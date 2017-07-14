В профессиональном сообществе продолжается обсуждение «закона Яровой». Так, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) придумали, где найти деньги на его реализацию, вернее, каким образом оформить рост тарифов для конечных пользователей. Теперь осталось дождаться, пока закон вступит в силу — если, конечно, это произойдет в ранее намеченные сроки.

В РСПП считают, что предусмотренное законом хранение голоса, текстовой информации, а также фото, видео и других сообщений пользователей может быть оплачено «специальным платежом» абонентов услуг связи в размере 3–5% от среднемесячного счета. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

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Оформлен новый платеж должен быть специальным законопроектом, который вносит правки в «закон Яровой». Считается, что 3–5% от среднемесячного счета абонента — это 9–15 рублей. Сбор этих средств позволит ежегодно аккумулировать «на реализацию требований "закона Яровой"» 50–85 млрд рублей. Расходовать полученные средства будут в рамках концессионного соглашения между государством и операторами. Контроль над средствами должен быть у Минкомсвязи, считают в комиссии.

Напомним, действующая редакция «закона Яровой», которая была принята прошлым летом, обязывает интернет-компании с 1 июля 2018 года хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, а это как текст, так и аудио- и видеоинформация, компании должны будут хранить до шести месяцев. РСПП предлагает вводить требования поэтапно в течение как минимум трех лет — ограничить сроки хранения голоса и СМС одним месяцем, а время хранения онлайн-трафика лимитировать 72 часами в кольцевом буфере и шестью месяцами в отношении конкретных лиц по запросу правоохранительных органов.

Изначально расходы операторов оценивались в пределах нескольких триллионов рублей. В апреле 2017 года РСПП оценил траты в 10 трлн руб. В четверг комиссия огласила новую цифру — 17 трлн рублей до 2019 года. «Такие затраты приведут к росту тарифов до 180%, что снизит потребление услуг связи и приведет к стагнации отрасли», — считают в РСПП.

Также в РСПП уверены: буквальная реализация всех норм закона приведет к тому, что реализация инвестпрограммы по строительству сетей 5G будет сорвана. Между тем именно сети 5G, строительство которых может обойтись в триллион рублей, определены как платформа для развития цифровой экономики в России.

Глава департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин считает, что введение специального платежа для реализации «закона Яровой» «вполне разумно». Он подчеркнул, что министерство в своей оценке предложения РСПП будет ориентироваться на позицию других федеральных органов. Впрочем, чиновник признал, что специальный платеж не станет популярной мерой, как и перекладывание затрат на реализацию требований закона в стоимость тарифов.

Александр Понькин Минкомсвязь

В «МегаФоне» «Коммерсанту» рассказали, что реализация закона возможна на основании концессионного соглашения операторов связи и государства. В «Вымпелкоме» готовы обсудить предложенные РСПП варианты.

Другая идея, о которой уже говорили ранее — финансировать создание необходимой инфраструктуры за счет средств Пенсионного фонда. С таким предложением выступал «Ростех», сообщала газета «Ведомости». Госкорпорация предлагала создать единого оператора хранения данных, услугами которого пользовались бы все операторы связи для хранения информации. «Поскольку потребителями услуг оператора будут «крупные платежеспособные компании», эти инструменты могли бы стать «надежным и выгодным вложением средств Пенсионного фонда», — полагали в госкорпорации.

В начале июля министр связи Николай Никифоров заявил, что перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год является «нецелесообразной» нормой. Так он прокомментировал статью в «Ведомостях», в которой утверждалось: правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела положительный отзыв на проект закона об отсрочке вступления в силу «закона Яровой». Однако, по данным собеседников газеты, правительство не смогло утвердить отзыв из-за замечаний представителя ФСБ.