Потребительская уверенность российского среднего класса снижается. Аналитики связывают это с падением курса рубля — но аналогичные показатели были и когда национальная валюта дорожала.

Инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB регулярно выпускает исследования, посвященные российскому среднему классу. В этом исследовании типичный представитель среднего класса остроумно именуется Ивановым.

Оказалось, что уверенность «Ивановых» в том, что Россия в ближайший год будет богатеть, во II квартале 2017 года резко снизилась: индекс уверенности составил -7%, хотя еще в I квартале находился на уровне 0%. Стоит отметить, что с начала 2014 года индекс выходил в положительное поле лишь однажды, во II квартале 2015 года (тогда он составил 5%).

«Мы считаем, что это реакция на ослабление рубля (отражение данных первого квартала, когда укрепление рубля стало фактором роста доверия), поскольку люди склонны связывать динамику обменного курса с богатством страны», — пишут авторы доклада.

Заметно ухудшилась и оценка богатства страны за минувший год: если в I квартале соответствующий индекс составлял -14%, то во II квартале он снизился до -20%. Тут, правда, стоит отметить, что, по данным аналитиков, российский средний класс с 2014 года никогда не считал, что страна за последний год богатела, этот индекс всегда находился в отрицательной зоне.

Предприниматель за рулем / pixabay.com

Традиционно самые позитивную оценку представители среднего класса дают перспективам роста своего личного богатства. Хотя показатель и остался «в плюсе» (его поддержал рост зарплат и занятости), но снизился с 7 до 2%.

Общий «Индекс Иванова» формируется за счет суммирования всех показателей, он включает в себя как уверенность в личном богатстве (в последний год и в следующие 12 месяцев), так и в богатстве страны (по такому же принципу). Также в него включена уверенность в условиях для совершения крупных покупок.

Опрос, на основе котрого формируется индекс, проводится ежеквартально, по поручению Sberbank CIB его разработало исследовательское агентство Cint, методика соответствует опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, которые применяются в Евросоюзе. Эксперты опросили 2300 граждан в возрасте от 18 до 65 лет в 164 городах с населением более 100 тысяч человек.

Второй квартал в целом стал негативным для среднего класса: «индекс Иванова» снизился с -10% в I квартале до -15%. До этого рос больше года, пять кварталов подряд. Негативный вклад в динамику внесли все составляющие индекса. «В результате индекс вернулся к среднему уровню, наблюдаемому во втором полугодии 2016 года», — пишут аналитики.

Основной причиной для беспокойства средний класс считает коррупцию, ее считают проблемой 59% респондентов. На втором месте оказалась безработица (55%), а на третьем — инфляция (47%).

Продуктовый рынок / pixabay.com

Доля респондентов, экономящих на непродовольственных товарах, во втором квартале хотя и осталась довольно высокой, но при этом уменьшилась в сравнении с прошлым годом, отмечается в исследовании (доля при этом не указана). Также снизилась доля клиентов, которые стараются меньше тратить на питании вне дома: во втором квартале нынешнего года таких было 69% против 73% во втором квартале 2016 года. На отпуске пытались сэкономить 63% против 67% в первом квартале текущего года и 60% во втором квартале 2016 года.

Отметим, что в конце июня ВЦИОМ провел опрос, который свидетельствует: число россиян, «едва сводящих концы с концами», достигло 10% — это максимум с 2009 года.