«Коммерсантъ»: «Дональд Трамп выстраивает оборону от Конгресса». Администрация президента США не хочет связывать себе руки по Крыму и ракетам.

«С рублями на выход»: государственную поддержку получат только валютные ипотечные заемщики.

«Соцсети очистят по заявлениям пользователей»: депутаты ищут простой способ избавиться от нежелательной информации в интернете.

РБК: «Фейерверк запустят в производство». «Ростех» собирается конкурировать с китайцами на рынке пиротехники.

«Полис замедленного действия»: ЦБ придумал способ бороться с мошенничеством при оформлении ОСАГО.

Как защитить гаджет от ущерба, написано в статье «Смартфон вне зоны риска».

«Известия»: «Финляндия дает зеленый свет "Северному потоку — 2"». Строительство трубопровода в финских территориальных водах начнется в марте 2018 года.

«Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%»: государственные и муниципальные водоканалы планируют лишить возможности закладывать в тарифы прибыль.

«"Зачистка" банков стабилизировала финансовую систему»: ЦБ отчитался за четыре года отзыва лицензий.

«Газета.ru»: «Трамп за сына не в ответе». Адвокат назвал встречу сына Трампа с российским адвокатом законной.

«Иностранцам нужна реновация»: в программе реновации хотят участвовать архитекторы из 17 стран.

«Налоговики настигли Роналду в море»: вооруженные агенты налоговой службы провели обыск на яхте Роналду.

The Economist: «Семья Трампов показывает, почему Америка опасается передачи власти по наследству» (The Trump family demonstrates why America shuns hereditary rule). Родственная лояльность может отравлять репутации и нации.

«Эстония пытается обратить ЕС в свою цифровую веру» (Estonia is trying to convert the EU to its digital creed). Страна, использующая электронное резидентство, удивляется, почему другие государства относятся к этой идее скептически.

Bloomberg: «Изменение климата не виновато в появлении крупнейшего в истории айсберга» (Don't Blame Climate Change for the Largest Iceberg Ever ). От Антарктики откололся крупнейший в истории кусок льда.

«Барнье из ЕС испытывает проблемы с "доверием" к Британии в связи с Brexit'ом» (EU’s Barnier Has ‘Trust’ Issues With UK Over Brexit). Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье призвал правительство Британии определиться со своей позицией, чтобы переговоры по отделению Британии от ЕС не стояли на месте.

The Wall Street Journal: «Трамп защитил сына после писем по поводу российской встречи» (Trump Defends Son After Emails on Russia Meeting). Президент США Дональд Трамп высказался в Твиттере в защиту своего сына, после того как были опубликованы письма, указывающие на его вероятную готовность принимать помощь от российского правительства.

«Попытки Китая охладить пыл на своем рынке жилья только подлили масла в огонь» (China's Bid to Curb Its Booming Housing Market Has Only Made It Hotter). Чем больше Китай стремится обуздать свой буйный рынок жилья, тем сильнее у людей стремление покупать жилье.