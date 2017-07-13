Депутаты Госсовета Татарстана просят президента России Владимира Путина сохранить статус президента Республики Татарстан. Они хотели бы продлить разграничение полномочий между Россией и Татарстаном.

В связи с этим, обращаясь к президенту России, депутаты попросили создать комиссию для обсуждения правовых вопросов, которые позволили бы разрешить ситуацию с продлением договора о разграничении полномочий. Как пишет газета «Ведомости», на заседании Госсовета при этом присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и бывший его президент, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

По словам председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, комиссия позволила бы «поработать над будущим» республики, которая готова привести ряд норм своей конституции в соответствие с российской. «Но за основополагающие документы, которые были заложены в конституционное строительство нашей республики, конечно, мы заступаемся и этим обращением информируем и президента», – приводит газета его слова.

Опрошенные изданием политики и политтехнологи заявили, что заключение договора в свое время сыграло значительную роль в деле сохранения политической, национальной, межконфессиональной стабильности в регионе и нынешняя ситуация также не грозит ростом напряженности. Между тем Татарстан – единственный регион в стране, имеющий подобный договор и пост президента республики.

Мечеть в Казани / pixabay.com

Напомним, первоначальный договор был заключен в 1994 году, когда регион возглавлял Минтимер Шаймиев, предшественник Рустама Минниханова. В 2007 году договор был перезаключен, хотя и в несколько видоизмененном виде, а в апреле 2017 года Шаймиев, уже будучи госсоветником республики (покинул пост ее президента в 2010 году), говорил, что договор может быть продлен без изменений.

Газета «Коммерсантъ» 27 июня со ссылкой на свои источники сообщила, что на сей раз Кремль не намерен пролонгировать договор. Это вызвало обеспокоенность у руководства республики. Политтехнолог Аббас Галлямов, опрошенный «Ведомостями», высказал мнение, что Кремль мог бы пойти на перезаключение договора, но, видимо, кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко «в свое время настрадался, работая полпредом» в Приволжском федеральном округе, и «сейчас это для него символическая победа».

Павел Салин, политолог

Прокомментировать ситуация для «Полит.ру» согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России. По его мнению, вопрос о договоре является значимым для обеих сторон, несмотря на то, что договор о разграничении полномочий в его нынешней форме не регулирует капиталоемких отношений.

«Во многом договор о разграничении полномочий, срок действия которого сейчас истекает, в 2007 году был заключен в качестве дани уважения предшественнику Руслана Минниханова Минтимеру Шаймиеву. Господин Минниханов является протеже Шаймиева, но все же такого веса в российской федеральной политике (а наличие особого договора с федеральным центром в 2000-х годах означало наличие особого веса в федеральной политике) у него нет.

Поэтому было ясно, – по крайней мере, в последние несколько лет, – что федеральный центр, скорее всего, не пойдет на пролонгацию договора с Татарстаном даже в его нынешнем виде. А ведь договор этот на 99% фактически пустой – не предусматривает никаких особых прав. Однако для Татарстана это принципиальная позиция. Сама по себе она никакой стоимости в деньгах не имеет, в отличие от предыдущего договора. Тот, что был заключен и действовал с 2007 года, стоил очень дорого: он действительно регулировал отношения очень серьезные и очень капиталоемкие.

Нынешний же договор «не стоит» практически ничего, но он принципиален и для федерального центра, и для Татарстана. Чем он, а точнее – его непролонгация важна для федерального центра? Федеральный центр последние два-три года серьезно опасается роста региональной фронды – формирования ее и усиления. Потому что существовал негласный договор между центром и регионами «лояльность в обмен на трансферты». А в случае с Татарстаном как регионом-донором лояльность предлагалась не в обмен на трансферты, а в обмен на то, чтобы не слишком много, по мнению Татарстана, забирали.

Сейчас негласный договор себя исчерпал: мы видим, что регионы недовольны. Регионы-реципиенты недовольны, что от них много требуют, а денег дают мало; регионы-доноры недовольны тем, что денег забирают все больше. Татарстан открыто озвучивал эту позицию в конце 2016 года: мы помним заявления господина Минниханова. И, возможно, тот банковский кризис, который случился в регионе, был связан и с ответной реакцией федерального центра на эти заявления. И сейчас непродление договора с Татарстаном будет в том числе означать, что федеральный центр наказал регион за то особое мнение, которое было высказано в декабре прошлого года. Это будет серьезным знаком.

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Чем важно наличие этого договора для Татарстана, пусть даже он, как я уже говорил, на 99% является пустым? Этот договор – все-таки намек на определенную формальную исключительность. И если он все же будет пролонгирован и Татарстан будет формально выделен из остальных 84 субъектов Федерации, то когда настанет время и федеральный центр начнет еще больше изымать доходы у регионов-доноров и перекладывать на них все больше обязательств, Татарстан сможет потребовать к себе особого подхода.

Позицию федерального центра «все больше платят – и ты больше плати» можно будет попытаться оспорить – на основании того, что у республики особое положение и что у этого региона единственного заключен договор с федеральным центром. Не будет договора – претендовать на особые отношения с федеральным центром, в том числе и в конкретных финансово-экономических вопросах региону будет невозможно. То есть, как я уже объяснял, несмотря на то, что договор сам по себе пустой, его наличие или отсутствие важно как для федерального центра, так и для Татарстана. Отсюда и такой широкий резонанс происходящего», – объяснил Павел Салин.