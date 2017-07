«Коммерсантъ» в статье «Корпорация вкладоискателей» пишет, что ВЭБ поборется за депозиты компаний.

«Приговор убийцам Бориса Немцова объединил участников процесса»: никто не был удовлетворен исходом судебного разбирательства.

«Суды общей юрисдикции встраивают в новую вертикаль»: пленум Верховного суда утвердил проект реформы.

О том, зачем столичные власти планируют возвести 10 млн кв. м недвижимости около кольцевой дороги, РБК пишет в статье «МКАД в кольце новостроек».

«Такси для двоих»: «Яндекс» и Uber объединяют сервисы по онлайн-заказу поездок.

«Абонентам протрубили сбор»: наконец стало понятно, кто заплатит за реализацию «закона Яровой».

«Известия»: «Военно-морской флот получит Главный парад». В Санкт-Петербурге пройдет одно из самых масштабных военных шоу в истории советского и современного российского флота.

«Ущерб аграриев от холодного лета оценили в 2,6 миллиарда»: в 2017 году многие сельхозпроизводители не смогли оформить страховку на будущий урожай из-за отсутствия нормативной базы.

«Ипотеку под 6,25% готовятся ввести еще в шести регионах»: дешевые жилищные кредиты по программе АИЖК могут появиться в Татарстане, Чувашии, Подмосковье и других регионах.

«Газета.ru» в статье «ФРС жаждет свежей крови» объясняет, кто может стать следующим главой ФРС и почему это важно.

«Поле битвы Китай: российская нефть против американской». Китай обогнал США по объемам импорта нефти по итогам первой половины 2017 года.

«Депутаты займутся пиаром»: Госдума научит правильно освещать свою работу.

The Economist: «Представляем "Мир Если"-2017. Радости расчета сценариев» (Introducing The World If 2017: The joy of hypotheticals). The Economist представляет свою новую коллекцию эссе на тему «Что если?».

«Воздействие Дональда Трампа на туризм не так скверно, как опасались» (Donald Trump’s effect on tourism has not been as bad as feared). Несмотря на нехорошие прогнозы, в США приезжает больше туристов, чем раньше.

Bloomberg: «Конфронтация из-за Brexit'а угрожает Британии кризисом. Шотландия и Уэльс бунтуют» (Brexit Clash Threatens U.K. Crisis as Scotland, Wales Revolt). Премьер-министр Британии Тереза Мэй обнародовала проект закона об отделении Британии от ЕС. Этот проект вызвал острое неприятие в Шотландии и Уэльсе.

«Британия посрамлена, Брюссель торжествует. Но хорошо ли это для Европы?» (Britain Is Shamed and Brussels Triumphant. But Is That Good for Europe?). Торжество Брюсселя для многих европейцев — это торжество бюрократического аппарата, который стремится принудить участников блока к дальнейшей интеграции.

The Wall Street Journal: «Трамп встретился с Макроном в Париже, в то время как у него на родине бушует конфронтация» (Trump Meets Macron in Paris Amid Controversy at Home). Президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время своего европейского визита. В это время в США разразился политический шторм.

«Британский законопроект подогрел конфликт по поводу Brexit'а» (British Bill Sets Up More Brexit Strife). Правительство Британии опубликовало первый после июньских выборов законопроект, касающийся отделения от ЕС. Тем самым оно сделало первый шаг к серьезной внутриполитической конфронтации.