В Telegram начали обсуждать вероятность того, что в 2018 году в президенты пойдет не Алексей Навальный, а его супруга, Юлия. Конечно, на победу она рассчитывать не может, зато кампания будет интересной. Вообще о Юлии Навальной часто вспоминают, когда ее супруг оказывается близок к заключению — по всей видимости, определенную поддержку в случае чего она все-таки получит.

Но может быть даже интересней, что в посте анонимного телеграмм-канала «Караульный» как само собой разумеющееся подается то, что кампанию Навального финансирует Ходорковский. Может быть, конечно, так и есть — но сам Навальный утверждает, что его деятельность основана на краудфандинге. И поди теперь разберись, что к чему.