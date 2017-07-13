Пожалуй, одна из главных новостей четверга — сообщение об объединении бизнесов «Яндекс» и Uber по онлайн-заказу такси в России и нескольких постсоветских странах. Мало того, что эта тема касается миллионов жителей России и сопредельных государств, это еще и показатель того, как российский бизнес может развиваться в ближайшем будущем.

Сразу после объявления о достижении соглашения акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали примерно на четверть — и это неудивительно. Одна из самых крупных «построенных с нуля» российских компаний в последнее время испытывает немало трудностей, не в последнюю очередь из-за усилий государства по установлению контроля над интернетом и из-за плохого бизнес-климата в стране в принципе. Однако сделка показала: «Яндекс» все еще обладает проектами, которые стоят сотни миллионов долларов, и готов их развивать вместе с западными партнерами.

По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов в новую объединенную компанию, название которой пока неизвестно. Ее стоимость оценивается в $3,725 млрд, причем 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит ее Тигран Худавердян, который сейчас является генеральным директором «Яндекс.Такси» . Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний и подлежит согласованию с регулирующими органами, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

Тигран Худавердян / fontanka.ru

Бизнес двух компаний объединяется не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Армении и Азербайджане.

Объединение Uber и «Яндекс.Такси» в шести странах — это 35 млн поездок в месяц, общая стоимость которых составляет 7,9 млрд рублей. Впрочем, несмотря на объединение, оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — в России и других странах по-прежнему будут работать отдельно. Просто таксопарки и водители, работающие с сервисами, перейдут на единую технологическую платформу, это «позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом».

Один из основателей «Яндекса», гендиректор компании Аркадий Волож очень высоко оценил сделку. «Нам удалось найти формулу, как выращивать «единорогов» в большой компании», — заявил он. «Три главных компонента — талантливая и смелая команда, экономическая свобода и большой стек технологий "Яндекса". Два года назад мы выделили "Яндекс.Такси" в отдельную компанию и дали максимум свободы. Эксперимент с "Яндекс.Такси" превзошел многие наши ожидания, и уверен, что это точно не последний пример», — сказал Волож.

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное — пользователям, водителям и городам, — отметил Пьер-Димитрий Гор-Коти, глава Uber в Европе, Ближнем Востоке и Африке. — Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса».

Реклама китайского сервиса такси Didi Chuxing

Стоит заметить, что Uber не впервые уходит с регионального рынка. Ранее компания покинула Китай в обмен на 17,5% акций конкурента Didi Chuxing, затратив до этого более 2 миллиардов на борьбу с ним. Не исключено, что после России Uber покинет и другие перспективные рынки, например в Индии и Юго-Восточной Азии. Все это аналитики связывают с внутренними проблемами в компании, которые, в том числе, вынудили отойти от руководства Трэвиса Каланика, одного из основателей Uber. Очевидно. Что компании нужны ресурсы чтобы сосредоточиться на ключевом для себя североамериканском рынке.

Теперь осталось понять, насколько выиграют или проиграют от объединения пользователи такси — хотя в обеих компаниях заверяют, что цены не изменятся, очевидно, что конкуренция подстегивала борьбу за потребителя, а ее отсутствие может сказаться не только на тарифах, но и на качестве предоставляемых услуг. Впрочем, тут шансом могут воспользоваться конкуренты — например компании Gett, RuTaxi, «Максим» и другие.