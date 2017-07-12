Англоязычные СМИ оживленно обсуждают историю о прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего, сына американского президента Дональда Трампа, с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Эта тема встроена в контекст предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и российским правительством и расследуемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 г.

The Economist приводит две версии этой истории – официальную и неофициальную. Официальная версия гласит, что в июне 2016 г. Трампа-младшего пригласили на встречу с кем-то, кто может дать информацию, полезную для предвыборной кампании. Трамп-младший согласился, хотя и не знал имени человека, с которым предстояло встретиться. Он также позвал с собой руководителя кампании. Этим первоначально неизвестным человеком оказалась Наталья Весельницкая, российский адвокат. Встреча продолжалась 20-30 минут, и ничего интересного Трамп-младший на ней не услышал. Между тем кандидат в президенты Трамп-старший ничего об этом не знал.

Неофициальная версия, продолжает автор, была предложена газетой NY Times. Там сообщается, что Весельницкая – это не просто адвокат, а, может быть, еще и человек, действующий так или иначе по указке российского правительства. Последнее обосновывается тем, что она была причастна к попыткам добиться отмены «Акта Магнисткого». А Трампу-младшему Весельницкая якобы предложила компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, оппонентке Трампа-старшего на выборах. Во втором варианте история удачно вписывается в контекст спекуляций на тему связей между кампанией Трампа с российским правительством, которые пока ничем не подтвердились, но вызывают острый медийный интерес.

Хиллари Клинтон / Kristopher Harris / Flickr

Но какая бы версия в итоге ни подтвердилась, считает автор, результат будет в диапазоне от «плохо» до «подлежит судебному разбирательству». Либо кампания Трампа была исключительно наивна – настолько, что рискнула встретиться с российским адвокатом, либо она сотрудничала с иностранным агентом, чтобы получить преимущество. Теперь все зависит от Роберта Мюллера, который возглавляет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 г. Ему предстоит выяснить, которая из версий верна.

Wall Street Journal пишет, что Трамп-младший знал еще до встречи, что ему собираются предоставить информацию, дискредитирующую Клинтон. По крайней мере, об этом свидетельствуют электронные письма, представленные им во вторник. Публикация этих писем сразу вслед за сообщениями в прессе о прошлогодней встрече противоречит тому, что ранее утверждали участники кампании. Согласно первоначальной версии, кампания Трампа-старшего вообще не была в курсе, что Россия пытается поддержать их кандидата.

Теперь, по итогам публикации писем, комментирует WSJ, Трамп-младший, вероятно, окажется центральной фигурой в расследовании российского вмешательства. Президент Трамп на эти новости почти никак не отреагировал, только написал в Твиттере, что его сын – «великий человек, который любит свою страну». Также он похвалил сына за стремление к прозрачности.

Д.Трамп младший и Президент США Д.Трамп / YouTube.com

Критики, отмечает WSJ, утверждают, что со стороны кампании неэтично и противозаконно принимать помощь иностранных агентов в виде денег или услуг. Очевидно, что они относят переписку Трампа-младшего к этой сфере. Трамп-младший, в свою очередь, утверждает, что предоставленная информация была нерелевантной и фактически бесполезной. Также он утверждает, что Весельницкая не была связана с Кремлем и не работала в интересах российского правительства.