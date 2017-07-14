В мае президент США Дональд Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми. 7 июня он предложил ему на замену Кристофера Рея, в прошлом высокопоставленного служащего министерства юстиции. 12 июля в сенате состоялись слушания по кандидатуре Рея, где Рей говорил о том, что ФБР должно оставаться независимым, а расследование связей между Трампом и Россией – это вовсе не «охота на ведьм», как сказал однажды Трамп.

Такая риторика Рея, комментирует Wall Street Journal, связана с тем, что к его номинации конгресс отнесся крайне настороженно из-за предшествующих событий. Сотрудники ФБР, впрочем, надеются, что Рей, будучи неброской фигурой, поможет ведомству переждать политически неуютный период.

На слушаниях Рею задавали провокационные вопросы, подразумевающие сомнения в его независимости и непредвзятости. В частности, его спрашивали, как бы он поступил, если бы президент отдал ему противозаконный и неэтичный приказ. Рей ответил, что в таком случае он бы попытался переубедить президента, и если бы ему это не удалось, он бы ушел в отставку.

Кристофер Рей / wikipedia.org

The Economist пишет о специфике отношений между президентами США и директорами ФБР. Спекуляции о том, что увольнение Коми было политически мотивированным, преимущественно проистекают из того, что мотивировки, предложенные Белым домом, были противоречивыми, а Коми возглавлял следствие по потенциальным связям между помощниками Трампа и Россией. Сложившаяся ситуация вызывает у автора вопрос о том, насколько в принципе независимо ФБР.

ФБР, рассказывает автор, появилось в 1908 г. во время правления Теодора Рузвельта. С годами оно стало одной из наиболее мощных в мире разведок. Его задачи состоят в том, чтобы защищать США от терактов и шпионажа. Бюджет ФБР утверждается конгрессом. Ведомство относится к министерству юстиции и подотчетно генпрокурору, но действует в значительной мере по своему усмотрению.

В наибольшей степени ФБР обладало независимостью при директоре Джоне Эдгаре Гувере, который возглавлял его в течение 48 лет и выстроил там целую империю с помощью своих собственных связей с членами конгресса. Его влияние было настолько велико, что после него срок пребывания в должности директора ФБР ограничили десятью годами. Поэтому все последующие начальники обладали уже гораздо меньшей властью, чем Гувер.

Джон Эдгар Гувер, бывший директор ФБР / wikipedia.org

Бывали случаи, когда президент увольнял директора ФБР. Например, так сделал Билл Клинтон, мотивируя это нарушениями этики. Но по большей части президенты стараются не вступать в прямые конфликты с руководителями ФБР, потому что от этого может сложиться впечатление, что они пытаются вмешиваться не в свое дело. Руководители ФБР, в свою очередь, избегают прямых конфронтаций с Белым домом. За счет этого у ФБР складывается имидж ведомства, которое действует вне связи с политической борьбой.

Тем не менее, Трамп все-таки рискнул уволить Коми. Это, конечно, снизило популярность Трампа в глазах граждан. Также, когда он объявил в июне, что предлагает назначить новым директором Рея, его выбор вызвал скепсис сильнее обычного. Если Рея утвердят, то он тоже по итогам этой истории окажется в центре пристального и не очень доброжелательного внимания, то есть ему придется постоянно доказывать, что он на самом деле независимая фигура, а совсем не президентский агент.