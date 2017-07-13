Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в убийстве политика Бориса Немцова, наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Его пособники проведут в неволе от 11 до 19 лет.

«Назначить Дадаеву окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы», — огласила судья Юрия Житникова свое решение. Ранее присяжные признали его виновным в исполнении заказного убийства и в незаконном обороте орудия (ч. 2 ст. 105, пп ж и з, ч. 3 ст. 222 Уголовного кодекса). За убийство Дадаеву назначено 17 лет лишения свободы, а за незаконный оборот оружия — семь лет лишения свободы, по закону сроки суммируются частично.

Дадаев также лишен воинского звания лейтенанта и Ордена Мужества. Кроме того суд назначил ему штраф в 100 тысяч рублей.

Государственное обвинение просило для Дадаева пожизненное заключение.

Анзору Губашеву назначено наказание в виде 19 лет. Его брат Шадид Губашев отправится в колонию на 16 лет, Темирлан Эскерханов — на 14 лет, Хамзат Бахаев получил 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Также они оштрафованы на 100 тысяч рублей и им назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

Для соучастников убийства прокуратура просила от 17 до 23 лет лишения свободы.

Прения сторон по делу об убийстве Б.Немцова / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Интересно, что приговор суда, фактически, не устроил ни одну из сторон. Представители дочери Бориса Немцова Жанны, которая проходит по делу как потерпевшая, заявили, что осужденные — «это только часть исполнителей убийства». «Теперь на скамье подсудимых должны оказаться организаторы и заказчики преступления, имена некоторых из них мы уже знаем», — сказал адвокат Вадим Прохоров. Юрист уверен, что заказчики и организаторы убийства Немцова должны получить еще большие сроки. По его словам, первым делом следствию необходимо допросить бывшего командира осужденного Заура Дадаева Руслана Геремеева.

Бывший соратник Немцова Илья Яшин, присутствовавший при оглашении решения суда, считает, что Дадаеву назначено слишком мягкое наказание. «Убийца Немцова получил такой же срок, как и украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал. Это все, что надо знать о российском "правосудии"», — написал он. По его мнению, срок непосредственному убийце политика «вызывает вопросы». Яшин отметил важность того, что ключевые исполнители понесли наказание, однако добавил, что «никакого удовлетворения нет, пока заказчики этого преступления остаются на свободе».

Адвокат одного из осужденных Хамзата Бахаева Заурбек Садаханов заявил «Интерфаксу», что приговор будет обязательно обжалован. «Конечно, мы обжалуем приговор. Дали 11 лет человеку, который ничего не совершал», — сказал адвокат.

Адвокат Заура Дадаева заявил, что суд исключил из материалов дела, предоставляемых присяжным, запись с камеры от подъезда, которая доказывает его алиби. «Данное видео доказывает, что в момент убийства Заур Дадаев находился у себя дома и не имеет никакого отношения к убийству», — сказал адвокат Шамсудин Цакаев.

«Мы обратимся с жалобой на приговор в Верховный суд и в Европейский суд, думаю, и до надзорной инстанции дойдем», — заявила адвокат Анна Бюрчиева, которая представляет интересы Темирлана Эскерханова. По ее словам, в ходе рассмотрения дела было допущено огромное количество нарушений.

Не исключает обжалования приговора Дадаеву даже государственное обвинение. Решение будет принято после «получения и тщательного изучения копии приговора и решения вопроса о его обоснованности», заявила журналистам прокурор Мария Семененко.

Прения сторон по делу об убийстве Б.Немцова / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Между тем следствие по делу об убийстве Немцова продолжается, вещественные доказательства уже переданы в Следственный комитет. Официальный представитель СК Светлана Петренко напомнила, что один из фигурантов уголовного дела, Руслан Мухудинов, находится в международном розыске. Уголовное преследование в отношении еще одного подозреваемого Беслана Шаванова прекращено в ноябре 2015 года по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в Грозном.

По словам Петренко, в ходе расследования убийства следствие проверило версию о религиозном мотиве преступления, однако она не нашла подтверждения, что говорит о том, что исполнителями двигала исключительно корысть.

Между тем Заур Дадаев и Анзор Губашев уверяли, что убийство Немцова было совершено ими по мотивам религиозной ненависти, так как потерпевший поддержал карикатуры в отношении пророка Мухаммеда во французском журнале в январе 2015 года. То есть они отрицают, что у убийства был заказчик.

Но следствие уверено, что подготовка к убийству Немцова была начата задолго до публикации карикатур — еще в сентябре 2014 года. Это полностью исключает мотив убийства на религиозной почве и указывает на корыстный мотив обвиняемых, уверены в СК.

Напомним, по версии обвинения — и суд согласился с этой версией — бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев был киллером, который 27 февраля 2015 года и выстрелил шесть раз в спину Борису Немцову, когда тот шел по Большому Москворецкому мосту.

Анзор и Шадид Губашевы участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Борисе Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

Жанна Немцова уверена, что дело осталось фактически нераскрытым. Она напомнила, что «следствие умудрилось даже не найти» Руслана Мухудинова, водителя Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства ее отца, «хотя мы его считаем одним из исполнителей».

«Следствием было практически достоверно установлено, что замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев (человек из близкого круга Рамзана Кадырова) был старшим в преступной группе, однако ему не было предъявлено заочного обвинения и он даже не объявлен в розыск», — добавила Жанна Немцова.