Британское правительство опубликовало законопроект по отделению Британии от ЕС. Этот законопроект вызвал негодование у правительств Шотландии и Уэльса. СМИ обсуждают сложившуюся ситуацию.

Законопроект, пишет Wall Street Journal, предлагает реорганизацию британского законодательства для его сепарации от законодательства ЕС. Сейчас в Британии действует порядка 19 тысяч европейских законов. Часть из них, согласно законопроекту, должны быть устранены, часть, наоборот, переводятся в статус внутренних. В частности, законопроект предполагает отмену верховенства еврозаконодательства в британских судах после отделения от ЕС.

Правительству, комментирует WSJ, будет трудно добиться одобрения законопроекта, после того как доля консерваторов в парламенте сократилась по итогам июньских выборов. Из-за этого правительство стало уязвимо к бунтам как сторонников, так и противников отделения от ЕС внутри парламента. Это значит, что ему, скорее всего, придется идти на уступки.

Акция противников Brexit в Лондоне. Март 2017 BScar23625 / Flickr

Business Insider назвал задачу по разработке этого законопроекта минным полем. Заявленная цель – перевести правовой контроль из Брюсселя в Британию. Главная проблема в том, что законов слишком много, чтобы с ними можно было легко и безболезненно разобраться. Еще одна неприятность заключается в неопределенности: никто до отделения от ЕС в точности не понимает, какие законы и в каком качестве следует оставить. Между тем, времени на то, чтобы в этом разобраться, нет.

Guardian пишет, что законопроект вызвал негодование у Шотландии и Уэльса. Недовольство было вызвано, прежде всего, тем, что правительства Шотландии и Уэльса неоднократно пытались добиться от британского правительства, чтобы оно учитывало и их пожелания при составлении законопроекта. Британское правительство не стало с ними сотрудничать.

Первый министр Уэльса Каруин Джонс и Первый министр Шотландии Никола Стерджен Scottish Government images

Bloomberg пишет, что в связи со сложившейся в Британии ситуацией Брюссель злорадствует, однако это злорадство недальновидно. Для многих жителей ЕС Брюссель представляется бюрократическим аппаратом, который стремится принудить их к дальнейшей интеграции внутри блока. Незадолго до британского референдума о членстве в ЕС среди участников распространилось ощущение, что Брюссель теряет хватку. Два важных европроекта эпохи 1990-х гг. – единая валюта и шенгенская зона – оказались в состоянии хаоса. Признаки нестабильности демонстрировал еще один проект – единый рынок: бизнесмены жаловались на сильное давление бюрократии.

Но теперь, год спустя, Брюссель снова на высоте. Этому способствовали два события. Первым из них, парадоксальным образом, стало решение Британии выйти из состава ЕС. Это привело не к дальнейшему расшатыванию ЕС, как пророчили некоторые эксперты, а, наоборот, к консолидации. Вторым стало избрание президентом Франции Эммануэля Макрона. Он был убежденным сторонником европейского проекта, и его победа над евроскептиками в лице Марин Ле Пен была воспринята как торжество идеи европейского единства.

Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце World Bank

В Британии, наоборот, сейчас начались большие политические трудности. Брюссель наблюдает за этим с большим злорадством, потому что Британия больше уже не угрожает стать положительным примером для других потенциальных сепаратистов. Наоборот, из нее теперь можно уверенно делать пугало. Помимо политического раскола, она теперь испытывает экономические трудности. Хотя британская сторона склонна выступать с бескомпромиссной риторикой во время переговоров об отделении, известно, что порядка 44% ее экспорта идет в ЕС, тогда как из ЕС в Британию уходит только 9,5% экспорта.

Но сложившаяся конфигурация представляется автору крайне неустойчивой. Дело в том, что на самом деле в ЕС сохраняются все те проблемы, которые вызвали скепсис по отношению к евроинтеграции. Это, прежде всего, проблемы экономик и банков. Эти проблемы не ограничиваются конкретными пострадавшими странами, а неизбежно распространяются на прочие. Так, например, проблемы с итальянским долгом скоро могут привести к тому, что потребуется помощь от Германии. Гражданам Германии такая перспектива едва ли понравится, а в условиях приближающихся выборов это может привести к политической напряженности.

Таким образом, заключает автор, торжество Брюсселя над Британией нехорошо своей обманчивостью. Оно может быть истолковано как признак начала новой жизни с чистого листа, но на самом деле это всего лишь небольшое облегчение при наличии всё тех же пороков, что и прежде.