось, что его деятельность была приостановлена (как и говорилось в упомянутом Холмогоровым приказе) в связи с нарушениями в двух защитах, приведших к отмене двух решений о присуждении ученой степени кандидата наук.

Ситуацию с требованиями, предъявляемыми к диссертационным советам российских вузов, прокомментировал для «Полит.ру» Андрей Цатурян, ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ, доктор физико-математических наук. По его мнению, сокращение слабых диссертационных советов – процесс нужный, и требования, предъявляемые к ним, вполне ясны и не являются чрезмерными.

«Что касается тенденции к сокращению числа диссертационных советов в российских вузах, то она действительно существует. И это не связано непосредственно с деятельностью «Диссернета», хотя больше всего было сокращено диссертационных советов именно по гуманитарным и общественным наукам, которыми он, в основном, но не исключительно занимается. Сокращение касается и советов по точным наукам, такой процесс действительно происходит.

Научный эксперимент / pixabay.com

В настоящее время в стране защищается меньше диссертаций, чем несколько лет назад, и есть диссоветы, где защищается очень мало диссертаций. Есть и диссоветы, где очень слабый состав. Недавно ВАК были сформулированы довольно серьезные требования к публикациям членов диссертационных советов. Из-за этого очень многие диссертационные советы закрываются или не могут открыться снова – потому что просто не набирают людей должной квалификации.

Вообще требования к членам диссертационных советов сейчас достаточно жесткие. Они даже чуть смягчены в последнее время: сейчас достаточно, чтобы нужным критериям удовлетворяли не все 100 процентов членов совета, а, скажем, 70 процентов. Но даже эту планку многие диссоветы не могут взять, и поэтому закрываются. Так что их сокращение – нормальное явление.

Нужно ли еще ужесточать требования к диссоветам? Этот вопрос обсуждался на разных уровнях (и я участвовал в некоторых обсуждениях). Очень трудно сделать эти требования общими для всех отраслей знания: все-таки у нас очень разнородная наука. Например, российская математика, физика, биология, химия вполне «конвертируемы», включены в мировую науку, и там разумно требовать, чтобы у людей были публикации в изданиях, индексируемых мировыми базами данных. А в гуманитарных и даже в общественных науках просто почти не будет диссоветов, если ставить такие же высокие требования. Поэтому в этих сферах требования смягчены.

Словом, в разных сферах есть свои нюансы, но в принципе, требования к диссоветам достаточно высоки, чтобы не все могли им соответствовать. И оптимизация числа диссоветов – это важный процесс. Точную цифру сейчас не назову, но число защит диссертаций за последние несколько лет уменьшилось примерно вдвое. Думаю, что сопоставимым было и снижение количества диссертационных советов.

Недавно, кстати, появился еще один информационный повод, связанный с этой темой: 7 июля на общественное обсуждение был выставлен проект приказа Министерства образования и науки (речь идет о проекте документа «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7» – прим. ред.). В нем есть две новации, которые мне кажутся тревожными именно в связи с работой диссоветов.

Первая из них: предлагается запретить входить в состав диссертационных советов лицам, которые были научными руководителями или научными консультантами двух и более диссертаций, чьи авторы лишены ученой степени. Это, конечно, звучит хорошо, но требование очень уж высокое. Одной фальшивой диссертации более чем достаточно, чтобы на пять лет человека, как теперь говорят, «забанить» и запретить ему участвовать в присуждении ученых степеней. Человек, который является научным руководителем или научным консультантом, – это человек, который читал диссертацию по определению. Читал – и не заметил, что она списана? Ну, не знаю, кем для этого нужно быть.

Церемония вручения дипломов / pixabay.com

Вторая же новация касается другого вопроса. Сейчас, если ВАК не разрешил открыть диссертационный совет, потому что там нет людей достаточной квалификации, такой совет имеет право подать заявление и снова попросить себя открыть только через три года. Эту норму предлагают изменить, опустив планку даже не до двух лет (что, на мой взгляд, было бы разумно), а до одного года. Если учесть, что сама процедура занимает примерно полгода, – вы готовите документы, посылаете в ВАК, и до решения проходит около полугода, – то времени на поиски квалифицированных членов для диссовета остается совсем немного.

Боюсь, это вызовет карусель, бесконечные попытки возобновить работу слабых диссоветов. Трехлетний запрет все-таки возлагал на организации некоторую ответственность и давал время для исправления ситуации. Сейчас это ограничение предлагается смягчить, и это тоже, на мой взгляд, неправильная мера. Если проект приказа пройдет в таком виде, в котором он существует сейчас, я боюсь, что он будет только усугублять ситуацию», – считает Андрей Цатурян.