В англоязычных СМИ некоторые комментаторы обсуждают сообщения, подтверждающие гибель Абу Бакра аль-Багдади, лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Заявления о гибели аль-Багдади появились еще в июне – министерство обороны РФ тогда сообщило, что он, вероятно, погиб по итогам удара российских воздушных сил. Сейчас гибель подтвердила британская организация, которая называется «Сирийская обсерватория по правам человека» и пользуется доверием англоязычных либеральных СМИ.

В июне российские заявления встретили двоякую реакцию со стороны комментаторов. Financial Times восприняла новости весьма скептически. Сообщения о смерти аль-Багдади появлялись в новостях и раньше. Российское минобороны говорило об этом только как о вероятности. Из ИГ ничего не сообщали о его гибели, притом что они обычно об этом пишут, прославляя своих убитых лидеров как мучеников. Пентагон тоже заявил, что никаких подтверждений у него нет.

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Между тем, известие о гибели аль-Багдади выгодно России. Если оно подтвердится, это будет значить, что ее стратегия борьбы против ИГ в Сирии, эффективнее, чем стратегия США, в то время как западные правительства, поддерживающие США, склонны утверждать, что Россия вмешалась в конфликт, только чтобы помочь сирийскому президенту Башару Асаду удержаться у власти, а борьбу с ИГ использует в качестве предлога.

The Atlantic писал менее уверенно. О гибели аль-Багдади, действительно, сообщалось и прежде, но эти сообщения исходили не от России, Россия вообще редко делала подобные заявления. Эта новость может оказаться серьезным ударом по ИГ, которая в последнее время теряет территории в Ираке и в Сирии, где его теснят силы американской антитеррористической коалиции, иракская армия, курды и собственно российская армия.

Теперь, когда появилось подтверждение от Обсерватории, некоторые авторы снова обратились к этой теме. The Atlantic в новом материале подчеркивает, что Обсерватория считается авторитетным источником. Правда, в этот раз она ничего не говорила о том, откуда у нее эта информация, однако агентство France-Press отмечает, что сообщение опирается на авторитетные источники в ИГ. При этом публичные ресурсы ИГ пишут, что новости ложны.

Битва за Мосул U.S. Department of Defense

В заключение автор повторяет тезис о том, что гибель аль-Багдади – это новый удар по ИГ. На этой неделе иракская армия перезахватила Мосул. В Сирии ожидается перезахват Ракки, главного оплота ИГ. У ИГ остается еще возможность наносить удары в разных странах в форме терактов, однако сейчас даже непонятно, как организуются эти операции – совершаются ли они по инициативе ИГ или это действия вдохновленных им подражателей.

Telegraph пишет, что не так важно, подтверждена гибель аль-Багдади или нет. Собственно, не так важно, жив ли он, потому что его образ в любом случае бытует в качестве легенды. Конечно, гибель лидера – это деморализующее событие для группировки. Но этот образ и его история создавались искусственно в агитационных целях, так что к своему физическому прототипу он имеет мало отношения. В качестве легенды, считает автор, он по-прежнему опасен как экстремистский пример для подражания.