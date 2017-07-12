Пресненский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского, которого обвинили в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья. Впрочем, сразу после объявления приговора судья Евгений Найденов освободил Полонского и двух его подельников от наказания в связи с истечением срока давности.

«Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, — цитирует «Интерфакс» судью. —Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда». Александр Паперно и Алексей Пронякин, двое других обвиняемых по тому же делу, получили три и два года колонии общего режима соответственно, но их также освободили от наказания.

В среду судья зачитал только резолютивную часть приговора, но даже она была встречен аплодисментами — в зале суда собрались родственники и сторонники Полонского. Сам предприниматель заявил, что ему нужно осмыслить произошедшее, но отказался комментировать детали дела и свои дальнейшие планы. «Ближайшие семь дней я принадлежу своей жене», — сказал он журналистам.

Адвокат Алексей Цаплин пояснил, что освобождение Полонского прямо в зале суда стало возможным благодаря переквалификации дела (со статьи 159 УК «Мошенничество» на статью 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). «Срок давности по новой статье позволил суду освободить подсудимых от наказания», — объяснил он.

Напомним, по версии следствия, Полонский, когда еще руководил корпорацией «Миракс групп», по предварительному сговору с топ-менеджерами под видом продаж гражданам квартир в двух жилых комплексах похитил их деньги. Ущерб следствие оценило в 2,6 млрд рублей. Ущерб от хищения средств дольщиков «Кутузовской мили» оценен в 2,4 млрд, «Рублевской Ривьеры» — в 256,4 млн.

Сергей Полонский на строительной площадке / YouTube.com

Всего в России, Швейцарии, Черногории, Франции, Камбодже и Великобритании у Полонского было проектов на на 12 млн кв. м. Предприниматель прославился после того, как в марте 2008 года, накануне начала кризиса, заявил, что «У кого нет миллиарда, могут идти [подальше — «Полит.ру»]». Это было смелое заявление хотя бы потому, что его девелоперский бизнес держался на заемном капитале и как только продажи начали падать компания «Миракс» фактически оказалась банкротом.

В итоге Полонский покинул Россию, а осенью 2012 года против него было возбуждено уголовное дело, в июне 2013 он был заочно обвинен в мошенничестве. Скрывался Полонский в Камбодже, где у него есть собственный остров.

Впрочем, жизнь в Камбодже тоже не была спокойной. Там Полонского посадили в камбоджийскую тюрьму по подозрению в применении насилия к местным морякам. По данным СМИ, шестеро местных моряков подобрали трех россиян у острова Ко Ронг, откуда те намеревались вернуться на материк. По словам потерпевших, Полонский угрожал капитану судна ножом и запер его в каюте. Некоторых членов экипажа он даже заставил спрыгнуть в воду. Впрочем, тогда россиянину удалось все уладить.

Сергей Полонский арестован в Камбодже / YouTube.com

В ноябре 2013 года в Камбодже Полонского задержали в джунглях и доставили в тюрьму «Прей Сар», которая известна своим строгим режимом. Однако и тогда камбоджийский суд приостановил депортацию, а Полонского выпустили из тюрьмы. В мае 2015 года его арестовали в очередной раз, на этот раз был задержан и его адвокат, затем предприниматель был передан России.

Рассмотрение дела Полонского в Пресненском суде началось только в ноябре 2016 года — все это время предприниматель был в заключении в «Матросской тишине», где даже успел жениться, а другие фигуранты этого дела, гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин и руководитель финансового департамента компании «Миракс групп» Александр Паперно, были под подпиской о невыезде.

Полонский отказался признать себя виновным в мошенничестве. Он настаивает на том, что в строительство его фирмой было вложено на 300 млн рублей больше, чем привлечено от дольщиков.