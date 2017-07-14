Топ новостей 14 июля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на туристов в Египте было совершено нападение, СМИ сообщили о возможном уходе Siemens из российских совместных предприятий, в Турции при попытке попасть в Сирию задержали семью из Саратовской области.
Неизвестный напал на туристов отеле Египта
В Египте в одном из отелей неизвестный с ножом на пал на туристов на пляже. Пострадали шесть человек. Двое украинских туристов при нападении погибли. В настоящее время мотивы преступника выясняются. Он находится под стражей.
BREAKING: Two tourists killed and four injured 'after being stabbed on Egypt beach'https://t.co/GT0cmiG3C8 pic.twitter.com/VxGtHCj2PK— Daily Mirror (@DailyMirror) 14 июля 2017 г.
Siemens может выйти из российских совместных предприятий
Siemens начал обсуждать возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика», которая занималась установкой турбин Siemens в Крыму. Также Siemens может покинуть дочернюю компанию «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которой концерн владеет совместно с «Силовыми машинами». Директор предприятия допрошен ФСБ, однако он вышел на работу. Его дело могут переквалифицировать со статьи о разглашении гостайны на статью о халатности.
ТРИ ПОЛНЫХ ОБОРОТА ТУРБИНЫ SIEMENS pic.twitter.com/yh6LS2zAKs— Боевая фурфура (@dm_e) 14 июля 2017 г.
В Турции при попытке попасть в Сирию задержана семья из Саратовской области
В Турции на границе с Сирией задержана пропавшая семья из Саратовской области. Светлана Уханова с двумя дочерьми и гражданским мужем отправлена в миграционную тюрьму в городе Антакья. Семью заподозрили в попытке присоединиться к радикальным группировкам, действующим в Сирии. Семья перестала выходить на связь месяц назад, после того, как отправилась в отпуск в Стамбул. Сама Уханова ранее приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии.
Захарова пригрозила Вашингтону арестом российской дачи и высылкой дипломатов
17 июля МИД России ждет конкретных предложений от США по решению вопроса с так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и под Вашингтоном. В противном случае РФ примет ответные меры. Не исключены симметричная высылка американцев, а также лишение дипломатов российской дачи.
В США явно не оценили нашу добрую волю в деле высылки дипломатов и дипсобственности. Тем самым они подводят ситуацию к новому обострению.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июля 2017 г.
На встрече Весельницкой с Трампом-младшим присутствовал советский разведчик
Сын Дональда Трампа встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в присутствии бывшего офицера советской контрразведки, ныне лоббиста из США. Встреча была организована по просьбе российской стороны — от имени генпрокурора России ему предлагали компромат на Хиллари Клинтон — соперницу Дональда Трампа на президентских выборах. По словам Трампа-младшего, она прошла впустую.
Володин назвал сроки принятия законопроекта о регулировании соцсетей
Вячеслав Володин заявил, что поправки в закон об информации, обязывающие соцсети создать в России представительства, регулирующие публикации пользователей и удаляющие «противоправную» информацию, могут быть рассмотрены в первом чтении уже на следующей неделе, если будет получено положительное заключение от правительства и государственно-правового управления администрации президента.
В красном портфеле спутника Путина на Валааме была икона
В малиновом портфеле спутника или спутницы Владимира Путина на Валааме была икона, подтвердил пресс-секретарь патриарха РПЦ. «Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли Президенту было бы сподручно с ней идти в храм», — отметил он. В РПЦ опровергли дарение президентом яхты «Паллада» валаамским священникам.
на заднем сиденьи в автомобиле Путина была икона.— недруги за бугром (@Lndcalling) 14 июля 2017 г.
икона стиля-Мария Захарова из @MID_RF pic.twitter.com/tPXPZrXiB7
Россиян начнут выпускать за рубеж при долге менее 30 тысяч рублей
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который поднимает планку долга для запрета на выезд за границу россиян с 10 до 30 тысяч рублей. Исключение составят должники по алиментам, а также по возмещению вреда здоровью. После уплаты долга судебный пристав должен снять ограничение на выезд за границу уже на следующий день. Нововведения должны вступить в силу 1 октября.
Соколовского внесли в список террористов и экстремистов
Руслан Соколовский оказался в списке действующих террористов и экстремистов. Он расказал, что из-за этого потерял доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal. Адвокат Алексей Бушмаков пояснил, что все счета Соколовского сейчас заблокированы.
Мда-а-а, ВЕДЬ ВСЕ ТЕРРОРИСТЫ ЗА WMR СО СВОИХ СЧЕТОВ БОМБЫ ПОКУПАЮТ— Sokolovsky! (@MrSokolovsky) 14 июля 2017 г.
Блогера, ловившего покемонов в храме, внесли в список террористов и экстремистовhttps://t.co/zHfpaue5Ok pic.twitter.com/dpBp6FLGYJ— Лентач (@oldLentach) 14 июля 2017 г.
Запущен первый в России краудфандинговый спутник
С Байконура запущена ракета-носитель «Союз-2–1А» с 73 спутниками, число которых стало рекордным для России. На орбиту выведут спутник «Маяк», средства на который привлекались с помощью краудфандинга. Его разработали инженеры Московского политехнического университета. «Маяк» развернет светоотражающую поверхность и затем в течение месяца будет самым ярким объектом в ночном небе.
РН «Союз-2.1а» успешно вывел на переходную орбиту разгонный блок «Фрегат» с аппаратом «Канопус-В-ИК» и группой из 72 малых спутников. pic.twitter.com/U1ivTCQQnP— Рустем Адагамов (@adagamov) 14 июля 2017 г.