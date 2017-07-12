Федеральная служба безопасности хочет допустить мэров и других глав муниципалитетов к государственной тайне. Правда, губернаторы автоматически получат право увольнять таких мэров за нарушение закона «О государственной тайне», так что еще непонятно, привилегия это или, напротив, очередное средство контроля.

Поправки в закон о гостайне и о местном самоуправлении были опубликованы ФСБ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В законопроекте говорится, что список муниципалитетов, главы которых будут допущены к гостайне, должны устанавливать губернаторы, и именно они получат право отрешать от должности глав, нарушивших положения закона о гостайне. В проекте ФСБ предлагается изменить два закона — «О государственной тайне» и «Об общих принципах организации местного самоуправления». Никаких пояснений к законопроекту ФСБ не дается.

«Главы муниципальных образований, которым для осуществления своих полномочий требуется доступ к сведениям, составляющим гостайну, допускаются к гостайне на период исполнения ими своих полномочий со дня вступления в должность, — говорится в законопроекте. — Перечень муниципальных образований, главам которых для осуществления своих полномочий требуется доступ к сведениям, составляющим гостайну, утверждается высшим должностным лицом соответствующего субъекта РФ». Мэров будут предупреждать об ответственности в случае нарушения законодательства и брать у них «соответствующую расписку». При этом губернаторы получат право принимать решения «о прекращении допуска к гостайне главы муниципального образования и об отрешении его от должности» в случае нарушения закона о гостайне.

Присяга мэра города Оха ИА Sakh.com

Сейчас, напомним, причиной отказа в назначении на должность, которая предполагает доступ к гостайне, могут стать медицинские противопоказания, постоянное проживание самого чиновника или его близких родственников за границей, а также «выявление действий, создающих угрозу безопасности». При этом гражданам, имеющим доступ к гостайне, может быть ограничен выезд за рубеж на срок контракта, который был заключен при оформлении доступа к гостайне. Такие ограничения действуют для сотрудников силовых структур.

Политолог Александр Кынев в разговоре с «Коммерсантом» обратил внимание на то, что «положение мэров уже сейчас оговорено огромным количеством условностей», а большинство муниципальных глав не избираются, а назначаются. По его мнению уже сейчас «снять мэра для губернатора проблемы нет», а «контроль силовиков — неусыпный».

Глава экспертного совета всероссийского совета местного самоуправления, член Совета Федерации Вячеслав Тимченко уверен, что новый закон коснется только нескольких десятков мэров по всей стране. «Перечень таких глав будет очень короткий. В случае принятия документ коснется считаного числа чиновников, которые возглавляют муниципалитеты (например, ЗАТО), где есть оборонные предприятия либо предприятия государственной важности», — заявил он «Коммерсанту».

Вячеслав Тимченко Совет Федерации

А вот источник, близкий к Министерству обороны, рассказал газете «Ведомости», что наделение губернаторов новыми полномочиями прямо вытекает из одобренных зимой поправок в законы «О воинской службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации». После вступления их в силу главы регионов и муниципальных образований стали нести персональную ответственность за проведение мобилизации в их регионе, а губернаторы стали еще и командующими силами территориальной обороны. По словам собеседника издания, возложение на губернаторов ответственности за допуск к гостайне мэров связано именно с укреплением мобилизационной вертикали.