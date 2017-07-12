Топ новостей 12 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня освободили Сергея Полонского, ЕР предложила ввести штрафы за недостоверную информацию в соцсетях, а для исполнителя убийства Немцова потребовали пожизненный срок.

Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Однако суд освободил Полонского от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу. Он уже пообещал вернуться в бизнес.

Полонского в президенты. Есть готовый слоган: "у кого нет хотя бы одного ярда, тому не стать президентом" — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 12 июля 2017 г.

Вспомнилось после новости о освобождении Полонского pic.twitter.com/30bovCqm4f — Андрей Половинкин (@apolo2803) 12 июля 2017 г.

«Единая Россия» решила внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий штрафы за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из соцсетей. Физические лица предложено штрафовать на сумму в 3–5 млн рублей, а юридические – в 30–50 млн.

А давайте начнем с тех пользователей, которые публикуют рейтинги поддержки президента, а? pic.twitter.com/9An2Gn8xka — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 12 июля 2017 г.

Единороссы решили штрафовать на 5 млн рублей за «недостоверную информацию» в соцсетяхhttps://t.co/ZLtaZJRcV9 pic.twitter.com/svPzSh59CG — Лентач (@oldLentach) 12 июля 2017 г.

Офис компании Фейсбук

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли законопроект, согласно которому популярные соцсети и мессенджеры обязаны будут открыть филиал в России. Их обяжут по заявлению пользователей в течение суток «ограничивать доступ или удалять» информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица». Законопроект коснется Facebook и Facebook Messenger, Twitter, Telegram и т.д.

В Госдуму внесён законопроект о филиалах соцсетей и мессенджеров https://t.co/hRrnnAXAL0 pic.twitter.com/g7Wr4rxAVe — Лентач (@oldLentach) 12 июля 2017 г.

Прокуратура Гамбурга арестовала двух граждан России после беспорядков в городе во время проведения саммита G20. Им вменяют оказание сопротивления полиции и нанесение тяжких телесных повреждений. Речь идет о 20-летнем и 30-летнем мужчинах из Москвы. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Нацгвардия Украины объявила о задержании гражданина России с военным билетом в Луганской области неподалеку от населенного пункта Городище. «Военным нарядом в ходе проверки автомобиля Folkswagen и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, – гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ», – отметили в Нацгвардии.

Администрация президента США вывела «Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых госструктурам разрешено закупать программное обеспечение из опасений, что компания может сотрудничать с российскими спецслужбами. В самой компании это решение назвали попыткой втянуть ее в геополитическую борьбу.

В Кремле пообещали защитить интересы "Лаборатории Касперского" в США pic.twitter.com/cG3C4NJsql — Михаил Ястребов (@HawkOFFF) 12 июля 2017 г.

Иностранные рабочие в России / pixabay.com

Госдума приняла в основном чтении законопроект, согласно которому иностранец для получения гражданства РФ должен будет приносить присягу: «Я, ф. и. о., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Также принята поправка об упрощенном получении гражданами Украины российского гражданства. Публичного отречения от гражданства Украины не потребуется.

Гособвинение в суде потребовало приговорить исполнителя убийства политика Бориса Немцова Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы. Гособвинение считает, что Дадаев должен отбывать наказание в колонии особого режима. Ему предложено назначить штраф в 200 тысяч рублей, а также лишить звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Совпадение?

Это фото из телефона убийцы Немцова-Темирлана Эскерханова. Тут девушка, "похожая на Анну Дурицкую" Сзади-сам Темирлан. 2014 год pic.twitter.com/uJFhVSDAVZ — Сергей Полозов (@polozovs) 12 июля 2017 г.

Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании или распространении вредоносных программ. В МВД не уточнили, какие конкретно действия политика считают незаконными. В итоге в штабе Навального в Красноярске должны быть изъяты все компьютеры, документы и «предметы», которые могут иметь отношение к делу.

Именно так оно и устроено pic.twitter.com/pg7SiAEpzm — Alexey Navalny (@navalny) 12 июля 2017 г.

Владимир Путин не дарил Валаамскому монастырю яхту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.«Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю. Рядом стоят еще несколько яхт поменьше», — сообщал ранее корреспондент «Коммерсанта». «Много пишется (...) Это не значит, что все это правда», — отметил на это Песков.