Топ новостей 14 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на туристов в Египте было совершено нападение, СМИ сообщили о возможном уходе Siemens из российских совместных предприятий, в Турции при попытке попасть в Сирию задержали семью из Саратовской области.

В Египте в одном из отелей неизвестный с ножом на пал на туристов на пляже. Пострадали шесть человек. Двое украинских туристов при нападении погибли. В настоящее время мотивы преступника выясняются. Он находится под стражей.

BREAKING: Two tourists killed and four injured 'after being stabbed on Egypt beach'https://t.co/GT0cmiG3C8 pic.twitter.com/VxGtHCj2PK — Daily Mirror (@DailyMirror) 14 июля 2017 г.

Siemens начал обсуждать возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика», которая занималась установкой турбин Siemens в Крыму. Также Siemens может покинуть дочернюю компанию «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которой концерн владеет совместно с «Силовыми машинами». Директор предприятия допрошен ФСБ, однако он вышел на работу. Его дело могут переквалифицировать со статьи о разглашении гостайны на статью о халатности.

ТРИ ПОЛНЫХ ОБОРОТА ТУРБИНЫ SIEMENS pic.twitter.com/yh6LS2zAKs — Боевая фурфура (@dm_e) 14 июля 2017 г.

В Турции на границе с Сирией задержана пропавшая семья из Саратовской области. Светлана Уханова с двумя дочерьми и гражданским мужем отправлена в миграционную тюрьму в городе Антакья. Семью заподозрили в попытке присоединиться к радикальным группировкам, действующим в Сирии. Семья перестала выходить на связь месяц назад, после того, как отправилась в отпуск в Стамбул. Сама Уханова ранее приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии.

17 июля МИД России ждет конкретных предложений от США по решению вопроса с так называемыми посольскими дачами в Нью-Йорке и под Вашингтоном. В противном случае РФ примет ответные меры. Не исключены симметричная высылка американцев, а также лишение дипломатов российской дачи.

В США явно не оценили нашу добрую волю в деле высылки дипломатов и дипсобственности. Тем самым они подводят ситуацию к новому обострению. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июля 2017 г.

Сын Дональда Трампа встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в присутствии бывшего офицера советской контрразведки, ныне лоббиста из США. Встреча была организована по просьбе российской стороны — от имени генпрокурора России ему предлагали компромат на Хиллари Клинтон — соперницу Дональда Трампа на президентских выборах. По словам Трампа-младшего, она прошла впустую.

В.Володин в Госдуме / duma.gov.ru

Вячеслав Володин заявил, что поправки в закон об информации, обязывающие соцсети создать в России представительства, регулирующие публикации пользователей и удаляющие «противоправную» информацию, могут быть рассмотрены в первом чтении уже на следующей неделе, если будет получено положительное заключение от правительства и государственно-правового управления администрации президента.

В.Путин на Валааме / YouTube.com

В малиновом портфеле спутника или спутницы Владимира Путина на Валааме была икона, подтвердил пресс-секретарь патриарха РПЦ. «Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли Президенту было бы сподручно с ней идти в храм», — отметил он. В РПЦ опровергли дарение президентом яхты «Паллада» валаамским священникам.

на заднем сиденьи в автомобиле Путина была икона.

икона стиля-Мария Захарова из @MID_RF pic.twitter.com/tPXPZrXiB7 — недруги за бугром (@Lndcalling) 14 июля 2017 г.

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который поднимает планку долга для запрета на выезд за границу россиян с 10 до 30 тысяч рублей. Исключение составят должники по алиментам, а также по возмещению вреда здоровью. После уплаты долга судебный пристав должен снять ограничение на выезд за границу уже на следующий день. Нововведения должны вступить в силу 1 октября.

Руслан Соколовский оказался в списке действующих террористов и экстремистов. Он расказал, что из-за этого потерял доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal. Адвокат Алексей Бушмаков пояснил, что все счета Соколовского сейчас заблокированы.

Мда-а-а, ВЕДЬ ВСЕ ТЕРРОРИСТЫ ЗА WMR СО СВОИХ СЧЕТОВ БОМБЫ ПОКУПАЮТ — Sokolovsky! (@MrSokolovsky) 14 июля 2017 г.

Блогера, ловившего покемонов в храме, внесли в список террористов и экстремистовhttps://t.co/zHfpaue5Ok pic.twitter.com/dpBp6FLGYJ — Лентач (@oldLentach) 14 июля 2017 г.

Пуск РН Союз-2-1А с КА Globalstar-2 / Телестудия Роскосмоса

С Байконура запущена ракета-носитель «Союз-2–1А» с 73 спутниками, число которых стало рекордным для России. На орбиту выведут спутник «Маяк», средства на который привлекались с помощью краудфандинга. Его разработали инженеры Московского политехнического университета. «Маяк» развернет светоотражающую поверхность и затем в течение месяца будет самым ярким объектом в ночном небе.