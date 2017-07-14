Трамп и независимость ФБР
В мае президент США Дональд Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми. 7 июня он предложил ему на замену Кристофера Рея, в прошлом высокопоставленного служащего министерства юстиции. 12 июля в сенате состоялись слушания по кандидатуре Рея, где Рей говорил о том, что ФБР должно оставаться независимым, а расследование связей между Трампом и Россией – это вовсе не «охота на ведьм», как сказал однажды Трамп.
Такая риторика Рея, комментирует Wall Street Journal, связана с тем, что к его номинации конгресс отнесся крайне настороженно из-за предшествующих событий. Сотрудники ФБР, впрочем, надеются, что Рей, будучи неброской фигурой, поможет ведомству переждать политически неуютный период.
На слушаниях Рею задавали провокационные вопросы, подразумевающие сомнения в его независимости и непредвзятости. В частности, его спрашивали, как бы он поступил, если бы президент отдал ему противозаконный и неэтичный приказ. Рей ответил, что в таком случае он бы попытался переубедить президента, и если бы ему это не удалось, он бы ушел в отставку.
The Economist пишет о специфике отношений между президентами США и директорами ФБР. Спекуляции о том, что увольнение Коми было политически мотивированным, преимущественно проистекают из того, что мотивировки, предложенные Белым домом, были противоречивыми, а Коми возглавлял следствие по потенциальным связям между помощниками Трампа и Россией. Сложившаяся ситуация вызывает у автора вопрос о том, насколько в принципе независимо ФБР.
ФБР, рассказывает автор, появилось в 1908 г. во время правления Теодора Рузвельта. С годами оно стало одной из наиболее мощных в мире разведок. Его задачи состоят в том, чтобы защищать США от терактов и шпионажа. Бюджет ФБР утверждается конгрессом. Ведомство относится к министерству юстиции и подотчетно генпрокурору, но действует в значительной мере по своему усмотрению.
В наибольшей степени ФБР обладало независимостью при директоре Джоне Эдгаре Гувере, который возглавлял его в течение 48 лет и выстроил там целую империю с помощью своих собственных связей с членами конгресса. Его влияние было настолько велико, что после него срок пребывания в должности директора ФБР ограничили десятью годами. Поэтому все последующие начальники обладали уже гораздо меньшей властью, чем Гувер.
Бывали случаи, когда президент увольнял директора ФБР. Например, так сделал Билл Клинтон, мотивируя это нарушениями этики. Но по большей части президенты стараются не вступать в прямые конфликты с руководителями ФБР, потому что от этого может сложиться впечатление, что они пытаются вмешиваться не в свое дело. Руководители ФБР, в свою очередь, избегают прямых конфронтаций с Белым домом. За счет этого у ФБР складывается имидж ведомства, которое действует вне связи с политической борьбой.
Тем не менее, Трамп все-таки рискнул уволить Коми. Это, конечно, снизило популярность Трампа в глазах граждан. Также, когда он объявил в июне, что предлагает назначить новым директором Рея, его выбор вызвал скепсис сильнее обычного. Если Рея утвердят, то он тоже по итогам этой истории окажется в центре пристального и не очень доброжелательного внимания, то есть ему придется постоянно доказывать, что он на самом деле независимая фигура, а совсем не президентский агент.