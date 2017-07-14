Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Руслана Соколовского, который осужден за «охоту» на покемонов в храме, в перечень террористов и экстремистов. Известно об этом стало только сейчас, хотя, судя по апрельской публикации в «Российской газете», внесен в перечень он был еще в марте.

Впрочем, согласно закону, в перечне террористов и экстремистов Соколовский мог бы оказаться еще раньше, закон позволяет ограничивать движение по счетам с момента предъявления соответствующих обвинений.

Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков рассказал «Эху Москвы», что накануне его подзащитный обнаружил, что все его денежные средства на банковских карточках в системе PayPal и WebMoney заблокированы. «Руслан обратился к данным финансовым операторам, но пояснений ему не дали. После этого он нашел себя в списке экстремистов и террористов», — уточнил Бушмаков.

Кредитная карта и ноутбук / pixabay.com

«Коммерсанту» адвокат объяснил, что внесение в реестр связано с признанием вины в экстремистской деятельности (Соколовский осужден по статье 282 Уголовного кодекса). «Он судим и признан виновным в частности по ст. 282 УК РФ. Он попадает в этот реестр в соответствии с законодательством. Другое дело, что закон не правовой и его нужно проверять на соответствие Конституции», — пояснил Бушмаков.

В соответствии с законом у Соколовского теперь будут большие проблемы при общении с банками. Каждый месяц он сможет свободно снимать со своего счета не более 10 тысяч рублей. Остальные деньги он сможет получать с задержкой в пять дней, есть только это не пенсия, стипендия или другие пособия.

«Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях», — иронично написал адвокат Бушмаков.

Сейчас Соколовский пользуется для операций карточками друзей и знакомых. «Ударило довольно сильно, потому что мне постоянно нужно пользоваться своими Webmoney и прочими счетами. У меня вообще все счета верифицированы, пользуюсь ими каждый день, и, естественно, там приличный баланс. Обычные карты тоже блокированы», — передает его слова Znak.com, где он официально работает.

Р.Соколовский. Использование телефона в здании церкви / YouTube.com

11 мая, напомним, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), экстремизме (ст. 282 УК РФ) и в хранении шпионского оборудования (ст. 138 УК РФ), приговорив его к трем годам лишения свободы условно. В начале июля областной суд снял обвинение в хранении шпионского оборудования (это была ручка-камера из китайского интернет-магазина). В результате общий срок наказания для блогера был снижен до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно. Запрет на посещение массовых мероприятий был сохранен.