Ленинградская АЭС отгрузила первую в своей истории партию изотопа для лечения онкологических заболеваний

Ленинградская АЭС отгрузила заказчику - НИФХИ им. Л.Я. Карпова первую за историю своей работы партию из 6 контейнеров с новым изотопом йода-131 для радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку 4-6 блок-контейнеров активностью содержимого 70-80 Кюри, что позволяет еженедельно выполнять 2-3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

«Период полураспада у полученного изотопа – 8 часов, т.е. через 8 часов после выгрузки из реактора активность будет в 2 раза меньше, поэтому логистика поставок продумана до мелочей, нельзя терять ни минуты, - поясняет начальник отдела радиационных технологий ЛАЭС Евгений Горбунов. – Срывов допускать нельзя, так как от этого зависит стабильность производства радиофармпрепаратов».

Реакторы РБМК ЛАЭС могут гарантированно попеременно облучать материалы, без остановки, обеспечивать стабильные поставки - большая активная зона реактора позволяет одновременно облучать большое количество блок-контейнеров. Все это дает и низкую себестоимость продукту.

Ленинградская АЭС специализируется именно на облучении стартовых материалов, это гораздо более выгодно, так как технология унифицирована и не требует много персонала. Сейчас в мире наблюдается дефицит мощностей, которые могут облучать мишени и получать радиоизотопы. Напомним, помимо йода-131 Ленинградская АЭС производит кобальт-60, йод-125, молибден-99 и легирует кремний.



Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Также ведётся сооружение 1, 2 энергоблоков ВВЭР-1200, которые входят в долгосрочную программу деятельности Госкорпорации «Росатом». Заказчиком-застройщиком проекта является АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный подрядчик - АО «Концерн Титан-2». Генеральный проектировщик – АО «Атомпроект».