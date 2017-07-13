Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что глава правительства продолжает ездить по стране как и раньше, информация о сворачивании его активности из-за падения популярности не соответствует действительности.

Действительно, сложно себе представить российского государственного деятеля, который отказывается от поездки в какой-либо регион из-за непопулярности — будто бы он там собирается без охраны ходить по дворам и подъездам домов. Но предвыборное время такое: все обращают внимание на рейтинги, пусть и понарошку.

Впрочем, Дмитрию Медведеву и правда не позавидуешь: люди уже в открытую рассуждает, кто станет следующим премьером, и совершенно непонятно, можно ли где-нибудь найти поддержку. Тут и без поездок по регионам достаточно грустно.