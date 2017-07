О том, какой план реанимации финансового сектора предложила команда Алексея Кудрина, «Коммерсантъ» пишет в статье «Не банки горшки обжигают».

«Ошибки кадастровой оценки вернули судам»: Конституционный суд признал право граждан не платить за ее существенные недостатки.

«С суверенностью в завтрашнем дне»: Госсовет Татарстана просит Владимира Путина сохранить особый статус республики.

РБК: «Москва перешагнула долевой порог». В столице рекордно выросли продажи в новостройках.

Как Siemens пытается избежать санкций за поставки в Крым, написано в статье «Суд в турборежиме».

«Стволы не лезут в бутылку»: Росгвардия предложила ужесточить правила выдачи лицензий на оружие.

«Известия»: «Москву признали самым комфортным городом в России». Столица получила максимальное количество баллов в «Индексе качества городской среды», который может стать основой для федерального проекта по благоустройству.

«Ипотека стала доступнее»: расходы россиян на обслуживание жилищных кредитов уменьшились.

«Правительству предложили альтернативные источники роста»: Обеспечить увеличение ВВП можно не только за счет повышения производительности труда.

«Газета.ru»: «Детям постарше оставили только ремень». В России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле.

«Обезьяны наследуют Землю»: В прокат выходит «Планета обезьян. Война» с Вуди Харельсоном.

Как Кубок конфедераций по футболу мог повлиять на рост инфляции в июне, объясняется в статье «Рост инфляции: при чем здесь футбол».

«The Economist объясняет: Почему Окинава блокирует планы по строительству американской военной базы?» (The Economist explains: Why is Okinawa blocking plans to build an American military base?). Островитяне хотят, чтобы жители большой суши разделили с ними бремя размещения американских военных.

«Бесконечный спор о том, что такое "настоящий ислам"» (The never-ending argument over what is “real Islam”). Материал о геополитике, джихадистах и ожиданиях апокалипсиса.

Bloomberg: «"Перезагрузка" Терезы Мэй не складывается» (Theresa May’s ‘Reset’ Comes Off the Rails). Премьер-министр Британии Тереза Мэй попыталась устроить своему правительству «перезагрузку» после неудачи на выборах, но процесс идет не гладко.

«Совет Ангелы Меркель британским экспатам: получайте немецкий паспорт» (Angela Merkel's Advice to a British Expat: Get a German Passport). Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала иммигрантам из Британии, приехавшим на длительный срок, получать гражданство Германии.

The Wall Street Journal: «Электронное письмо Трампу-младшему сообщает, что информация о Клинтон была частью поддержки Москвы Трампу» (Email to Trump Jr. Says Clinton Info Was Part of Moscow’s Trump Support). Сын президента США Дональда Трампа продемонстрировал некое письмо, где говорится о поддержке его отца российским правительством во время президентской гонки.

«Ираку предстоит трудная задача по перестраиванию Мосула после поражения ИГ» (Iraq Faces Tough Task of Rebuilding Mosul After ISIS Defeat). Победа над «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Мосуле означает, что теперь правительству Ирака придется восстанавливать второй по величине город страны.