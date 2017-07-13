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13 июля 2017, 13:10
выборы губернаторов регионы
Симон Жаворонков

Губернаторы. Выборы. Новый проект

Выдвижение кандидатов
Выдвижение кандидатов
http://admprohorovka.ru

Губернаторские выборы в 16 регионах России пройдут менее, чем через два месяца — 10 сентября. Каждая заинтересованная сторона готовится к ним по-своему и тем интереснее наблюдать за тем, что же ждут от этих выборов, в том числе и в самих регионах.

«Давыдов.Индекс», проект политолога и социолога Леонида Давыдова, который всегда освещает региональные выборы, в том числе, опрашивая местных экспертов — не стал исключением и 2017 год. «Задача проекта заключается не в том, чтобы угадать точный результат, который получит тот или иной кандидат, а в том, чтобы замерить уровень электоральных ожиданий от выборов глав регионов», — говорится в аннотации.

Для того, чтобы составить картину происходящего, были опрошено 120 экспертов из 17 регионов. Каждый имел возможность дать оценку прогнозируемой явке на губернаторские выборы и возможным результатам, которые получат участвующие в них кандидаты.

Результаты суммировались, нормализовывались на явку и, таким образом, были сформированы прогнозы для 16 из 17 регионов. Особая ситуация в Адыгее — там губернатора выбирают не граждане, а депутаты республиканского парламента.

 

Всего в рамках проекта планируется провести четыре волны опроса. Три из них придутся на предвыборный период, а заключительная будет произведена по оценке полученных в ходе выборов результатов.

Пока что, если опираться на мнение региональных экспертов, самая высокая явка ожидается в Мордовии — 68%. Самый высокий рейтинг у двух врио губернаторов — Александра Бречалова из Удмуртии и Владимира Волкова, опять же из Мордовии, у них по 72%.

 
Александр Бречалов в рабочей поездке
udmurt.ru
 
Алексей Щербаков

Но, собственно, самое интересное в проекте «Давыдов.Индекса» — это не средние значения, а мнение экспертов, которые, зачастую, понимают региональную политику куда лучше москвичей. Так, социолог Алексей Щербаков из Свердловской области считает, что если не будет никаких технологических вмешательств, «как в Тюмени», то процент по явке будет ниже чем на выборах в Госдуму, то есть ниже 40%. «Мы с вами прекрасно понимаем, что, кроме электоральных инструментов, существуют и административные инструменты. И в силу того, что кандидаты по большому счету согласованы так или иначе, то, возможно, явку поднимут до 50%, но уже не электоральными методами», — считает он.

 
Александр Симон

Политолог Александр Симон из Ярославской области явно недоволен муниципальным фильтром. «Знаете, как говорят: "Все люди родились разными, а господин Кольт их уравнял". Так вот у нас все наоборот. Наши кандидаты были бы абсолютно равными, если бы не "господин Кольт" — муниципальный фильтр, который принес дополнительные проблемы. Я думаю, что наши так называемые в Ярославле "оккупационные" силы поняли, чья они креатура, распугали местные политические силы», — считает он. «Я вполне допускаю скрытый протест в виде саботажа процедуры выборов на местном уровне», — заявил Симон.

 
Аслан Безруков

Аслан Безруков из Адыгеи уверен, что глава региона уже практически назначен — это временно исполняющий обязанности. «У нас в стране сейчас альтернативы нет, выборная система отсутствует, поэтому других вариантов для республики Адыгея не существует. Потому что это невозможно, а не из-за того, что нет кандидатов. Если бы проходили нормальные выборы, то ситуация была бы другой. На сегодняшний день у нас даже нет кандидатов, которые хотели бы баллотироваться. То есть сейчас у нас политической конкуренции ни в республике, ни в России, я думаю, уже нет», — пишет Безруков.

 
Алексей Расходчиков

Директор «Агентства социологических исследований Саратова» Алексей Расходчиков отметил, что последние выборы губернатора проходили в Саратове 17 лет назад. «Но как ни парадоксально, прошлые выборы мало чем отличались от предстоящих. Тогда губернатор Дмитрий Аяцков уверенно без особой конкуренции был переизбран на второй срок. А это уже похоже на некую закономерность: меняются президенты, экономические реальности и политические расклады, а выборы в Саратове проходят одинаково ровно», — отметил он.

Таким образом видно: политологи и эксперты в регионах не сомневаются в результатах голосований — очевидно, что уже известен сценарий, по которому пройдут выборы. Но проблема местных администраций в другом: почти нет людей, которые верят в институт выборов, доверяют демократическим процедурам и уверены в том, что все пройдет в рамках закона.

В целом, проект «Давыдов.Индекса», кажется, занимает очень важную нишу — в Москве, как правило, не хотят слышать экспертов из регионов, хотя зачастую они намного лучше понимают происходящее. Так что «Полит.ру» будет продолжать следить за этим проектом.

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