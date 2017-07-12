«ВымпелКом» с «МегаФоном» подписали договор о разделе «Евросети». «Вымпелкому» достанется половина салонов ретейлера и, судя по всему, часть долга компании, а «МегаФон» станет полноправным собственником того, что от «Евросети» останется.

«ВымпелКом», напомним, приобрел 49,9% акций «Евросети» за 226 млн долларов у Александра Мамута в 2008 году. Оставшиеся акции остались у Мамута. «Евросеть» планировали вывести на IPO на Лондонской фондовой бирже, но в 2011 году планы пересмотрели из-за низкого спроса со стороны инвесторов. В 2012 году Александр Мамут продал 50,1% «Евросети» за $1,07 млрд. По 25% акций компании выкупили «МегаФон» и холдинг Garsdale, контролируемый USM Holdings Алишера Усманова (он также является основным акционером «МегаФона»). Еще 0,1% приобрел «ВымпелКом». В 2014 году «Мегафон» реализовал аукцион на выкуп акций у Garsdale. С того момента по 50% акций «Евросети» принадлежат «ВымпелКому» и «МегаФону».

Такой состав акционеров обычно приводит к конфликтам, так как конкурирующие друг с другом компании, как правило, имею разные представления о развитии актива. Первые переговоры о консолидации акционерного капитала начались еще в 2016 году. В марте этого года «Ведомости» писали, что «ВымпелКом» помимо акций «Евросети» может выплатить 1 млрд рублей в счет ее долга. А «Коммерсантъ» тогда написал, что «Евросеть» может быть объединена со «Связным».

Александр Малис YouTube

Теперь же объявлено официально: «МегаФон» получит 50% акций «ВымпелКома» в «Евросети» и станет 100%-ным собственником «Евросети», а «ВымпелКом» приобретет половину розничных салонов ретейлера. Президент «Евросети» Александр Малис написал, что процесс передачи помещений «ВымпелКому» «будет длительным и равномерным, поэтому не принесет проблем компании». «Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей», — утверждает Малис.

«ВымпелКом» планирует в полученных салонах развивать ретейл под брендом «Билайн». Сделка будет способствовать «усилению монобрендовой стратегии "ВымпелКом" и позволит удвоить нашу розничную сеть в России», — говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки и ее детали не раскрываются. Отмечается лишь, что соглашение подлежит согласованию со стороны регуляторов и зависит от выполнения ряда условий. «Сделка будет закрыта только после того, как эти условия будут удовлетворены и регуляторное одобрение получено», — отмечают в «Вымпелкоме».

Сергей Солдатенков megafon.ru

«Сделка позволит "МегаФону" улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом "Евросеть" продолжит развиваться как розничная сеть», — отметил в пресс-релизе генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Источник РБК, знакомый с деталями соглашения, утверждает, что «ВымпелКом» в обмен на половину салонов «Евросети» (всего у ретейлера около 4 тысяч точек) передаст «МегаФону» не только 50% акций компании, но и выплатит часть долга ретейлера. Возможно речь идет о том самом миллиарде рублей, о которой весной писали «Ведомости».