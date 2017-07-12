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12 июля 2017, среда, 20:50
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12 июля 2017, 18:00

Топ новостей 12 июля

Мошенничество в интернете
Мошенничество в интернете
pixabay.com

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня освободили Сергея Полонского, ЕР предложила ввести штрафы за недостоверную информацию в соцсетях, а для исполнителя убийства Немцова потребовали пожизненный срок.

Полонский освобожден в зале суда

Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Однако суд освободил Полонского от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу. Он уже пообещал вернуться в бизнес.

ЕР предложила штрафы за недостоверную информацию в соцсетях

«Единая Россия» решила внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий штрафы за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из соцсетей. Физические лица предложено штрафовать на сумму в 3–5 млн рублей, а юридические – в 30–50 млн.

Внесен законопроект об обязательных филиалах в РФ для популярных соцсетей

 
Офис компании Фейсбук

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли законопроект, согласно которому популярные соцсети и мессенджеры обязаны будут открыть филиал в России. Их обяжут по заявлению пользователей в течение суток «ограничивать доступ или удалять» информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица». Законопроект коснется Facebook и Facebook Messenger, Twitter, Telegram и т.д.

В Гамбурге двое россиян арестованы после саммита G20

Прокуратура Гамбурга арестовала двух граждан России после беспорядков в городе во время проведения саммита G20. Им вменяют оказание сопротивления полиции и нанесение тяжких телесных повреждений. Речь идет о 20-летнем и 30-летнем мужчинах из Москвы. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Власти Украины заявили о задержании российского военного

Нацгвардия Украины объявила о задержании гражданина России с военным билетом в Луганской области неподалеку от населенного пункта Городище. «Военным нарядом в ходе проверки автомобиля Folkswagen и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, – гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ», – отметили в Нацгвардии.

В США ограничено использование софта «Лаборатории Касперского» госорганами

Администрация президента США вывела «Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых госструктурам разрешено закупать программное обеспечение из опасений, что компания может сотрудничать с российскими спецслужбами. В самой компании это решение назвали попыткой втянуть ее в геополитическую борьбу.

Госдума приняла в основном чтении закон о присяге для иностранцев

 
Иностранные рабочие в России / pixabay.com

Госдума приняла в основном чтении законопроект, согласно которому иностранец для получения гражданства РФ должен будет приносить присягу: «Я, ф. и. о., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Также принята поправка об упрощенном получении гражданами Украины российского гражданства. Публичного отречения от гражданства Украины не потребуется.

Обвинение потребовало для исполнителя убийства Немцова пожизненный срок

Гособвинение в суде потребовало приговорить исполнителя убийства политика Бориса Немцова Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы. Гособвинение считает, что Дадаев должен отбывать наказание в колонии особого режима. Ему предложено назначить штраф в 200 тысяч рублей, а также лишить звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Леонид Волков заподозрен в нарушении авторских прав и создании вируса

Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании или распространении вредоносных программ. В МВД не уточнили, какие конкретно действия политика считают незаконными. В итоге в штабе Навального в Красноярске должны быть изъяты все компьютеры, документы и «предметы», которые могут иметь отношение к делу.

Песков опроверг дарение Путиным яхты монахам на Валааме

Владимир Путин не дарил Валаамскому монастырю яхту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.«Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю. Рядом стоят еще несколько яхт поменьше», — сообщал ранее корреспондент «Коммерсанта». «Много пишется (...) Это не значит, что все это правда», — отметил на это Песков.

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