Президент Владимир Путин часто посещает Валаам, считается, что там он общается со старцами и, может быть, думает о душе. Но недавняя поездка превратилась в откровенный балаган: то он отказывается идти под руку с патриархом Кириллом, то оказывается в глупой ситуации, которая как будто списана из любимого Рональдом Рейганом анекдота: «не знаю кто пассажир, но водитель у него сам Горбачев».

В результате все журналисты только про это и пишут, заодно донимая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чьи комментарии и так обычно не отличаются разнообразием и осмысленностью.

Понятно, летом новостей мало, но неужели красная сумка в автомобиле президента — это самое интересное в стране?