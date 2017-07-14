Заместитель председателя ВЭБа, главный экономист банка развития Андрей Клепач предупредил о рисках социальных конфликтов и возмущений. Он выступал на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Если говорить о рисках, я думаю, что все-таки главный риск у нас даже не технологический, потому что еще раз повторяю: у нас есть интересные технологические заделы, мы их не реализуем или реализуем очень плохо. Главный риск все-таки в том, что мы в ближайшие годы, если ничего не менять ни в денежно-бюджетной политике, ни в структурной, будем отставать от темпов роста мировой экономики», — передает RNS его слова.

Андрей Клепач 2012.therussiaforum.com

По словам Клепача, считается «спокойным» говорить о темпах роста российской экономики на уровне 1,5–2%, хотя «это ниже, чем темпы роста не то что Китая или Индии, а Соединенных Штатов, которые все прогнозируют в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

«Это означает, что мы в своих прогнозах закладываем, что наши конкурентные позиции в мире будут ослабевать. Неизбежно это, так или иначе, приведет и к серьезным, я думаю, социальным проблемам... Это риск определенных социальных конфликтов и возмущений. Пока есть высокие рейтинги, есть много другого, но напряжение, на мой взгляд, реально нарастает. И оно, так или иначе, когда-нибудь выльется, если эту проблему не решать», — подвел итог Клепач.

Действительно, МВФ прогнозирует, что в 2017 году мировой ВВП вырастет на 3,5%, а в 2018 году — на 3,6%. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2017 году экономика России вырастет на 2%, и это еще оптимистичный взгляд, экономисты из того же МВФ считают, что ВВП России вырастет на 1,4%.

Литейных цех на заводе в штате Махараштра, Индия, 2017 Mohsina Faiz

Иными словами, как не посмотреть, доля России в мировой экономике будет в ближайшие годы сокращаться и как с этим бороться пока до конца непонятно.

Есть, конечно, и попытки решения этой проблемы. В качестве основной цели программы Центра стратегического развития, который возглавляет Алексей Кудрин, заявлено ускорение роста ВВП до 4,2% в 2026. Одним из главных драйверов роста экономики на фоне сокращения трудоспособного населения, по мнению экспертов ЦСР, может стать рост производительности труда. Она должна вырасти втрое, если брать за основу показатели 2002 года.

Программа ЦСР представлена президенту Владимиру Путину и, как считается, может стать базой для будущей предвыборной программы 2018 года.

Владимир Путин на выставке ИННОПРОМ-2017 kremlin.ru

Однако, например, глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика в ближайшие 10 лет может ускорить рост до 6-6,5% в год. По его мнению, программа развития экономики, подготовленная ЦСР, недостаточно амбициозна по динамике роста ВВП. По мнению Грефа, основная проблема российской экономики — не в деньгах, а в качестве инвестиционного климата. «Когда говорится, что у нас нет источников для финансирования инвестиций, это неправда. Прибыль реального сектора в прошлом году выросла на 38%, а инвестиции при этом упали. Это говорит о том, что нет проблемы в источниках инвестиций. Банковский сектор перенасыщен избыточной ликвидностью, ставки на достаточно низком уровне», — заявил он на Петербургском экономическом форуме.