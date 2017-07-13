Топ новостей 13 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима, «Яндекс.Такси» и Uber договорились объединить свои сервисы в России, а Александр Кержаков решил завершить карьеру футболиста.

Приложение "Яндекс-Такси" / ntv.ru

«Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. После объединения водители будут объединены в единую платформу, что позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения.

Московский окружной военный суд 13 июля вынес приговор по делу об убийстве в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Прокурор просил назначить ему пожизненное заключение.

Валюта. Доллар и евро

В условиях плавающего валютного курса следует быть готовым к колебаниям рубля, в этом нет ничего страшного, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Forbes Woman составил рейтинг служащих федеральных органов власти в России, задекларировавших самые высокие доходы по итогам 2016 года. Общий доход вошедших в топ-10 женщин составил почти 220 млн рублей. При составлении списка учитывались данные деклараций депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и правительства, а также чиновников из администрации президента.

В.Путин на встрече с Д.Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что вел себя «очень жестко» в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. «Я был очень жестким в разговоре с Путиным», — сказал Трамп в интервью Reuters. При этом он отметил, что у него с президентом России «очень важные отношения, которые могут спасти многие жизни, например, благодаря перемирию в Сирии».

Тамара Миансарова / YouTube.com

12 июля в Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка России, певица Тамара Миансарова. Как рассказал супруг певицы Марк Фельдман, Миансарова скончалась в среду вечером в Первой градской больнице. Последние несколько лет певица тяжело болела. Еще 6 июля ее госпитализировали с воспалением легких.

Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении на Алексея Навального в апреле 2017 года, когда ему в лицо плеснули зеленкой. Об этом говорится в документе, который прокуратура Москвы прислала адвокату оппозиционера. В документе отмечается, что расследование приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к губернатору Оренбургской области с просьбой поддержать прошение о помиловании приговоренного к пожизненному заключению экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина.

Александр Кержаков, бывший футболист / wikipedia.org

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. «Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами», — сказал президент санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, не уточнив точную дату. По словам Фурсенко, Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

Д.Трамп на переговорах G20 / g20.org

После первой встречи президентов России и США отношение россиян к американскому лидеру Дональду Трампу слегка улучшилось, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На основе данных исследования социологи рассчитали "индекс российско-американских отношений", который может варьироваться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов. Чем выше значение, тем лучше россияне оценивают отношения двух стран.